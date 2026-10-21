Okolice Linia produkcyjna i narkotyki warte 10 milionów złotych Natalia Grzybowska |

Zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych. Zabezpieczono 171 kilogramów substancji Źródło wideo: CBZC Źródło zdj. gł.: CENTRALNE BIURO ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

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Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych w województwie mazowieckim. To kolejny etap śledztwa dotyczącego międzynarodowej grupy przestępczej, prowadzonego przez gdańskich prokuratorów i funkcjonariuszy CBZC.

Laboratorium znajdowało się w domu jednorodzinnym oraz w pomieszczeniach dwóch budynków gospodarczych.

Zlikwidowano aboratorium narkotyków. Zabezpieczone substancje warte 10 milionów złotych Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe Źródło zdjęcia: CENTRALNE BIURO ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe Źródło zdjęcia: CENTRALNE BIURO ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe Źródło zdjęcia: CENTRALNE BIURO ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe Źródło zdjęcia: CENTRALNE BIURO ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe Źródło zdjęcia: CENTRALNE BIURO ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe Źródło zdjęcia: CENTRALNE BIURO ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

- Była to kompletna linia technologiczna przystosowana do produkcji narkotyków syntetycznych - przekazał prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Na miejscu zabezpieczono specjalistyczny sprzęt, między innymi reaktor laboratoryjny wraz z osprzętem, elektryczne mieszadła, system wentylacyjny, zamrażarki oraz beczki i kanistry z substancjami chemicznymi.

Zabezpieczono narkotyki warte 10 milionów złotych

W trakcie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli około 171 kilogramów substancji, w tym materiału częściowo znajdującego się w stanie krystalizacji oraz gotowego do sprzedaży mefedronu i klefedronu. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych środków oszacowano na około 10 milionów złotych.

W związku ze sprawą zatrzymano 37-letniego mężczyznę i 25-letnią kobietę, oboje obywatelstwa ukraińskiego.

1 października zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych, między innymi mefedronu i klefedronu.

Według śledczych podejrzani mieli uczynić z tego procederu stałe źródło dochodu. Prokurator skierował do sądu wnioski o ich tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Sąd je uwzględnił.

Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań

Postępowanie dotyczy międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej podejrzewanej o nielegalną produkcję i sprzedaż znacznych ilości narkotyków na terenie Polski. Śledztwo prowadzą funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Początkowo postępowanie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim. Pierwsze zatrzymania przeprowadzono w lipcu 2025 roku, a 6 października tego samego roku sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

- To już drugie laboratorium narkotyków, które zostało ujawnione i zlikwidowane w toku prowadzonego śledztwa - poinformował prokurator Mariusz Duszyński.

Obecnie w sprawie występuje 26 podejrzanych, wśród nich obywatele Polski, Ukrainy i Białorusi. Dwunastu z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze, między innymi poręczenia majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do ośmiu lat więzienia, natomiast za wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowych grozi od trzech do 20 lat pozbawienia wolności. Ponieważ podejrzanym zarzucono również uczynienie z tego procederu stałego źródła dochodu, grozi im kara do 30 lat więzienia.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.