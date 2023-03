Jedna w kapciach szła ulicą, druga wyszła na drogę ekspresową

Jak najlepiej chronić seniora/osobę z zaburzeniami pamięci? - Regularnie, najlepiej codziennie, kontaktuj się z osobą starszą/z zaburzeniami pamięci mieszkającą samodzielnie. - Dopilnuj, by regularnie przyjmował/-a niezbędne lekarstwa. - Staraj się na bieżąco monitorować sprawność funkcji poznawczych osoby – obserwuj, jak się porusza, orientuje w terenie i komunikuje. - Pamiętaj, w co zwykle się ubiera oraz którą drogą przeważnie chodzi do często odwiedzanych miejsc (np. do sklepu, na spacer, do kościoła, do rodziny czy znajomych). - Zrób aktualne zdjęcie osoby – to w razie potrzeby bardzo pomoże Policji i ratownikom. - Na wewnętrznej stronie ubrania lub w kieszeniach umieść „wszywki” z danymi personalnymi oraz kontaktem do opiekunów. - Wyposaż osobę w telefon komórkowy lub opaskę na rękę, z kluczowymi danymi personalnymi oraz kontaktem do opiekunów. - Do telefonu komórkowego seniora/osoby z zaburzeniami pamięci wpisz numer ICE (tam zadzwonią ratownicy w razie wypadku, dlatego powinien być to numer opiekuna, który będzie mógł szybko zareagować). - Zainstaluj w telefonie aplikację do wyszukiwania lokalizacji seniora. - Sprawdź możliwość wyposażenia seniora w narzędzia dedykowane dla osób starszych, jak np. opaskę S.O.S., która: odbiera połączenia przychodzące od numerów zapisanych w aplikacji, wykonuje połączenia wychodzące po wcześniejszym użyciu przycisku S.O.S i jest prosta w obsłudze, a przyciski duże i widoczne. Dzięki lokalizacji GPS, GSM, Wi-Fi i BTS, można szybko i wygodnie zlokalizować swojego bliskiego, a aktualne miejsce jego pobytu, sprawdzić w aplikacji mobilnej. Jeżeli osoba, która ją nosi źle się poczuje lub znajdzie się w sytuacji zagrożenia, za pomocą jednego przycisku może wysłać sygnał S.O.S., a opiekun w kilka sekund otrzyma wiadomość SMS na swój telefon komórkowy.