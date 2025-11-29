Logo TVN Warszawa
Warszawa
Jest zezwolenie na budowę obwodnicy Lesznowoli. Inwestycję blokował deweloper

Droga 721-bis połączy się z węzłem trasy S7 Lesznowola
Budowa trasy S7 Tarczyn Północ - Lesznowola (nagranie z 11 grudnia 2022)
Źródło: GDDKiA / S7 Warszawa - Grójec / YouTube
Wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na budowę obwodnicy Lesznowoli, czyli drogi 721-bis między Piasecznem a Sękocinem Nowym. Będzie ona miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach i zyska połączenie z węzłem trasy S7. Jej powstanie próbował zablokować deweloper.

Wieść o decyzji wojewody mazowieckiego przekazali w czwartek lokalni samorządowcy. O sprawie informowali między innymi wójt Lesznowoli Marta Natalia Maciejak i burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz, a także pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek.

"Po 17 latach walki, blokad, odwołań i odkładanych decyzji wreszcie stało się to, na co czekały tysiące mieszkańców południa Warszawy: wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wydał decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - red.) z klauzulą natychmiastowej wykonalności dla budowy obwodnicy Lesznowoli - drogi 721-bis! To przełom, który realnie zmieni codzienność mieszkańców naszego regionu" - napisał na X Lasek.

Droga 721-bis połączy się z węzłem trasy S7 Lesznowola
Droga 721-bis połączy się z węzłem trasy S7 Lesznowola
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Wyprowadzą ruch tranzytowy z lokalnych ulic

Pełnomocnik rządu ds. CPK zauważył, że nowa droga łącząca Piaseczno z Sękocinem Nowym stworzy strategiczne połączenie czterech głównych tras: S7, S8, DW788 i DK79.

"Dzięki temu zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z lokalnych ulic, odciążone centra miejscowości i okolice szkół, powstanie pierwszy bezkolizyjny przejazd kolejowy w tej części powiatu, poprawi się dojazd z Piaseczna, zmniejszy się hałas i obciążenie Lasów Sękocińskich, usprawni się komunikacja publiczna. To inwestycja, która realnie zmieni codzienne funkcjonowanie mieszkańców południa Warszawy" - podkreślił Lasek.

Z kolei Urząd Gminy Lesznowola wyjaśnił, że dzięki budowie nowej drogi cały ruch tranzytowy między Piasecznem (od ulicy Mleczarskiej przy stacji paliw) a Sękocinem Nowym (do ronda im. Lecha Kaczyńskiego) zostanie przekierowany z lokalnych ulic.

Wcześniej media informowały, że wydanie decyzji przez wojewodę opóźniało się ze względu na toczące się w sądzie postępowanie z powództwa dewelopera, który podniósł kwestię braku prawidłowej publikacji decyzji wodno-prawnej i związanej z tym konieczności weryfikacji swoich planów.

Siedem skrzyżowań i wiadukt nad torami

O szczegółach inwestycji pisał także w mediach społecznościowych poseł Piotr Kandyba. Jak przypomniał inwestycja obejmie budowę drogi o dwóch jezdniach z dodatkowymi jezdniami serwisowymi. Wzdłuż trasy ustawione zostaną ekrany akustyczne. Dodatkowo powstaną drogi dla pieszych i rowerów oraz wiadukt nad drogą kolejową numer 8 (trasa Warszawa Zachodnia - Kraków Główny), który pozwoli rozładować tworzące się obecnie korki przed przejazdem kolejowym.

Trasa będzie miała około 10 kilometrów, w tym około kilometr w zakresie węzła z drogą ekspresową S7.

"Przebieg trasy obejmuje teren trzech gmin: gmina Raszyn (m. Sękocin Nowy) na długości ok. 1,1 km, gmina Lesznowola na odcinku ok. 8,4 km oraz gmina Piaseczno (m. Piaseczno) na długości ok. 0,5 km" - przekazał poseł.

Orientacyjny przebieg DW 721-bis
Orientacyjny przebieg DW 721-bis
Źródło: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Plan w pełnej rozdzielczości można pobrać, klikając w poniższy link:

ORIENTACYJNY PRZEBIEG DW 721-BIS

W przebiegu trasy pojawia się siedem skrzyżowań z ulicami: Leśną (skrzyżowanie trójwlotowe skanalizowane z dopuszczalnymi relacjami skrętnymi wyłącznie w prawo), Grudzi, Szkolną i Słoneczną (skrzyżowania czterowlotowe skanalizowane z sygnalizacją świetlną), Jedności (skrzyżowanie trójwlotowe skanalizowane z sygnalizacją świetlną), Cukierniczą (skrzyżowanie trójwlotowe skanalizowane), Jarząbka (skrzyżowanie czterowlotowe typu rondo).

"Inwestycja została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego. Jak zostaną przyznane środki, będzie można ogłosić przetarg na wykonawcę i wreszcie zacząć budowę, która potrwa pewnie około dwóch lat" - informuje Urząd Gminy Lesznowola.

Szacowany koszt inwestycji to 350 milionów złotych.

Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Tak będzie wyglądało wejście na pierwszy podziemny przystanek tramwajowy
Wola
Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Część Mokotowa bez tramwajów. W weekend prace przy Rakowieckiej
Mokotów
Stacja Wilanowska na linii M4 (na żółto)
Czwarta linia metra. Autonomiczne pociągi, trzy typy stacji
Dariusz Gałązka
Autorka/Autor: kk/ b

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Inwestycje w WarszawieDrogi w PolsceMazowieckie
