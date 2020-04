130 pożarów traw w ciągu doby. Część rozprzestrzeniła się na lasy

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie alarmuje, że tylko podczas ubiegłej doby w regionie doszło do 130 pożarów traw. W 12 przypadkach ogień rozprzestrzenił się również na sąsiadujące lasy.

Jak przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl Karol Kierzkowski, oficer prasowy wojewódzkiej straży pożarnej, co roku w kwietniu takich zdarzeń odnotowuje się najwięcej.

- Jest sucho i dość ciepło, a taka aura sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Oczywiście nie jest to proces naturalny, bo za pożarami traw i lasów stoi człowiek - powiedział Kierzkowski. Płoną nieużytki rolne często celowo podpalane przez ludzi. Winę ponoszą także działkowicze, którzy zaprószają ogień podczas sprzątania swoich posesji.

"Spłonęło kilkanaście hektarów terenu"

Jak poinformował nas rzecznik, pracowita była nie tylko sobota. - Do wielkopowierzchniowego pożaru doszło w piątek w powiecie wołomińskim. Spłonęło kilkanaście hektarów terenu. Nie była to tylko trawa, ale również ściółka leśna oraz krzaki. Na szczęście większe drzewa nie ucierpiały. Dogaszanie tego pożaru trwało do soboty. W akcji wzięło udział w sumie 25 zastępów - zrelacjonował Kierzkowski.