"Byli tak zziębnięci, że nie mogli się poruszać". "Jeden telefon może uratować życie"

Nie przechodźmy obojętnie, gdy widzimy niepokojącą sytuację. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie. W ciągu najbliższych dni za oknem ma utrzymać się mroźna temperatura. Dlatego nie bądźmy obojętni na osoby z naszego otoczenia, które są samotne, starsze, czy też nieporadne. Wraz z nadchodzącymi chłodami to właśnie im grozi największe niebezpieczeństwo. Dlatego zwracajmy uwagę na problemy tych osób, w sytuacjach zagrożenia powiadommy odpowiednie służby, aby można było podjąć odpowiednie działania pomocowe. Jednak szczególnie zwracajmy uwagę na bezdomnych. Należy pamiętać, że są ośrodki i placówki, w których taka osoba otrzyma opiekę i będzie bezpieczna. Nie zapominajmy również o osobach leżących na przystankach czy ławkach w parku, zwłaszcza, gdy znajdują się pod wpływem alkoholu. Ci ludzie także potrzebują naszej uwagi i pomocy. Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w swoim katalogu zagrożeń posiada kategorię: "Osoba bezdomna wymagająca pomocy", dzięki czemu można wskazywać miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Zachęcamy do korzystania z tej pomocnej społeczeństwu aplikacji. Pamiętajmy jednak, że w przypadku pilnej interwencji należy dzwonić na numer alarmowy 112, bądź do właściwej jednostki policji.