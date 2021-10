33 osoby zatrzymane w sprawie obrotu "fikcyjnymi fakturami" o wartości miliarda złotych

Przeszukali 100 mieszkań, zatrzymali 33 osoby. Funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej wspólnie z policjantami Centralnego Biura Śledczego zatrzymali podejrzanych o obrót fikcyjnymi fakturami VAT. Ich wartość to miliard złotych. Służby ustaliły, że w proceder może być zaangażowanych nawet tysiąc firm.

"Fikcyjne faktury"

Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował, że wystawiane dokumenty obejmowały fikcyjne transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług m.in. transportowych, budowlanych, IT oraz towarów handlowych opiewały na kwotę co najmniej miliarda złotych.

Zatrzymani zostali do doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie w Wydziale II ds. Przestępczości Finansowo-Skarbowej przedstawiono im zarzuty. - Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie poświadczających nieprawdę faktur, czyli tzw. zbrodni vatowskiej, przedkładanie faktur oraz nierzetelnych deklaracji podatkowych, popełnianie oszustw podatkowych mających na celu obniżenie zobowiązań względem Skarbu Państwa, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz pranie brudnych pieniędzy - przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.