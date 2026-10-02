Okolice Treningi reagowania na atak z powietrza. Lista punktów Oprac. Katarzyna Kędra |

Szkolenia obronne - czego można się nauczyć? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Podczas wydarzenia mieszkańcy będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. jak:

- przygotować się na zagrożenie atakiem z powietrza; - rozpoznawać sygnały alarmowe i co oznaczają poszczególne komunikaty; - właściwie reagować na Alert RCB i kolejne komunikaty ostrzegawcze; - znaleźć bezpieczne miejsce i wybrać je odpowiednio do sytuacji; - zachować się w budynku - gdzie się udać i jak wybrać bezpieczne pomieszczenie; - postępować, gdy alarm zastanie nas na zewnątrz i gdzie szukać najbliższego miejsca schronienia; - korzystać z aplikacji "Gdzie się ukryć", aby wcześniej sprawdzić dostępne miejsca schronienia.

Treningi reagowania na ataki z powietrza w woj. mazowieckim (zdj. ilustracyjne) Źródło zdjęcia: TVN24

Lista punktów treningowych w województwie mazowieckim:

Powiat białobrzeski:

Komenda Powiatowa PSP w Białobrzegach - ul. Mikołaja Kopernika 4, 26-800 Białobrzegi OSP Wyśmierzyce - ul. Kościelna 2, 26-811 Wyśmierzyce OSP Pnie - Pnie 48, 26-803 Promna OSP Radzanów - 26-807 Radzanów 78b OSP Stara Błotnica - 26-806 Stara Błotnica 23 OSP Stromiec - ul. Piaski 2, 26-804 Stromiec

Powiat ciechanowski:

Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie - ul. Płocka 32, 06-400 Ciechanów OSP Glinojeck - ul. Polna 2L, 06-450 Glinojeck OSP Gołymin - ul. Rynek 2. 06-420 Gołymin - Ośrodek OSP Sońsk - ul. Ciechanowska 27, 06-430 Sońsk OSP Lekowo - Lekowo 14, 06-461 Regimin OSP Grudusk - ul. Marii Konopnickiej 17, 06-460 Grudusk OSP Rydzewo - Rydzewo 45A, 06-452 Rydzewo OSP Ojrzeń - ul. Ciechanowska 52. 06-456 Ojrzeń OSP Opinogóra - Władysławowo 68, 06-406 Opinogóra Górna

Powiat garwoliński:

Komenda Powiatowa PSP w Garwolinie - bł. ks. Jerzego Popiełuszki 39, 08-400 Garwolin OSP Garwolin - Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 OSP Sulbiny - Wspólna 46 OSP Pilawa - Aleja Wyzwolenia 124 OSP Parysów - Sportowa 3 OSP Górzno - Górzno 99A OSP Stary Miastków - Miastków Stary 80 OSP Żelechów - Romualda Traugutta 5 OSP Podebłocie - Podebłocie 191 OSP Maciejowice - Lubelska 5 OSP Wilga - Warszawska 34 OSP Gończyce - Gończyce 105 OSP Melanów - Melanów 48 OSP Borowie - Popławskiego 4

Powiat gostyniński:

Komenda Powiatowa PSP w Gostyninie - ul. Przemysłowa 1, 09-500 Gostynin OSP Gostynin - ul. Floriańska 21, 09-500 Gostynin OSP Sierakówek - Sierakówek 13 A, 09-500 Gostynin OSP Szczawin Kościelny - ul. Jana Pawła II 8, 09-550 Szczawin Kościelny OSP Pacyna - ul. Parkowa 3A, 09-541 Pacyna OSP Sanniki - ul. Warszawska 119, 09-540 Sanniki

Powiat grodziski:

Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku Mazowieckim - ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki OSP Osiny - Kaski, ul. Królewska 27, 96-314 Baranów – parking przy kościele OSP Grodzisk Mazowiecki - ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki OSP Jaktorów - ul. Warszawska 2, 96-313 Jaktorów OSP Żelechów/OSP Skuły - ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola OSP Milanówek - ul. Warszawska 18, 05-822 Milanówek

Powiat grójecki:

Komenda Powiatowa PSP w Grójcu - ul. Strażacka 11, 05-600 Grójec OSP Belsk Duży - ul. Szkolna 1, 05-622 Belsk Duży OSP Błędów - ul. Długa 7, 05-620 Błędów OSP Chynów - ul. Wolska 6, 05-650 Chynów OSP Goszczyn - ul. Warszawska 2, 05-610 Goszczyn OSP Grójec - ul. Szpitalna 12, 05-600 Grójec OSP Mogielnica - ul. Plac Poświętne 11, 05-640 Mogielnica OSP Nowe Miasto nad Pilicą - ul. Rawska 2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą OSP Konie - Konie 39, 05-652 Pniewy OSP Warka - ul. Farna 2, 05-660 Warka

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Warto wiedzieć, co oznacza ten znak. Pojawią się w całej Polsce TVN24

Powiat kozienicki:

Komenda Powiatowa PSP w Kozienicach - ul. Nowy Świat 3, 26-900 Kozienice OSP Kozienice - ul. Nowy Świat 3, 26-900 Kozienice OSP Garbatka-Letnisko - Jana Kochanowskiego 135, 26-930 Garbatka-Letnisko OSP Brzóza - ul. Aleja Lipowa 15, 26-903 Głowaczów OSP Gniewoszów - ul. Polna 10, 26-920 Gniewoszów OSP Grabów nad Pilicą - ul. Przemysłowa 6, 26-902 Grabów nad Pilicą OSP Magnuszew - ul. Saperów 13, 26-910 Magnuszew OSP Sieciechów - ul. Okólna 2, 26-922 Sieciechów

Powiat legionowski:

Komenda Powiatowa PSP w Legionowie - ul. Jagiellońska 71A; 05-120 Legionowo OSP Wieliszew - ul. Niepodległości 1; 05-135 Wieliszew OSP Legionowo - ul. Mickiewicza 11; 05-120 Legionowo OSP Jabłonna - ul. Modlińska 152; 05-110 Jabłonna – przy UG OSP Nieporęt - ul. Stokrotki 2; Nieporęt – dzika plaża OSP Serock/ Wola Kiełpińska - Serock ul. Rynek 21 – Rynek miejski

Powiat lipski:

Komenda Powiatowa PSP w Lipsku - ul. Partyzantów 3, 27-300 Lipsko OSP Chotcza - Chotcza Józefów 55B, 27-312 Chotcza OSP Ciepielów - ul. Kochanowskiego 4, 27-310 Ciepielów OSP Maruszów - Walentynów 94, 27-300 Lipsko OSP Rzeczniów - Rzeczniów 52, 27-353 Rzeczniów OSP Jawor Solecki - Jawor Solecki 56, 27-350 Sienno OSP Solec - ul. Strażacka 12, 27-320 Solec

Powiat łosicki:

Komenda Powiatowa PSP w Łosicach - ul. Kolejowa 2a, 08-200 Łosice OSP Łosice - ul. Handlowa 7, 08-200 Łosice OSP Olszanka - Olszanka 39a, 08-207 Olszanka OSP Nowa Kornica - Nowa Kornica 68B, 08-205 Stara Kornica OSP Platerów - ul. Dworcowa 23, 08-210 Platerów OSP Sarnaki - ul. Teatralna 1, 08-220 Sarnaki OSP Huszlew - Huszlew 77, 08-206 Huszlew

Powiat makowski:

Komenda Powiatowa PSP w Makowie Mazowieckim wraz z OSP Maków Mazowiecki - ul. Moniuszki 6a, 06-200 Maków Mazowiecki OSP Stary Szelków - Stary Szelków 36 C OSP Czerwonka - Czerwonka Włościańska 40 OSP Płoniawy - Płoniawy-Bramura 59 OSP Rzewnie – Rzewnie 15 OSP Ogony - Ogony 8A OSP Krasnosielc - ul. Cmentarna 9 OSP Karniewo - ul. Pułtuska 3 OSP Różan - ul. Warszawska 5A OSP Sypniewo - ul. Ostrołęcka 39 OSP Gąsewo - ul. Reymonta 14/3

Powiat miński:

Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim - ul. Warszawska 120, 05-300 Mińsk Mazowiecki OSP Cegłów - ul. Kolejowa 17, 05-319 Cegłów OSP Dębe Wielkie - ul. Strażacka 1, 05-311 Dębe Wielkie OSP Dobre - ul. Kilińskiego 1A, 05-307 Dobre OSP Długa Kościelna - ul. Kochanowskiego 49, 05-074 Długa Kościelna OSP Jakubów - ul. Szkolna 9, 05-306 Jakubów OSP Kałuszyn - ul. Warszawska 7, 05-310 Kałuszyn OSP Latowicz - Dom Wiejski w Latowiczu OSP Jeruzal - ul. Rynek 14, 05-317 Jeruzal OSP Siennica - ul. Strażacka 2, 05-332 Siennica OSP Stanisławów - ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów OSP Sulejówek - ul. Świętochowskiego 15/17 OSP Stojadła - ul. Warszawska 57, 05-300 Stojadła OSP Mińsk Mazowiecki - Plac Stary Rynek w Mińsku Mazowieckim

Powiat mławski:

Komenda Powiatowa PSP w Mławie - Mława, ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława OSP Wieczfnia Kościelna - Wieczfnia Kościelna 96 OSP Kowalewo - Kowalewo 78 OSP Piegłowo - Piegłowo Wieś 6A OSP Dzierzgowo/ OSP Rzęgnowo/ OSP Dobrogosty - Dzierzgowo, ul. Dzierzgowskiego 2 OSP Lipowiec Kościelny - Lipowiec Kościelny 213 OSP Szreńsk - Szreńsk, ul. Feliksa Szreńskiego 8 OSP Radzanów - Radzanów, ul. Mławska 2

Powiat nowodworski:

Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim - Nowy Dwór Mazowiecki ul. Gospodarcza 1 OSP Nowy Dwór Mazowiecki - Nowy Dwór Mazowiecki ul. Nałęcza 12 OSP Nasielsk - Nasielsk ul. Młynarska 23 OSP Trębki Nowe - Trębki Nowe 100b OSP Czosnów - Czosnów ul. Strażacka 41 OSP Leoncin - Leoncin ul. Partyzantów 12 OSP Pomiechówek - Pomiechówek ul. Kilińskiego 3

Ostrołęka i powiat ostrołęcki:

Komenda Miejska PSP w Ostrołęce - 07-412 Ostrołęka, ul. Celna 11 OSP Ostrołęka - 07-410 Ostrołęka, ul. Jana Kazimierza 1 OSP Baranowo - 06-320 Baranowo, ul. Przechodnia 1 OSP Czarnia - 07-431 Czarnia 43A OSP Czerwin - 07-407 Czerwin, ul. Szkolna 1 OSP Goworowo - 07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 31 OSP Kadzidło - 07-420 Kadzidło. ul. Ks. Suchcickiego 4 OSP Lelis - 07-402 Lelis, ul. Sportowa 1 OSP Lipniki - 07-436 Lipniki, ul. Stacha Konwy 3 OSP Łączki - 07-438 Zalas, Łączki 103B OSP Łyse - 07-437 Łyse, ul. Kościelna 19 OSP Myszyniec - 07-430 Myszyniec, Plac Wolności 58 OSP Olszewo-Borki - 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wyspiańskiego 2A OSP Rzekuń - 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 44 OSP Troszyn - 07-405 Troszyn, ul. Szkolna 6

Powiat ostrowski:

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowi Mazowieckiej - 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 11 Listopada 5 OSP Andrzejewo - 07-305 Andrzejewo, ul. Rynek 18 OSP Boguty-Pianki - 07-325 Boguty-Pianki, ul. Pawła Olszewskiego 2 OSP Brok - 07-306 Brok, ul. Pułtuska 22 OSP Małkinia Górna - 07-320 Małkinia Górna, ul. Ostrowska 9 OSP Nur - 07-322 Nur, ul. Drohiczyńska 2A OSP Komorowo - 07-310 Komorowo, ul. Mazowiecka 57 OSP Stary Lubotyń - 07-303 Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 14A OSP Szulborze Koty - 07-324 Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 1 OSP Wąsewo - 07-311 Wąsewo, ul. Lipowa 1a OSP Zaręby Kościelne - 07-323 Zaręby Kościelne, ul. Młynarska 15

Powiat otwocki:

Komenda Powiatowa PSP w Otwocku - 05-402 Otwock, ul. Mieszka I 13/15 OSP Otwock Wólka Mlądzka - 05-400 Otwock, ul. Szosa Lubelska 3 OSP Wiązowna - 05-462 Wiązowna, ul. Kościelna 41 OSP Kołbiel - 05-340 Kołbiel, ul. Kościuszki 23A OSP Celestynów - 05-340 Celestynów, Osiecka 1 OSP Osieck - 08-445 Osieck, Rynek 21 OSP Sobienie Jeziory - 08-443 Sobienie Jeziory, Duży Rynek 25 OSP Karczew - 05-480 Karczew, rynek Zygmunta Starego 35 OSP Józefów - 05-420 Józefów, ul. Polna 1

Powiat piaseczyński:

Komenda Powiatowa PSP w Piasecznie - 05-500 Piaseczno, ul. Staszica 19 OSP Złotokołos - 05-504 Złotokłos, ul. 3 maja 30 OSP Tarczyn - 05-555 Tarczyn, ul. Komornicka 4 OSP Nowa Wola - 05-500 Nowa Wola ul. Ignacego Krasickiego 215 OSP Konstancin-Jeziorna i OSP Bielawa - 05-520 Konstancin -Jeziorna ul. Sienkiewicza Park Zdrojowy, Główna Aleja OSP Góra Kalwaria - 05-530 Góra Kalwaria ul. ks. Z. Sajny 14 OSP Wągrodno - 05-505 Wągrodno ul. Słoneczna 2

Płock i powiat płocki:

Komenda Miejska PSP w Płocku - Płock, Narodowych Sił Zbrojnych Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Płock - Płock, Popłacińska 8 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 Płock - Płock, Armii Krajowej 62 OSP Trzepowo - Płock, Sierpecka 27 OSP Bielsk - Bielsk, Glinki 1 OSP Bodzanów - Bodzanów, Głowackiego 22 OSP Bądkowo Kościelne - Bądkowo Kościelne, Toruńska 1 OSP Bulkowo - Bulkowo 26A OSP Drobin - Drobin, Sierpecka 30B OSP Gąbin - Gąbin, Stary Rynek 15 OSP Łąck - Łąck, Warszawska 39 OSP Mała Wieś - Mała Wieś, Warszawska 2a OSP Nowy Duninów - Nowy Duninów, Plac Strażacki 1 OSP Rogozino - Rogozino, Strażacka 3 OSP Słubice - Słubice, Płocka 59A OSP Słupno - Słupno, Warszawska 15 OSP Stara Biała - Stara Biała 60 OSP Staroźreby - Staroźreby, Szkolna 6A OSP Wyszogród - Wyszogród, Niepodległości 6

Powiat płoński:

Komenda Powiatowa PSP w Płońsku - 09-100 Płońsk ul. Henryka Sienkiewicza 9 OSP Płońsk - 09-100 Płońsk ul. Henryka Sienkiewicza 9 OSP Czerwińsk nad Wisłą - 09-150 Czerwińsk nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły 17F OSP Dziektarzewo - 09-130 Baboszewo ul. Warszawska 9A OSP Kucice - 09-164 Nowe Kucice 51 OSP Joniec - 09-131 Joniec 29 OSP Nowe Miasto - 09-120 Nowe Miasto ul. Zielony Rynek 30 OSP Siedlin - 09-100 Siedlin ul. Jana Pawła II 7 OSP Raciąż - 09-140 Raciąż ul. Kilińskiego 23 OSP Sochocin - 09-110 Sochocin ul. Stary Rynek 17 OSP Załuski - 09-142 Załuski ul. Gminna 17 OSP Naruszewo - 09-152 Nowe Naruszewo 16

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Alert RCB. Przychodzi wiadomość o zagrożeniu, co robić TVN24

Powiat pruszkowski:

Komenda Powiatowa PSP w Pruszkowie - 05-800 Pruszków, ul. Stanisława Staszica 4 OSP Piastów - 05-820 Piastów ul. Warszawska 24 OSP Nowa Wieś - 05-806 Komorów, WKD Komorów Stacja Kolejowa al. Marii Dąbrowskiej 1 OSP Nadarzyn - 05-830 Nadarzyn ul. Warszawska 15 OSP Brwinów - 05-840 Brwinów ul. Pszczelińska 3 OSP Raszyn - 05-890 Raszyn ul. Sportowa 1A

Powiat przasnyski:

Komenda Powiatowa PSP w Przasnyszu - Przasnysz ul. Baranowska 44 OSP Bogate - Bogate 57A, 06-300 Przasnysz OSP Czernice Borowe - ul. Stanisława Chełchowskiego 12,06-415 Czernice Borowe OSP Chorzele - ul. Wincentego Witosa 1,06-330 Chorzele OSP Krzynowłoga Mała - ul. Przasnyska 1,06-316 Krzynowłoga Mała OSP Krasne - ul. Mickiewicza 20,06-408 Krasne OSP Lipa - Lipa 65, 06-323 Jednorożec

Powiat przysuski

Komenda Powiatowa PSP w Przysusze wraz z OSP Przysucha - Przysucha ul. Targowa 3 OSP Borkowice - Borkowice ul. ks. J. Wiśniewskiego 7 OSP Gielniów - Muszla koncertowa w parku miejskim w Gielniowie OSP Wieniawa - Wieniawa ul. Kochanowskiego 78A OSP Klwów - Klwów ul. Opoczyńska 41 OSP Potworów/OSP Wir - Potworów ul. Radomska 2A OSP Odrzywół - Odrzywół ul. Warszawska 34 OSP Zychorzyn - Zychorzyn 79

Powiat pułtuski:

Komenda Powiatowa PSP w Pułtusku - Pułtusk ul. Ignacego Daszyńskiego 19 OSP Obryte - Obryte 185 OSP Drwały - Zatory ul. Jana Pawła II 106 OSP Pokrzywnica - Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 OSP Winnica - Winnica ul. Pułtuska 25 OSP Gzy - Gzy 9 OSP Świercze - Świercze ul. Kolejowa 2

Radom i powiat radomski:

Komenda Miejska PSP w Radomiu - Radom, ul. Traugutta 57 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Radom - Radom, ul. Holszańskiej 1 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 Radom - Radom, ul. Lipskiego 10 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 Radom - Pionki, ul. Zakładowa 3 OSP Jedlnia-Letnisko - Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 43a OSP Pionki - Pionki, ul. Zwycięstwa 3 OSP Strzałków - Strzałków 85 OSP Iłża - Iłża, ul. Garbarska 5 OSP Skaryszew - Skaryszew, ul. Słowackiego 5 OSP Kowala-Stępocina - Kowala-Stępocina, ul. Parkowa 25 OSP Wierzbica - Wierzbica, ul. Jana Pawła II 11 OSP Jedlińsk - Jedlińsk, ul. Warszawska 2 OSP Jastrzębia - Jastrzębia 10 OSP Przytyk - Przytyk, ul. Zachęta 57a OSP Czarna - Czarna 8 OSP Gózd - Gózd, ul. Radomska 34B OSP Cerekiew - ul. Radomska 90 Cerekiew, 26-652 Zakrzew

Siedlce i powiat siedlecki:

Komenda Miejska PSP w Siedlcach – Siedlce ul Czerwonego Krzyża 45 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 – Siedlce ul. Składowa 7G OSP Wiśniew - Wiśniew, ul. Siedlecka 13 OSP Nowe Opole - Nowe Opole ul. Spacerowa 1 OSP Wodynie - Wodynie ul. Siedlecka 43 OSP Zbuczyn - Zbuczyn ul. Dębowa 2 OSP Przesmyki - Przesmyki ul. 1 maja 1 OSP Skórzec - Skórzec ul. Cmentarna 2 OSP Przywory Duże - Przywory Duże 75 OSP Korczew - Korczew ul. Norwida 14A OSP Kotuń - Kotuń ul. Wiejska 9 OSP Mokobody - Mokobody ul. plac Chreptowicza 16 OSP Kownaciska - Kownaciska 27 OSP Stara Wieś - Stara Wieś 46 OSP Hołubla - Hołubla ul. Strażacka 2

Powiat sierpecki:

Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu - ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc OSP Gozdowo - ul. Strażacka 2, 09-213 Gozdowo OSP Mochowo - ul. Strażacka 1, 09-214 Mochowo OSP Dziembakowo - Dziembakowo 30, 09-200 Sierpc OSP Gójsk - ul. Lipnowska 16, 09-227 Szczutowo OSP Rościszewo - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 09-204 Rościszewo OSP Zawidz Kościelny - ul. Mazowiecka 29, 09-226 Zawidz Kościelny

Powiat sochaczewski:

Komenda Powiatowa PSP w Sochaczewie - Sochaczew, ul. Staszica 7 OSP Brochów - Brochów 25, 05-088 Brochów OSP Iłów - Iłów, ul Płocka 1 OSP Młodzieszyn - Młodzieszyn, ul. Sochaczewska 18 OSP Nowa Sucha - Nowa Sucha 35, 96-513 Nowa Sucha OSP Rybno - Rybno, ul. Długa 4 OSP Wyczółki - Wyczółki 13A, 96-500 Sochaczew OSP Teresin - Teresin, ul. Południowa 2

Powiat sokołowski:

Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim - ul. Kolejowa 21, 08-300 Sokołów Podlaski OSP Bielany - Bielany Wąsy 17, 08-311 Bielany OSP Ceranów - Ceranów 120, 08-322 Ceranów OSP Jabłonna Lacka - ul. Klonowa 23, Jabłonna Lacka OSP Kosów Lacki - ul. Szkolna 21, Kosów Lacki OSP Repki - ul. Strażacka 5, Repki OSP Sabnie - ul. Główna 67, Sabnie OSP Nowa Wieś - Justynów 9A, 08-300 Sokołów Podlaski OSP Sterdyń - ul. Kościuszki 33, Sterdyń

Powiat szydłowiecki:

Komenda Powiatowa PSP w Szydłowcu - Strażacka 3, 26-500 Szydłowiec OSP Chlewiska - Czachowskiego 54/2, 26-510 Chlewiska OSP Rogów - Rogów 45A, 26-503 Mirów OSP Jastrząb - Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb OSP Orońsko - Szkolna 4, 26-505 Orońsko OSP Wysoka - Wysoka 38a, 26-500 Szydłowiec

Warszawa:

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 - ul. Modlińska 15B, 03-216 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 - ul. Marymoncka 89/91, 01-813 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 - ul. Polna 1, 00-622 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 - ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 - ul. Marcinkowskiego 2, 03-722 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 - ul. ks. J. Chrościckiego 76, 02-473 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 - ul. Powstańców Śląskich 67, 01-355 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8 - ul. Majdańska 38/40, 04-110 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 9 - ul. Domaniewska 40A, 02-672 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 10 - ul. Czarodzieja 19, 03-116 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 11 - ul. Zgrupowania AK KAMPINOS 28, 01-943 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12 - ul. Tomaszowska 4, 04-840 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13 - ul. Strażacka 141, 04-455 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 14 - ul. Obornicka 21, 02-948 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 15 - ul. Młodzieńcza 5/7, 03-655 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 16 - ul. Rynkowa 8, 02-495 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 - ul. Filipiny Płaskowickiej 40, 02-778 Warszawa OSP Stara Miłosna - ul. Trakt Brzeski 28 05-077 Warszawa-Wesoła

Powiat warszawski zachodni:

Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim - ul. Lesznowska 20 a, 05-870 Błonie OSP Błonie - ul. Jana Pawła II 3 05-870 Błonie OSP Ożarów Mazowiecki - ul. Strażacka 1, 05-850 Ożarów Mazowiecki OSP Kampinos - ul. Niepodległości 5, 05-085 Kampinos OSP Stare Babice - ul. Wieruchowska 5, 05-082 Babice Nowe OSP Izabelin - ul. Matejki 33, 05-080 Izabelin OSP Dziekanów Polski - ul. Rolnicza 427, 05-092 Dziekanów Nowy OSP Zaborów - Czarnów 7, 05-084 Czarnów

Powiat węgrowski:

Komenda Powiatowa PSP w Węgrowie - ul. Zwycięstwa 83, 07-100 Węgrów OSP Jartypory - Jartypory 133, 07-100 Węgrów OSP Miedzna - Plac Wolności 8, 07-106 Miedzna OSP Stara Sucha - Stara Sucha 16, 07-110 Stara Sucha OSP Szynkarzyzna - Szynkarzyzna 67, 07-140 Szynkarzyzna OSP Sadowne - Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne OSP Polków Sagały - Polków Sagały 22, 07-110 Grębków OSP Leśnogóra - Leśnogóra 56, 07-110 Grębków OSP Korytnica - Spółdzielcza 1, 07-120 Korytnica OSP Topór - Zawody OSP Gminy Stoczek w Starych Lipkach OSP Wierzbno - Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno OSP Ostrówek - Ostrówek, Fabryczna 57a, 07-132 Ostrówek OSP Budziska - Budziska, ul. Mazowiecka 66, 07-130 Łochów OSP Ruchna - Ruchna 44, 07-100 Ruchna

