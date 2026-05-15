Ma status "wora w zakonie". Musi wrócić do Rosji

79-letni Rosjanin wpadł w ręce służb
Źródło zdj. gł.: CBŚP
79-letni Rosjanin wpadł w ręce służb. Według śledczych Wladimir D., posiada przestępczy status "wora w zakonie". Mężczyzna będzie musiał wrócić do swojego kraju.

Pod koniec kwietnia w województwie mazowieckim funkcjonariusze CBŚP, ABW i Straży Granicznej zatrzymali obywatela Federacji Rosyjskiej Wladimira D.

Przestępca z "tytułem"

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że Wladimir D. został "koronowany" w 1982 roku. Tytuł "wora w zakonie" nadawany jest najbardziej wpływowym przestępcom w strukturach postsowieckich środowisk przestępczych.

"Według zgromadzonych informacji mężczyzna mógł nadzorować działalność podległej grupy przestępczej, w tym organizację i przebieg planowanych przestępstw, a także podział środków finansowych pochodzących z działalności przestępczej" - wyjaśnił w komunikacie kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy CBŚP.

Jak przekazał rzecznik, wobec zatrzymanego była wydana zielona nota Interpolu. Jest ona ostrzeżeniem dla organów ścigania o osobie mogącej stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Musi wrócić do Rosji

Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

"Z uwagi na brak ważnego dokumentu podróży, decyzją sądu 79-latek został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców – gdzie pozostanie do czasu potwierdzenia jego tożsamości, niezbędnej do przeprowadzenia skutecznej procedury deportacyjnej" - dodał Wrześniowski.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Magdalena Gruszczyńska
