Trzy osoby nie żyją, 18 zostało rannych. Długi weekend na drogach

Do tragicznego wypadku, który spowodował pijany 31-latek, doszło na DK76 w Łopaciance w powiecie garwolińskim.

Kierujący bmw podczas wyprzedzania doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka samochodem marki Ford Galaxy. 72-letni kierowca forda poniósł śmierć na miejscu. 31-latek posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, miał dwa promile alkoholu we krwi.

Tragiczny wypadek na DK76 Tragiczny wypadek na DK76 Źródło: OSP Borowie Tragiczny wypadek na DK76 Źródło: OSP Borowie Tragiczny wypadek na DK76 Źródło: Policja Garwolin

Dwa kolejne śmiertelne wypadki wiązały się z niezachowaniem ostrożności.

W piątek o godz. 16.50 na drodze powiatowej w obszarze niezabudowanym w miejscowości Zdunek (powiat ostrołęcki) 20-letni kierowca volkswagena passata uderzył w 80-letnią rowerzystkę jadącą w tym samym kierunku. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zginęła na miejscu.

W niedzielę o godz. 17.20 w Ostrowi Mazowieckiej kierujący autokarem podczas cofania potrącił 36-latka znajdującego się za pojazdem. Pieszy zginął na miejscu.

Trudne warunki na drogach

W czasie krótkich listopadowych dni, kiedy szybko zapada zmierzch, policja apeluje do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie prędkości do pogorszonych warunków na drodze.

- Mokra nawierzchnia mgły i opady deszczu znacznie wydłużają drogę hamowania, a widoczność jest ograniczona - podkreślił mł. asp. Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu

Policjant przypomniał też o konieczności noszenia elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się poboczami dróg. Odblaski pozwalają kierowcom dostrzec pieszego nawet z odległości 150-200 metrów, co może uratować życie