Powiat wołomiński:

Komenda Powiatowa PSP w Wołominie - ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin OSP Dąbrówka - ul. Kościuszki 14b, 05-252 Dąbrówka OSP Jadów - ul. Jana Pawła II 19, 05-280 Jadów OSP Klembów - ul. Strażacka 8, 05-205 Klembów OSP Kobyłka - ul. Księdza Marmo 13, 05-230 Kobyłka OSP Marki - ul. Duża 1b, 05-270 Marki OSP Ząbki - ul. Piłsudskiego 7, 05-091 Ząbki OSP Zielonka - ul. Mickiewicza 16, 05-220 Zielonka OSP Poświętne - ul. Jana Pawła II 43, 05-326 Poświętne OSP Radzymin - ul. Konstytucji 3-go Maja 8a, 05-250 Radzymin OSP Nadma - ul. Nowa 47, 05-261 Nadma OSP Równe - ul. Strażacka 2, 05-282 Równe OSP Tłuszcz - ul. Wiejska 12, 05-240 Tłuszcz OSP Wołomin - ul. Żelazna 8/10, 05-200 Wołomin

Powiat wyszkowski:

Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie - ul. Strażacka 6, 07-200 Wyszków OSP Brańszczyk - ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk OSP Długosiodło - ul. Królowej Jadwigi 36, 07-210 Długosiodło OSP Rząśnik - ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik OSP Kamieńczyk - ul. Wyszkowska 6, 07-202 Kamieńczyk OSP Zabrodzie - ul. Rejmonta 2, 07-230 Zabrodzie OSP Somianka - Somianka 17, 07-203 Somianka

Powiat zwoleński:

Komenda Powiatowa PSP w Zwoleniu - ul. Lubelska 6, 26-700 Zwoleń OSP Policzna - ul. Bolesława Prusa 4, 26-720 Policzna OSP Rawica - Rawica Kolonia 16 A, 26-706 Tczów OSP Mszadla Nowa - Mszadla Nowa 24 A, 26-704 Przyłęk OSP Kowalków - Kowalków 71, 26-713 Kazanów OSP Zielonka Nowa - Zielonka Nowa 96, 26-700 Zwoleń

Powiat żuromiński:

Komenda Powiatowa PSP w Żurominie - ul. Warszawska 25, 09-300 Żuromin OSP Bieżuń - ul. Mławska 7, 09-320 Bieżuń OSP Lubowidz - ul . Zielona 12, 09-304 Lubowidz OSP Lutocin - ul. St. Żeromskiego 2A, 09-317 Lutocin OSP Siemiątkowo - ul. Parkowa 2, 09-135 Siemiątkowo OSP Poniatowo - ul. Plac Rynek 27, 09-300 Żuromin OSP Kuczbork-Osada - ul. A. Mickiewicza 8, 09-310 Kuczbork-Osada

Powiat żyrardowski:

Komenda Powiatowa PSP w Żyrardowie - ul. 1-go Maja 61b, 96-300 Żyrardów OSP Żyrardów - Plac Jana Pawła II, 96-300 Żyrardów OSP Mszczonów - Plac Marsz. Piłsudskiego 2, 96-320 Mszczonów (parking przy OSP) OSP Wiskitki - Plac Wolności 1, 96-315 Wiskitki OSP Puszcza Mariańska - ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska OSP Radziejowice - ul. Przemysłowa 1, 96-325 Radziejowice

Alert RCB o ostrzale Ukrainy przez Rosję Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Alerty i instrukcja postpępowania

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozwija system ostrzegania i alarmowania mieszkańców, tak aby komunikaty nie tylko informowały o zagrożeniu, ale również wskazywały właściwy sposób postępowania. Udoskonalone Alerty RCB przekazują informacje o zagrożeniach i wskazują, jakie działania należy podjąć w zależności od sytuacji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło również instrukcję postępowania na wypadek ataku z powietrza. Szczegółowe informacje tutaj.