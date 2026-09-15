Okolice "Tysiąc lat leżał niemal na powierzchni ziemi" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Znaleziono trzewik pochwy miecza Źródło wideo: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

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Poszukiwacz znalazł przedmiot został wstępnie zidentyfikowany jako trzewik pochwy wczesnośredniowiecznego miecza. To metalowe okucie chroniące dolną część pochwy przed uszkodzeniami.

Znaleziono trzewik pochwy miecza Znaleziono trzewik pochwy miecza Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Znaleziono trzewik pochwy miecza Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Znaleziono trzewik pochwy miecza Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Znaleziono trzewik pochwy miecza Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Obiekt datowany jest prawdopodobnie na XI wiek, co - jak podkreślił mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków - czyni go niezwykle rzadkim przykładem tego typu znaleziska na terenie Polski.

Nie ukrywał się

Prawdziwym zaskoczeniem jest fakt, że przedmiot leżał bardzo płytko, został znaleziony praktycznie na powierzchni gruntu.

"Mimo to zachował się w bardzo dobrym stanie, co po tysiącu lat spędzonych w ziemi jest okolicznością wyjątkową i niezwykle cenną z punktu widzenia badań naukowych" - zaznaczył konserwator.

Dodał, że znaleziska tego typu rzucają nowe światło na uzbrojenie i kulturę materialną wczesnośredniowiecznej Polski, a ich powiązania z klasyfikacją stosowaną wobec znalezisk bałtyjskich mogą wskazywać na interesujące kontakty kulturowe i handlowe tamtego okresu.

W komunikacie zaznaczono, że przedmiot został znaleziony podczas legalnych, zgłoszonych poszukiwań