Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Linia produkcyjna i narkotyki warte 10 milionów złotych

|
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych. Zabezpieczono 171 kilogramów substancji
Źródło wideo: CBZC
Źródło zdj. gł.: CENTRALNE BIURO ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Na Mazowszu zlikwidowano laboratorium narkotyków syntetycznych. W domu i pomieszczeniach gospodarczych była pełna linia produkcyjna. Na miejscu było też 171 kilogramów gotowych narkotyków o czarnorynkowej wartości około 10 milionów złotych. Zatrzymano dwie osoby. To część większego śledztwa, w którym jest już 26 podejrzanych - obywatele Polski, Ukrainy i Białorusi.

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych w województwie mazowieckim. To kolejny etap śledztwa dotyczącego międzynarodowej grupy przestępczej, prowadzonego przez gdańskich prokuratorów i funkcjonariuszy CBZC.

Laboratorium znajdowało się w domu jednorodzinnym oraz w pomieszczeniach dwóch budynków gospodarczych.

Zlikwidowano aboratorium narkotyków. Zabezpieczone substancje warte 10 milionów złotych
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Źródło zdjęcia: CENTRALNE BIURO ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Źródło zdjęcia: CENTRALNE BIURO ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Źródło zdjęcia: CENTRALNE BIURO ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Źródło zdjęcia: CENTRALNE BIURO ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Źródło zdjęcia: CENTRALNE BIURO ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Źródło zdjęcia: CENTRALNE BIURO ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

- Była to kompletna linia technologiczna przystosowana do produkcji narkotyków syntetycznych - przekazał prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Na miejscu zabezpieczono specjalistyczny sprzęt, między innymi reaktor laboratoryjny wraz z osprzętem, elektryczne mieszadła, system wentylacyjny, zamrażarki oraz beczki i kanistry z substancjami chemicznymi.

Zabezpieczono narkotyki warte 10 milionów złotych

W trakcie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli około 171 kilogramów substancji, w tym materiału częściowo znajdującego się w stanie krystalizacji oraz gotowego do sprzedaży mefedronu i klefedronu. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych środków oszacowano na około 10 milionów złotych.

W związku ze sprawą zatrzymano 37-letniego mężczyznę i 25-letnią kobietę, oboje obywatelstwa ukraińskiego.

1 października zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych, między innymi mefedronu i klefedronu.

Według śledczych podejrzani mieli uczynić z tego procederu stałe źródło dochodu. Prokurator skierował do sądu wnioski o ich tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Sąd je uwzględnił.

Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań

Postępowanie dotyczy międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej podejrzewanej o nielegalną produkcję i sprzedaż znacznych ilości narkotyków na terenie Polski. Śledztwo prowadzą funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Początkowo postępowanie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim. Pierwsze zatrzymania przeprowadzono w lipcu 2025 roku, a 6 października tego samego roku sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

- To już drugie laboratorium narkotyków, które zostało ujawnione i zlikwidowane w toku prowadzonego śledztwa - poinformował prokurator Mariusz Duszyński.

Obecnie w sprawie występuje 26 podejrzanych, wśród nich obywatele Polski, Ukrainy i Białorusi. Dwunastu z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze, między innymi poręczenia majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do ośmiu lat więzienia, natomiast za wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowych grozi od trzech do 20 lat pozbawienia wolności. Ponieważ podejrzanym zarzucono również uczynienie z tego procederu stałego źródła dochodu, grozi im kara do 30 lat więzienia.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
ProkuraturaGdańskNarkotykiCBZCCBŚPPrzestępczość w WarszawieMazowsze
Czytaj także:
Tir wjechał do rowu
Kierowca ciężarówki wjechał do rowu. Miał dwa promile
Okolice
Zderzenie na trasie S2. Utrudnienia
Zderzenie trzech aut na trasie S2. Korek miał kilka kilometrów
Okolice
Policja zatrzymała 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Maczeta, noże i kastet w mieszkaniu 16-latka. Policja: planował zabójstwa wielu osób
Wola
Kierowcę udało się zatrzymać dzięki nagraniu
Niebezpieczna jazda i nagranie w sieci. Kara nadeszła po pięciu miesiącach
Okolice
Usiłował obrabować kierowniczkę pociągu na stacji w Otwocku
Groził kierowniczce pociągu butelką, żądał pieniędzy
Okolice
21-latek stracił prawo jazdy
871 kontroli, 756 mandatów, w tym 662 za prędkość
Okolice
Bójka na targowisku w Ząbkach (zdjęcie ilustracyjne)
Dron spadł na posesję pod Warszawą
Okolice
Kino Tęcza wraca po modernizacji
Kino Tęcza wraca po remoncie. Jest data ponownego otwarcia
Żoliborz
Policjanci przejęli dziewięć kilogramów narkotyków
Miał narkotyki, które "mogłyby posłużyć do odurzenia prawie 100 tysięcy osób"
Okolice
Przetarg na nowe tramwaje
Warszawa zamierza kupić 62 tramwaje. Chcą je dostarczyć trzy firmy
Śródmieście
Zdjęcie z tramwajowego tunelu w Warszawie
"Zobaczymy, jak się jedzie pierwszym tramwajowym tunelem w stolicy"
Ochota
Sprawa trafiła już do prokuratury
"Drogie auto nie daje immunitetu na bandytyzm"
Mokotów
Wybuch w studzience w Piasecznie
Wybuch w studzience, są poszkodowani
Okolice
Zgubione pieniądze wróciły do właściciela (zdj. ilustracyjne)
Oddał znalezioną gotówkę. Ustalili, kto ją zgubił
Okolice
Kontrole straży granicznej w firmach zatrudniających obcokrajowców (zdj. ilustracyjne)
Cudzoziemcy pracowali nielegalnie, jest wniosek o ukaranie prezesa firmy
Okolice
Strażnicy przyłapali mężczyznę podmieniającego tablice rejestracyjne
Mówił o "driftowaniu na konto wujka". Prawda była inna
Praga Południe
Policjanci uratowali psa zamkniętego w mieszkaniu. Zwierzę było samo przez kilka dni
Od kilku dni słyszeli szczekanie. Sąsiedzi wezwali policję
Okolice
Fikcyjne darowizny dla parafii, wśród zatrzymanych ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne darowizny, 110 osób z zarzutami
Okolice
kukurydza shutterstock_314163662.jpg
Ze złości umieścił na kukurydzy "złote kolby"
Okolice
Wypadek w miejscowości Chyliny
Uderzył w ciężarówkę, zginęły trzy osoby. Kierowca stanie przed sądem
Okolice
Stacja Modlin Lotnisko na wizualizacji
Na tę kolej czekają od ponad dekady. Jest wykonawca torów do lotniska
Okolice
Furia kierowcy na skrzyżowaniu
Nagrania pokazały brutalny atak. Policja tłumaczy, kiedy zaczęła szukać kierowcy
Mokotów
Przygotowania do rozbiórki komina EC Siekierki
Przez pół wieku górował nad Warszawą, zostanie rozebrany
Mokotów
Ulubiona księgarnia w Warszawie wybrana
Te księgarnie warszawiacy lubią najbardziej. Wyniki konkursu
Wilanów
Prace będą prowadzone przed tunelem Wisłostrady
Zapobiegają gołoledzi, zamontują je przed tunelem
Śródmieście
Mężczyzna groził nożem dwóm osobom
Po kłótni wrócił z nożem, groził dwóm osobom
Okolice
Sąd Okręgowy w Radomiu
Zabójstwo na zlecenie syna i ucieczka do Francji
Radom
Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka
"Nie bij mnie". Groził 13-latkowi pałką teleskopową
Śródmieście
Niezwykłe odkrycie w podziemiach kościoła w Warszawie
W podziemiach kościoła odnaleźli ołtarz sprzed 450 lat
Śródmieście
Piotr W. miał szarpać się wcześniej z policjantami
Zatrzymanie po proteście. Reakcja RPO i nowe nagranie
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki