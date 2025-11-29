Jest zezwolenie na budowę obwodnicy Lesznowoli. Inwestycję blokował deweloper

Budowa trasy S7 Tarczyn Północ - Lesznowola (nagranie z 11 grudnia 2022) Źródło: GDDKiA / S7 Warszawa - Grójec / YouTube

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wieść o decyzji wojewody mazowieckiego przekazali w czwartek lokalni samorządowcy. O sprawie informowali między innymi wójt Lesznowoli Marta Natalia Maciejak i burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz, a także pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek.

"Po 17 latach walki, blokad, odwołań i odkładanych decyzji wreszcie stało się to, na co czekały tysiące mieszkańców południa Warszawy: wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wydał decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - red.) z klauzulą natychmiastowej wykonalności dla budowy obwodnicy Lesznowoli - drogi 721-bis! To przełom, który realnie zmieni codzienność mieszkańców naszego regionu" - napisał na X Lasek.

Droga 721-bis połączy się z węzłem trasy S7 Lesznowola Źródło: PAP/Leszek Szymański

Wyprowadzą ruch tranzytowy z lokalnych ulic

Pełnomocnik rządu ds. CPK zauważył, że nowa droga łącząca Piaseczno z Sękocinem Nowym stworzy strategiczne połączenie czterech głównych tras: S7, S8, DW788 i DK79.

"Dzięki temu zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z lokalnych ulic, odciążone centra miejscowości i okolice szkół, powstanie pierwszy bezkolizyjny przejazd kolejowy w tej części powiatu, poprawi się dojazd z Piaseczna, zmniejszy się hałas i obciążenie Lasów Sękocińskich, usprawni się komunikacja publiczna. To inwestycja, która realnie zmieni codzienne funkcjonowanie mieszkańców południa Warszawy" - podkreślił Lasek.

Z kolei Urząd Gminy Lesznowola wyjaśnił, że dzięki budowie nowej drogi cały ruch tranzytowy między Piasecznem (od ulicy Mleczarskiej przy stacji paliw) a Sękocinem Nowym (do ronda im. Lecha Kaczyńskiego) zostanie przekierowany z lokalnych ulic.

Rozwiń

Wcześniej media informowały, że wydanie decyzji przez wojewodę opóźniało się ze względu na toczące się w sądzie postępowanie z powództwa dewelopera, który podniósł kwestię braku prawidłowej publikacji decyzji wodno-prawnej i związanej z tym konieczności weryfikacji swoich planów.

Siedem skrzyżowań i wiadukt nad torami

O szczegółach inwestycji pisał także w mediach społecznościowych poseł Piotr Kandyba. Jak przypomniał inwestycja obejmie budowę drogi o dwóch jezdniach z dodatkowymi jezdniami serwisowymi. Wzdłuż trasy ustawione zostaną ekrany akustyczne. Dodatkowo powstaną drogi dla pieszych i rowerów oraz wiadukt nad drogą kolejową numer 8 (trasa Warszawa Zachodnia - Kraków Główny), który pozwoli rozładować tworzące się obecnie korki przed przejazdem kolejowym.

Trasa będzie miała około 10 kilometrów, w tym około kilometr w zakresie węzła z drogą ekspresową S7.

"Przebieg trasy obejmuje teren trzech gmin: gmina Raszyn (m. Sękocin Nowy) na długości ok. 1,1 km, gmina Lesznowola na odcinku ok. 8,4 km oraz gmina Piaseczno (m. Piaseczno) na długości ok. 0,5 km" - przekazał poseł.

Orientacyjny przebieg DW 721-bis Źródło: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Plan w pełnej rozdzielczości można pobrać, klikając w poniższy link:

ORIENTACYJNY PRZEBIEG DW 721-BIS

W przebiegu trasy pojawia się siedem skrzyżowań z ulicami: Leśną (skrzyżowanie trójwlotowe skanalizowane z dopuszczalnymi relacjami skrętnymi wyłącznie w prawo), Grudzi, Szkolną i Słoneczną (skrzyżowania czterowlotowe skanalizowane z sygnalizacją świetlną), Jedności (skrzyżowanie trójwlotowe skanalizowane z sygnalizacją świetlną), Cukierniczą (skrzyżowanie trójwlotowe skanalizowane), Jarząbka (skrzyżowanie czterowlotowe typu rondo).

"Inwestycja została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego. Jak zostaną przyznane środki, będzie można ogłosić przetarg na wykonawcę i wreszcie zacząć budowę, która potrwa pewnie około dwóch lat" - informuje Urząd Gminy Lesznowola.

Szacowany koszt inwestycji to 350 milionów złotych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD