Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Treningi reagowania na atak z powietrza. Lista punktów

|
Treningi reagowania na ataki z powietrza w woj. mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Szkolenia obronne - czego można się nauczyć?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W najbliższą sobotę w województwie mazowieckim odbędą się się treningi reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza. Urząd wojewody przygotował listę punktów treningowych dla każdego powiatu. Chętni mieszkańcy będą mogli brać udział w zajęciach od godziny 11 do 14.

Podczas wydarzenia mieszkańcy będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. jak:

- przygotować się na zagrożenie atakiem z powietrza; - rozpoznawać sygnały alarmowe i co oznaczają poszczególne komunikaty; - właściwie reagować na Alert RCB i kolejne komunikaty ostrzegawcze; - znaleźć bezpieczne miejsce i wybrać je odpowiednio do sytuacji; - zachować się w budynku - gdzie się udać i jak wybrać bezpieczne pomieszczenie; - postępować, gdy alarm zastanie nas na zewnątrz i gdzie szukać najbliższego miejsca schronienia; - korzystać z aplikacji "Gdzie się ukryć", aby wcześniej sprawdzić dostępne miejsca schronienia.

Treningi reagowania na ataki z powietrza w woj. mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Treningi reagowania na ataki z powietrza w woj. mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Źródło zdjęcia: TVN24

Lista punktów treningowych w województwie mazowieckim:

Powiat białobrzeski:

Komenda Powiatowa PSP w Białobrzegach - ul. Mikołaja Kopernika 4, 26-800 Białobrzegi OSP Wyśmierzyce - ul. Kościelna 2, 26-811 Wyśmierzyce OSP Pnie - Pnie 48, 26-803 Promna OSP Radzanów - 26-807 Radzanów 78b OSP Stara Błotnica - 26-806 Stara Błotnica 23 OSP Stromiec - ul. Piaski 2, 26-804 Stromiec

Powiat ciechanowski:

Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie - ul. Płocka 32, 06-400 Ciechanów OSP Glinojeck - ul. Polna 2L, 06-450 Glinojeck OSP Gołymin - ul. Rynek 2. 06-420 Gołymin - Ośrodek OSP Sońsk - ul. Ciechanowska 27, 06-430 Sońsk OSP Lekowo - Lekowo 14, 06-461 Regimin OSP Grudusk - ul. Marii Konopnickiej 17, 06-460 Grudusk OSP Rydzewo - Rydzewo 45A, 06-452 Rydzewo OSP Ojrzeń - ul. Ciechanowska 52. 06-456 Ojrzeń OSP Opinogóra - Władysławowo 68, 06-406 Opinogóra Górna

Powiat garwoliński:

Komenda Powiatowa PSP w Garwolinie - bł. ks. Jerzego Popiełuszki 39, 08-400 Garwolin OSP Garwolin - Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 OSP Sulbiny - Wspólna 46 OSP Pilawa - Aleja Wyzwolenia 124 OSP Parysów - Sportowa 3 OSP Górzno - Górzno 99A OSP Stary Miastków - Miastków Stary 80 OSP Żelechów - Romualda Traugutta 5 OSP Podebłocie - Podebłocie 191 OSP Maciejowice - Lubelska 5 OSP Wilga - Warszawska 34 OSP Gończyce - Gończyce 105 OSP Melanów - Melanów 48 OSP Borowie - Popławskiego 4

Powiat gostyniński:

Komenda Powiatowa PSP w Gostyninie - ul. Przemysłowa 1, 09-500 Gostynin OSP Gostynin - ul. Floriańska 21, 09-500 Gostynin OSP Sierakówek - Sierakówek 13 A, 09-500 Gostynin OSP Szczawin Kościelny - ul. Jana Pawła II 8, 09-550 Szczawin Kościelny OSP Pacyna - ul. Parkowa 3A, 09-541 Pacyna OSP Sanniki - ul. Warszawska 119, 09-540 Sanniki

Powiat grodziski:

Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku Mazowieckim - ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki OSP Osiny - Kaski, ul. Królewska 27, 96-314 Baranów – parking przy kościele OSP Grodzisk Mazowiecki - ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki OSP Jaktorów - ul. Warszawska 2, 96-313 Jaktorów OSP Żelechów/OSP Skuły - ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola OSP Milanówek - ul. Warszawska 18, 05-822 Milanówek

Powiat grójecki:

Komenda Powiatowa PSP w Grójcu - ul. Strażacka 11, 05-600 Grójec OSP Belsk Duży - ul. Szkolna 1, 05-622 Belsk Duży OSP Błędów - ul. Długa 7, 05-620 Błędów OSP Chynów - ul. Wolska 6, 05-650 Chynów OSP Goszczyn - ul. Warszawska 2, 05-610 Goszczyn OSP Grójec - ul. Szpitalna 12, 05-600 Grójec OSP Mogielnica - ul. Plac Poświętne 11, 05-640 Mogielnica OSP Nowe Miasto nad Pilicą - ul. Rawska 2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą OSP Konie - Konie 39, 05-652 Pniewy OSP Warka - ul. Farna 2, 05-660 Warka

Powiat kozienicki:

Komenda Powiatowa PSP w Kozienicach - ul. Nowy Świat 3, 26-900 Kozienice OSP Kozienice - ul. Nowy Świat 3, 26-900 Kozienice OSP Garbatka-Letnisko - Jana Kochanowskiego 135, 26-930 Garbatka-Letnisko OSP Brzóza - ul. Aleja Lipowa 15, 26-903 Głowaczów OSP Gniewoszów - ul. Polna 10, 26-920 Gniewoszów OSP Grabów nad Pilicą - ul. Przemysłowa 6, 26-902 Grabów nad Pilicą OSP Magnuszew - ul. Saperów 13, 26-910 Magnuszew OSP Sieciechów - ul. Okólna 2, 26-922 Sieciechów

Powiat legionowski:

Komenda Powiatowa PSP w Legionowie - ul. Jagiellońska 71A; 05-120 Legionowo OSP Wieliszew - ul. Niepodległości 1; 05-135 Wieliszew OSP Legionowo - ul. Mickiewicza 11; 05-120 Legionowo OSP Jabłonna - ul. Modlińska 152; 05-110 Jabłonna – przy UG OSP Nieporęt - ul. Stokrotki 2; Nieporęt – dzika plaża OSP Serock/ Wola Kiełpińska - Serock ul. Rynek 21 – Rynek miejski

Powiat lipski:

Komenda Powiatowa PSP w Lipsku - ul. Partyzantów 3, 27-300 Lipsko OSP Chotcza - Chotcza Józefów 55B, 27-312 Chotcza OSP Ciepielów - ul. Kochanowskiego 4, 27-310 Ciepielów OSP Maruszów - Walentynów 94, 27-300 Lipsko OSP Rzeczniów - Rzeczniów 52, 27-353 Rzeczniów OSP Jawor Solecki - Jawor Solecki 56, 27-350 Sienno OSP Solec - ul. Strażacka 12, 27-320 Solec

Powiat łosicki:

Komenda Powiatowa PSP w Łosicach - ul. Kolejowa 2a, 08-200 Łosice OSP Łosice - ul. Handlowa 7, 08-200 Łosice OSP Olszanka - Olszanka 39a, 08-207 Olszanka OSP Nowa Kornica - Nowa Kornica 68B, 08-205 Stara Kornica OSP Platerów - ul. Dworcowa 23, 08-210 Platerów OSP Sarnaki - ul. Teatralna 1, 08-220 Sarnaki OSP Huszlew - Huszlew 77, 08-206 Huszlew

Powiat makowski:

Komenda Powiatowa PSP w Makowie Mazowieckim wraz z OSP Maków Mazowiecki - ul. Moniuszki 6a, 06-200 Maków Mazowiecki OSP Stary Szelków - Stary Szelków 36 C OSP Czerwonka - Czerwonka Włościańska 40 OSP Płoniawy - Płoniawy-Bramura 59 OSP Rzewnie – Rzewnie 15 OSP Ogony - Ogony 8A OSP Krasnosielc - ul. Cmentarna 9 OSP Karniewo - ul. Pułtuska 3 OSP Różan - ul. Warszawska 5A OSP Sypniewo - ul. Ostrołęcka 39 OSP Gąsewo - ul. Reymonta 14/3

Powiat miński:

Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim - ul. Warszawska 120, 05-300 Mińsk Mazowiecki OSP Cegłów - ul. Kolejowa 17, 05-319 Cegłów OSP Dębe Wielkie - ul. Strażacka 1, 05-311 Dębe Wielkie OSP Dobre - ul. Kilińskiego 1A, 05-307 Dobre OSP Długa Kościelna - ul. Kochanowskiego 49, 05-074 Długa Kościelna OSP Jakubów - ul. Szkolna 9, 05-306 Jakubów OSP Kałuszyn - ul. Warszawska 7, 05-310 Kałuszyn OSP Latowicz - Dom Wiejski w Latowiczu OSP Jeruzal - ul. Rynek 14, 05-317 Jeruzal OSP Siennica - ul. Strażacka 2, 05-332 Siennica OSP Stanisławów - ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów OSP Sulejówek - ul. Świętochowskiego 15/17 OSP Stojadła - ul. Warszawska 57, 05-300 Stojadła OSP Mińsk Mazowiecki - Plac Stary Rynek w Mińsku Mazowieckim

Powiat mławski:

Komenda Powiatowa PSP w Mławie - Mława, ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława OSP Wieczfnia Kościelna - Wieczfnia Kościelna 96 OSP Kowalewo - Kowalewo 78 OSP Piegłowo - Piegłowo Wieś 6A OSP Dzierzgowo/ OSP Rzęgnowo/ OSP Dobrogosty - Dzierzgowo, ul. Dzierzgowskiego 2 OSP Lipowiec Kościelny - Lipowiec Kościelny 213 OSP Szreńsk - Szreńsk, ul. Feliksa Szreńskiego 8 OSP Radzanów - Radzanów, ul. Mławska 2

Powiat nowodworski:

Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim - Nowy Dwór Mazowiecki ul. Gospodarcza 1 OSP Nowy Dwór Mazowiecki - Nowy Dwór Mazowiecki ul. Nałęcza 12 OSP Nasielsk - Nasielsk ul. Młynarska 23 OSP Trębki Nowe - Trębki Nowe 100b OSP Czosnów - Czosnów ul. Strażacka 41 OSP Leoncin - Leoncin ul. Partyzantów 12 OSP Pomiechówek - Pomiechówek ul. Kilińskiego 3

Ostrołęka i powiat ostrołęcki:

Komenda Miejska PSP w Ostrołęce - 07-412 Ostrołęka, ul. Celna 11 OSP Ostrołęka - 07-410 Ostrołęka, ul. Jana Kazimierza 1 OSP Baranowo - 06-320 Baranowo, ul. Przechodnia 1 OSP Czarnia - 07-431 Czarnia 43A OSP Czerwin - 07-407 Czerwin, ul. Szkolna 1 OSP Goworowo - 07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 31 OSP Kadzidło - 07-420 Kadzidło. ul. Ks. Suchcickiego 4 OSP Lelis - 07-402 Lelis, ul. Sportowa 1 OSP Lipniki - 07-436 Lipniki, ul. Stacha Konwy 3 OSP Łączki - 07-438 Zalas, Łączki 103B OSP Łyse - 07-437 Łyse, ul. Kościelna 19 OSP Myszyniec - 07-430 Myszyniec, Plac Wolności 58 OSP Olszewo-Borki - 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wyspiańskiego 2A OSP Rzekuń - 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 44 OSP Troszyn - 07-405 Troszyn, ul. Szkolna 6

Powiat ostrowski:

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowi Mazowieckiej - 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 11 Listopada 5 OSP Andrzejewo - 07-305 Andrzejewo, ul. Rynek 18 OSP Boguty-Pianki - 07-325 Boguty-Pianki, ul. Pawła Olszewskiego 2 OSP Brok - 07-306 Brok, ul. Pułtuska 22 OSP Małkinia Górna - 07-320 Małkinia Górna, ul. Ostrowska 9 OSP Nur - 07-322 Nur, ul. Drohiczyńska 2A OSP Komorowo - 07-310 Komorowo, ul. Mazowiecka 57 OSP Stary Lubotyń - 07-303 Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 14A OSP Szulborze Koty - 07-324 Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 1 OSP Wąsewo - 07-311 Wąsewo, ul. Lipowa 1a OSP Zaręby Kościelne - 07-323 Zaręby Kościelne, ul. Młynarska 15

Powiat otwocki:

Komenda Powiatowa PSP w Otwocku - 05-402 Otwock, ul. Mieszka I 13/15 OSP Otwock Wólka Mlądzka - 05-400 Otwock, ul. Szosa Lubelska 3 OSP Wiązowna - 05-462 Wiązowna, ul. Kościelna 41 OSP Kołbiel - 05-340 Kołbiel, ul. Kościuszki 23A OSP Celestynów - 05-340 Celestynów, Osiecka 1 OSP Osieck - 08-445 Osieck, Rynek 21 OSP Sobienie Jeziory - 08-443 Sobienie Jeziory, Duży Rynek 25 OSP Karczew - 05-480 Karczew, rynek Zygmunta Starego 35 OSP Józefów - 05-420 Józefów, ul. Polna 1

Powiat piaseczyński:

Komenda Powiatowa PSP w Piasecznie - 05-500 Piaseczno, ul. Staszica 19 OSP Złotokołos - 05-504 Złotokłos, ul. 3 maja 30 OSP Tarczyn - 05-555 Tarczyn, ul. Komornicka 4 OSP Nowa Wola - 05-500 Nowa Wola ul. Ignacego Krasickiego 215 OSP Konstancin-Jeziorna i OSP Bielawa - 05-520 Konstancin -Jeziorna ul. Sienkiewicza Park Zdrojowy, Główna Aleja OSP Góra Kalwaria - 05-530 Góra Kalwaria ul. ks. Z. Sajny 14 OSP Wągrodno - 05-505 Wągrodno ul. Słoneczna 2

Płock i powiat płocki:

Komenda Miejska PSP w Płocku - Płock, Narodowych Sił Zbrojnych Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Płock - Płock, Popłacińska 8 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 Płock - Płock, Armii Krajowej 62 OSP Trzepowo - Płock, Sierpecka 27 OSP Bielsk - Bielsk, Glinki 1 OSP Bodzanów - Bodzanów, Głowackiego 22 OSP Bądkowo Kościelne - Bądkowo Kościelne, Toruńska 1 OSP Bulkowo - Bulkowo 26A OSP Drobin - Drobin, Sierpecka 30B OSP Gąbin - Gąbin, Stary Rynek 15 OSP Łąck - Łąck, Warszawska 39 OSP Mała Wieś - Mała Wieś, Warszawska 2a OSP Nowy Duninów - Nowy Duninów, Plac Strażacki 1 OSP Rogozino - Rogozino, Strażacka 3 OSP Słubice - Słubice, Płocka 59A OSP Słupno - Słupno, Warszawska 15 OSP Stara Biała - Stara Biała 60 OSP Staroźreby - Staroźreby, Szkolna 6A OSP Wyszogród - Wyszogród, Niepodległości 6

Powiat płoński:

Komenda Powiatowa PSP w Płońsku - 09-100 Płońsk ul. Henryka Sienkiewicza 9 OSP Płońsk - 09-100 Płońsk ul. Henryka Sienkiewicza 9 OSP Czerwińsk nad Wisłą - 09-150 Czerwińsk nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły 17F OSP Dziektarzewo - 09-130 Baboszewo ul. Warszawska 9A OSP Kucice - 09-164 Nowe Kucice 51 OSP Joniec - 09-131 Joniec 29 OSP Nowe Miasto - 09-120 Nowe Miasto ul. Zielony Rynek 30 OSP Siedlin - 09-100 Siedlin ul. Jana Pawła II 7 OSP Raciąż - 09-140 Raciąż ul. Kilińskiego 23 OSP Sochocin - 09-110 Sochocin ul. Stary Rynek 17 OSP Załuski - 09-142 Załuski ul. Gminna 17 OSP Naruszewo - 09-152 Nowe Naruszewo 16

Powiat pruszkowski:

Komenda Powiatowa PSP w Pruszkowie - 05-800 Pruszków, ul. Stanisława Staszica 4 OSP Piastów - 05-820 Piastów ul. Warszawska 24 OSP Nowa Wieś - 05-806 Komorów, WKD Komorów Stacja Kolejowa al. Marii Dąbrowskiej 1 OSP Nadarzyn - 05-830 Nadarzyn ul. Warszawska 15 OSP Brwinów - 05-840 Brwinów ul. Pszczelińska 3 OSP Raszyn - 05-890 Raszyn ul. Sportowa 1A

Powiat przasnyski:

Komenda Powiatowa PSP w Przasnyszu - Przasnysz ul. Baranowska 44 OSP Bogate - Bogate 57A, 06-300 Przasnysz OSP Czernice Borowe - ul. Stanisława Chełchowskiego 12,06-415 Czernice Borowe OSP Chorzele - ul. Wincentego Witosa 1,06-330 Chorzele OSP Krzynowłoga Mała - ul. Przasnyska 1,06-316 Krzynowłoga Mała OSP Krasne - ul. Mickiewicza 20,06-408 Krasne OSP Lipa - Lipa 65, 06-323 Jednorożec

Powiat przysuski

Komenda Powiatowa PSP w Przysusze wraz z OSP Przysucha - Przysucha ul. Targowa 3 OSP Borkowice - Borkowice ul. ks. J. Wiśniewskiego 7 OSP Gielniów - Muszla koncertowa w parku miejskim w Gielniowie OSP Wieniawa - Wieniawa ul. Kochanowskiego 78A OSP Klwów - Klwów ul. Opoczyńska 41 OSP Potworów/OSP Wir - Potworów ul. Radomska 2A OSP Odrzywół - Odrzywół ul. Warszawska 34 OSP Zychorzyn - Zychorzyn 79

Powiat pułtuski:

Komenda Powiatowa PSP w Pułtusku - Pułtusk ul. Ignacego Daszyńskiego 19 OSP Obryte - Obryte 185 OSP Drwały - Zatory ul. Jana Pawła II 106 OSP Pokrzywnica - Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 OSP Winnica - Winnica ul. Pułtuska 25 OSP Gzy - Gzy 9 OSP Świercze - Świercze ul. Kolejowa 2

Radom i powiat radomski:

Komenda Miejska PSP w Radomiu - Radom, ul. Traugutta 57 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Radom - Radom, ul. Holszańskiej 1 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 Radom - Radom, ul. Lipskiego 10 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 Radom - Pionki, ul. Zakładowa 3 OSP Jedlnia-Letnisko - Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 43a OSP Pionki - Pionki, ul. Zwycięstwa 3 OSP Strzałków - Strzałków 85 OSP Iłża - Iłża, ul. Garbarska 5 OSP Skaryszew - Skaryszew, ul. Słowackiego 5 OSP Kowala-Stępocina - Kowala-Stępocina, ul. Parkowa 25 OSP Wierzbica - Wierzbica, ul. Jana Pawła II 11 OSP Jedlińsk - Jedlińsk, ul. Warszawska 2 OSP Jastrzębia - Jastrzębia 10 OSP Przytyk - Przytyk, ul. Zachęta 57a OSP Czarna - Czarna 8 OSP Gózd - Gózd, ul. Radomska 34B OSP Cerekiew - ul. Radomska 90 Cerekiew, 26-652 Zakrzew

Siedlce i powiat siedlecki:

Komenda Miejska PSP w Siedlcach – Siedlce ul Czerwonego Krzyża 45 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 – Siedlce ul. Składowa 7G  OSP Wiśniew - Wiśniew, ul. Siedlecka 13 OSP Nowe Opole - Nowe Opole ul. Spacerowa 1 OSP Wodynie - Wodynie ul. Siedlecka 43 OSP Zbuczyn - Zbuczyn ul. Dębowa 2 OSP Przesmyki - Przesmyki ul. 1 maja 1 OSP Skórzec - Skórzec ul. Cmentarna 2 OSP Przywory Duże - Przywory Duże 75 OSP Korczew - Korczew ul. Norwida 14A OSP Kotuń - Kotuń ul. Wiejska 9 OSP Mokobody - Mokobody ul. plac Chreptowicza 16 OSP Kownaciska - Kownaciska 27 OSP Stara Wieś - Stara Wieś 46 OSP Hołubla - Hołubla ul. Strażacka 2

Powiat sierpecki:

Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu - ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc OSP Gozdowo - ul. Strażacka 2, 09-213 Gozdowo OSP Mochowo - ul. Strażacka 1, 09-214 Mochowo OSP Dziembakowo - Dziembakowo 30, 09-200 Sierpc OSP Gójsk - ul. Lipnowska 16, 09-227 Szczutowo OSP Rościszewo - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 09-204 Rościszewo OSP Zawidz Kościelny - ul. Mazowiecka 29, 09-226 Zawidz Kościelny

Powiat sochaczewski:

Komenda Powiatowa PSP w Sochaczewie - Sochaczew, ul. Staszica 7 OSP Brochów - Brochów 25, 05-088 Brochów OSP Iłów - Iłów, ul Płocka 1 OSP Młodzieszyn - Młodzieszyn, ul. Sochaczewska 18 OSP Nowa Sucha - Nowa Sucha 35, 96-513 Nowa Sucha OSP Rybno - Rybno, ul. Długa 4 OSP Wyczółki - Wyczółki 13A, 96-500 Sochaczew OSP Teresin - Teresin, ul. Południowa 2

Powiat sokołowski:

Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim - ul. Kolejowa 21, 08-300 Sokołów Podlaski OSP Bielany - Bielany Wąsy 17, 08-311 Bielany OSP Ceranów - Ceranów 120, 08-322 Ceranów OSP Jabłonna Lacka - ul. Klonowa 23, Jabłonna Lacka OSP Kosów Lacki - ul. Szkolna 21, Kosów Lacki OSP Repki - ul. Strażacka 5, Repki OSP Sabnie - ul. Główna 67, Sabnie OSP Nowa Wieś - Justynów 9A, 08-300 Sokołów Podlaski OSP Sterdyń - ul. Kościuszki 33, Sterdyń

Powiat szydłowiecki:

Komenda Powiatowa PSP w Szydłowcu - Strażacka 3, 26-500 Szydłowiec OSP Chlewiska - Czachowskiego 54/2, 26-510 Chlewiska OSP Rogów - Rogów 45A, 26-503 Mirów OSP Jastrząb - Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb OSP Orońsko - Szkolna 4, 26-505 Orońsko OSP Wysoka - Wysoka 38a, 26-500 Szydłowiec

Warszawa:

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 - ul. Modlińska 15B, 03-216 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 - ul. Marymoncka 89/91, 01-813 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 - ul. Polna 1, 00-622 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 - ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 - ul. Marcinkowskiego 2, 03-722 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 - ul. ks. J. Chrościckiego 76, 02-473 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 - ul. Powstańców Śląskich 67, 01-355 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8 - ul. Majdańska 38/40, 04-110 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 9 - ul. Domaniewska 40A, 02-672 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 10 - ul. Czarodzieja 19, 03-116 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 11 - ul. Zgrupowania AK KAMPINOS 28, 01-943 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12 - ul. Tomaszowska 4, 04-840 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13 - ul. Strażacka 141, 04-455 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 14 - ul. Obornicka 21, 02-948 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 15 - ul. Młodzieńcza 5/7, 03-655 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 16 - ul. Rynkowa 8, 02-495 Warszawa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 - ul. Filipiny Płaskowickiej 40, 02-778 Warszawa OSP Stara Miłosna - ul. Trakt Brzeski 28 05-077 Warszawa-Wesoła

Powiat warszawski zachodni:

Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim - ul. Lesznowska 20 a, 05-870 Błonie OSP Błonie - ul. Jana Pawła II 3 05-870 Błonie OSP Ożarów Mazowiecki - ul. Strażacka 1, 05-850 Ożarów Mazowiecki OSP Kampinos - ul. Niepodległości 5, 05-085 Kampinos OSP Stare Babice - ul. Wieruchowska 5, 05-082 Babice Nowe OSP Izabelin - ul. Matejki 33, 05-080 Izabelin OSP Dziekanów Polski - ul. Rolnicza 427, 05-092 Dziekanów Nowy OSP Zaborów - Czarnów 7, 05-084 Czarnów

Powiat węgrowski:

Komenda Powiatowa PSP w Węgrowie - ul. Zwycięstwa 83, 07-100 Węgrów OSP Jartypory - Jartypory 133, 07-100 Węgrów OSP Miedzna - Plac Wolności 8, 07-106 Miedzna OSP Stara Sucha - Stara Sucha 16, 07-110 Stara Sucha OSP Szynkarzyzna - Szynkarzyzna 67, 07-140 Szynkarzyzna OSP Sadowne - Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne OSP Polków Sagały - Polków Sagały 22, 07-110 Grębków OSP Leśnogóra - Leśnogóra 56, 07-110 Grębków OSP Korytnica - Spółdzielcza 1, 07-120 Korytnica OSP Topór - Zawody OSP Gminy Stoczek w Starych Lipkach OSP Wierzbno - Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno OSP Ostrówek - Ostrówek, Fabryczna 57a, 07-132 Ostrówek OSP Budziska - Budziska, ul. Mazowiecka 66, 07-130 Łochów OSP Ruchna - Ruchna 44, 07-100 Ruchna

Powiat wołomiński:

Komenda Powiatowa PSP w Wołominie - ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin OSP Dąbrówka - ul. Kościuszki 14b, 05-252 Dąbrówka OSP Jadów - ul. Jana Pawła II 19, 05-280 Jadów OSP Klembów - ul. Strażacka 8, 05-205 Klembów OSP Kobyłka - ul. Księdza Marmo 13, 05-230 Kobyłka OSP Marki - ul. Duża 1b, 05-270 Marki OSP Ząbki - ul. Piłsudskiego 7, 05-091 Ząbki OSP Zielonka - ul. Mickiewicza 16, 05-220 Zielonka OSP Poświętne - ul. Jana Pawła II 43, 05-326 Poświętne OSP Radzymin - ul. Konstytucji 3-go Maja 8a, 05-250 Radzymin OSP Nadma - ul. Nowa 47, 05-261 Nadma OSP Równe - ul. Strażacka 2, 05-282 Równe OSP Tłuszcz - ul. Wiejska 12, 05-240 Tłuszcz OSP Wołomin - ul. Żelazna 8/10, 05-200 Wołomin

Powiat wyszkowski:

Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie - ul. Strażacka 6, 07-200 Wyszków OSP Brańszczyk - ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk OSP Długosiodło - ul. Królowej Jadwigi 36, 07-210 Długosiodło OSP Rząśnik - ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik OSP Kamieńczyk - ul. Wyszkowska 6, 07-202 Kamieńczyk OSP Zabrodzie - ul. Rejmonta 2, 07-230 Zabrodzie OSP Somianka - Somianka 17, 07-203 Somianka

Powiat zwoleński:

Komenda Powiatowa PSP w Zwoleniu - ul. Lubelska 6, 26-700 Zwoleń OSP Policzna - ul. Bolesława Prusa 4, 26-720 Policzna OSP Rawica - Rawica Kolonia 16 A, 26-706 Tczów OSP Mszadla Nowa - Mszadla Nowa 24 A, 26-704 Przyłęk OSP Kowalków - Kowalków 71, 26-713 Kazanów OSP Zielonka Nowa - Zielonka Nowa 96, 26-700 Zwoleń

Powiat żuromiński:

Komenda Powiatowa PSP w Żurominie - ul. Warszawska 25, 09-300 Żuromin OSP Bieżuń - ul. Mławska 7, 09-320 Bieżuń OSP Lubowidz - ul . Zielona 12, 09-304 Lubowidz OSP Lutocin - ul. St. Żeromskiego 2A, 09-317 Lutocin OSP Siemiątkowo - ul. Parkowa 2, 09-135 Siemiątkowo OSP Poniatowo - ul. Plac Rynek 27, 09-300 Żuromin OSP Kuczbork-Osada - ul. A. Mickiewicza 8, 09-310 Kuczbork-Osada

Powiat żyrardowski:

Komenda Powiatowa PSP w Żyrardowie - ul. 1-go Maja 61b, 96-300 Żyrardów OSP Żyrardów - Plac Jana Pawła II, 96-300 Żyrardów OSP Mszczonów - Plac Marsz. Piłsudskiego 2, 96-320 Mszczonów (parking przy OSP) OSP Wiskitki - Plac Wolności 1, 96-315 Wiskitki OSP Puszcza Mariańska - ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska OSP Radziejowice - ul. Przemysłowa 1, 96-325 Radziejowice

Alert RCB o ostrzale Ukrainy przez Rosję
Alert RCB o ostrzale Ukrainy przez Rosję
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Alerty i instrukcja postpępowania

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozwija system ostrzegania i alarmowania mieszkańców, tak aby komunikaty nie tylko informowały o zagrożeniu, ale również wskazywały właściwy sposób postępowania. Udoskonalone Alerty RCB przekazują informacje o zagrożeniach i wskazują, jakie działania należy podjąć w zależności od sytuacji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło również instrukcję postępowania na wypadek ataku z powietrza. Szczegółowe informacje tutaj.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
Wypadek na kolei. Utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na stacji. "Całkowita przerwa w ruchu" na linii otwockiej
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
Afera w Szpitalu Południowym. Nowe śledztwo prokuratury
Ursynów
Policja szuka sprawcy kradzieży defibrylatora w Radzyminie
"Trudno znaleźć słowa". Ktoś ukradł defibrylator
Okolice
Ciało mężczyzny w Parku Pięciu Sióstr
Ciało mężczyzny leżało w parku. Miało zmasakrowaną twarz
Ochota
MZA przekazały pięć autobusów na Ukrainę (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa przekazała Ukrainie pięć autobusów
Śródmieście
Kamienica przy Tamce została zabytkiem
Marmurowe schody, dywanowe posadzki. Kamienica będzie chroniona
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanych o pobicie
Wypchnęli go ze sklepu i pobili z błahego powodu
Okolice
Szpital Powiatowy w Kozienicach
Furia pacjenta. Zaatakował pielęgniarkę, wywołał alarm bombowy
Okolice
Surowsza kara dla drogowego recydywisty po apelacji prokuratury (zdjęcie ilustracyjne)
Był karany 12 razy, to go nie powstrzymało. Wyższy wyrok dla drogowego recydywisty
Okolice
Gabion przy słynnych skrzynkach
Przytną rowerowy "wąs", "galerię" skrzynek ukryją za kamieniami
Piotr Bakalarski
Monika Horna-Cieślak
Rzeczniczka praw dziecka złożyła do prokuratury dwa zawiadomienia
Śródmieście
Wypadek policyjnego black hawka
Głośny incydent na pikniku. Co z karą dla pilota Black Hawka?
Okolice
Rolnik zaorał świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach
Zaorał świeżo położony asfalt. Sąd zdecydował w sprawie rolnika
TVN24
Sąd Apelacyjny zadecydował o ponownym przesłuchaniu biegłych (zdj. ilustracyjne)
13-letni Kacper ważył niecałe 10 kilogramów. Sąd ponownie przesłucha biegłych
Okolice
St. kpt. Milena Bulwan z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
Codziennie niosą pomoc, teraz apelują o nią dla strażaczki
Okolice
Konsultacje społeczne w sprawie komunikacji po otwarciu nowych stacji metra
Jak pojadą autobusy po otwarciu metra na Bemowie? Ruszyły konsultacje
Bemowo
Torby z paliwem i świeczka przy komendzie. Zatrzymano mężczyznę
Torby z paliwem i świeczka pod autem przy komendzie policji
CIECHANÓW
Szpital Południowy w Warszawie
Afera w Szpitalu Południowym. Placówka odesłała Kacprzykowi pół miliona złotych
Ursynów
Wypadek w Marysinie
Potrącenie i reanimacja. Pieszy trafił do szpitala
Okolice
Samochód wjechał w mury przedszkola
Kierująca wjechała w mur przedszkola. To mogło skończyć się fatalnie
Praga Północ
15-latek mógł planować zamach terrorystyczny i zabicie policjanta
Mógł planować zamach i zabójstwo policjanta. 15-latek w rękach służb
Żoliborz
Mieli bezpiecznie przewozić pasażerów. Sami byli pod wpływem narkotyków
Wozili pasażerów po Warszawie. Byli pod wpływem narkotyków
Wilanów
Zabytkowy Mercedes rozbity
Stłuczka dwóch aut w Wesołej. Rozbity zabytkowy Mercedes
Wesoła
Bogdan Święczkowski
"Bal na Titanicu Święczkowskiego"
Patryk Michalski
Potrącił pieszą i uciekł i nie miał prawa jazdy
Potrącił pieszą i uciekł. Policji tłumaczył, że spanikował
Okolice
Rozbój z użyciem broni i pozbawienie wolności. Trzech podejrzanych zatrzymanych
Jeden przyłożył do gardła nóż, drugi groził przedmiotem przypominającym broń
Wola
Pawilony kwiaciarzy przed Halą Mirowską
"Pociąg" pawilonów przed zabytkową halą
Piotr Bakalarski
Dziewczynka straciła panowanie nad hulajnogą
14-latka spadła z hulajnogi, uderzyła głową o asfalt, straciła przytomność
Okolice
Buspas w Alei Zielenieckiej
Krótki, ale ważny odcinek. Nowy buspas w Warszawie
Praga Południe
Wisła - wykres
82 tysiące dni z życia Wisły w Warszawie na jednym wykresie
METEO
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki