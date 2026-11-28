Okolice Kokaina w złomie i płytkach ceramicznych. Uderzenie w narkobiznes Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Siedem osób zatrzymanych za przemyt narkotyków Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji

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Policjanci działali na terenie garnizonu stołecznego oraz województwa wielkopolskiego.

Z ustaleń policjantów oraz prokuratury wynika, że członkowie grupy przestępczej działali według ściśle ustalonego podziału ról, zajmując się przemytem znacznych ilości narkotyków na terenie kilku państw europejskich.

Zatrzymany mężczyzna Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

"Z przestępczej działalności mieli uczynić sobie stałe źródło dochodu. Organizowali transporty, przygotowywali skrytki w przewożonych ładunkach oraz udostępniali pomieszczenia, wykorzystywane do przeładunku narkotyków" - opisała podkom. Martyna Kielar z Komendy Stołecznej Policji.

Jak przekazała policja, proceder obejmował Polskę, Hiszpanię, Holandię i Wielką Brytanię. Jeden z wątków sprawy dotyczy również sprowadzania narkotyków z Kazachstanu.

Pieniądze zabezpieczone przez policję Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Tony narkotyków ukryte w złomie

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zostało zatrzymanych siedem osób w wieku od 40 do 56 lat.

"50–letni podejrzany miał udostępnić halę magazynową, wykorzystywaną do przeładunku transportów. W ten sposób miał pomóc w przemycie co najmniej 2300 kg kokainy i 400 kg marihuany" - poinformowała Kielar.

Dwóm kolejnym zatrzymanym w wieku 53 i 40 lat zarzucono udział w przemycie 300 kg kokainy ukrytej w kontenerach, organizowanie transportów obejmujących co najmniej 1800 kg kokainy z Holandii do Wielkiej Brytanii oraz przygotowywanie skrytek w paletach z płytkami ceramicznymi.

Broń zabezpieczona przez policję Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Jak wynika z ustaleń policjantów, 42-letni podejrzany miał uczestniczyć w co najmniej sześciu transportach, w ramach których z Hiszpanii przez Holandię do Wielkiej Brytanii przewieziono co najmniej 1,2 tony kokainy. Narkotyki zostały ukryte w samochodach ciężarowych przewożących złom.

Broń i gotówka

"Kolejny podejrzany, w wieku 56 lat, odpowie za udział w sprowadzeniu z Kazachstanu do Polski co najmniej 1,5 tony ketaminy i 50 kg kokainy" - wymieniła Kielar.

Dwóch ostatnich podejrzanych miało uczestniczyć w 12 transportach co najmniej 1200 kg kokainy z krajów Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. Mieli również nakłaniać inną osobę do produkcji mefedronu i przekazać jej 250 tys. złotych na zakup niezbędnych odczynników chemicznych.

Broń zabezpieczona przez policję Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Podczas przeszukań policjanci skonfiskowali kilkanaście telefonów komórkowych, laptopy, nośniki danych, pięć jednostek broni palnej oraz 1053 sztuki amunicji. Na poczet przyszłych kar zabezpieczyli również 145 200 złotych w gotówce oraz złote monety o łącznej wartości 15 tysięcy złotych.

Pieniądze zabezpieczone przez policję Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Szereg zarzutów

Siedmiu zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także pomocnictwa i nakłaniania do popełniania przestępstw narkotykowych.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, na wniosek Prokuratury Okręgowej zastosował wobec wszystkich siedmiu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Zatrzymany mężczyzna Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Za przemyt znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności nawet do 20 lat. Taki sam wymiar kary przewidziano za wytwarzanie znacznych ilości narkotyków lub popełnienie tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.