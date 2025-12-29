Czołowe zderzenie na lokalnej drodze. Kierująca zginęła, troje rannych

Driftingowa Mistrzyni Polski, Karolina Pilarczyk, o bezpiecznej jeździe na śliskiej nawierzchni Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szczególnie trudne warunki na drogach panowały w piątek, czyli w drugi dzień Bożego Narodzenia. Wówczas nad Polską przechodziły marznące opady deszczu i mżawki powodujące gołoledź. W tym dniu doszło do 12 wypadków, w których ranne zostały 23 osoby, a jedna zmarła.

Zderzenie dwóch aut, zginęła kobieta

Do śmiertelnego wypadku doszło około godz. 21.20 w miejscowości Ligówko (powiat sierpecki).

"73-latka kierująca nissanem, jadąc drogą powiatową w obszarze niezabudowanym, zderzyła się z fordem, którym kierował 19-latek. W wyniku zdarzenia kierująca i pasażer nissana oraz dwójka pasażerów z forda trafili do szpitala. Niestety 73-letnia kierująca nissanem pomimo wysiłku medyków, zmarła" - podaje Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

W wypadku zginęła kobieta kierująca jednym z aut Wypadek w miejscowości Ligówko Źródło: KWP zs. w Radomiu Wypadek w miejscowości Ligówko Źródło: KWP zs. w Radomiu Wypadek w miejscowości Ligówko Źródło: KWP zs. w Radomiu

Zatrzymali 20 nietrzeźwych kierowców

Policja podała też statystyki, w których zawarła dane z Warszawy oraz powiatów ościennych. "Ze wstępnych danych wynika, że w ciągu 3 świątecznych dni (24-26.12.2025 r.) na drogach mazowieckiego garnizonu policji doszło do 16 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych" - wylicza KWP. "W analogicznym okresie ubiegłego roku (24-26.12.2024 r.) doszło do 4 wypadków, w których nikt nie zginął, a 5 osób zostało rannych" - porównuje.

Oprócz tego, mazowieccy policjanci zatrzymali 20 osób, które wsiadły za kierownicę pod wpływem alkoholu. Policja przypomina, że według Kodeksu karnego osoba kierująca pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających może trafić do więzienia na trzy lata.

Wypadki i kolizje w Warszawie

Jak wyglądała sytuacja w samej Warszawie? Według statystyk Komendy Stołecznej Policji od 22 do 28 grudnia doszło do siedmiu wypadków i 266 kolizji. Zginęła jedna osoba, a rannych zostało 11.

Święta Bożego Narodzenia na stołecznych ulicach Źródło: KWP zs. w Radomiu

"W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba wypadków pozostała na takim samym poziomie, liczba kolizji zmalała o 133, natomiast liczba osób rannych w zdarzeniach drogowych wzrosła o 3. Niestety jedna osoba zginęła w wyniku wypadku drogowego" - podsumowują stołeczni policjanci na X.