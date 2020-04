Policja: zakażona koronawirusem pojechała na zakupy. Z domowej izolacji trafiła do aresztu

Policjanci z miejscowego posterunku rozpoczęli poszukiwania pary. - W ciągu kilku minut mundurowi zauważyli jadący od strony powiatu ostrołęckiego samochód, którym podróżowało poszukiwane małżeństwo - poinformował Damian Wroczyński z komendy powiatowej w Wyszkowie. - Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, funkcjonariusze zatrzymali ich do kontroli i udaremnili im dalsze podróżowanie - dodał.

Zdaniem policji, 54-latka i 56-latek zlekceważyli obowiązek pozostania w miejscu zamieszkania i pojechali na zakupy do sklepu na terenie gminy Goworowo w sąsiednim powiecie ostrołęckim. Funkcjonariusze ustalili w sumie siedem osób, które przebywały w sklepie w tym samym czasie, co zakażona kobieta. Informacje na ten temat przekazano do stacji sanitarno-epidemiologicznej.