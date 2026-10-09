Okolice Sztuczny głos zapowiadał atak w szkole. 17-latek zatrzymany, usłyszy zarzuty Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

17-latek został zatrzymany Źródło wideo: Policja Mazowiecka Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka

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W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym wygenerowany, sztuczny głos zapowiada atak w liceum w Przasnyszu. Dodaje, że takie zdarzenia będą miały miejsce w innych rejonach. Padają też groźby skierowane bezpośrednio do jednej osoby.

Funkcjonariusze ustalili autora opublikowanego materiału. "Okazał się nim 17-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. Mężczyzna został zatrzymany" - przekazała mazowiecka policja. Jak ustalili policjanci, nastolatek wysłał wytworzony przez siebie film na zamkniętą kilkunastoosobową grupę w mediach społecznościowych, skąd film trafił na ogólnodostępne platformy.

Przeprowadzono czynności z innymi 9 osobami, u których zabezpieczono 12 telefonów, 4 komputery, 4 laptopy. Planowane są dalsze działania służb w tej sprawie.

Zarzuty dotyczące fałszywego alarmu

Zatrzymany 17-latek jeszcze dziś doprowadzony będzie do Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, gdzie usłyszy zarzuty karne. Grozi mu odpowiedzialność z art. 224a Kodeksu karnego, który mówi o wywołaniu fałszywego alarmu oraz art. 190 kk, czyli kierowania gróźb karalnych, których ściganie z urzędu możliwe jest bez wniosku osoby pokrzywdzonej w przypadku ważnego interesu społecznego.

Policja stanowczo podkreśla, że każda informacja dotycząca możliwego zagrożenia, szczególnie w miejscu, w którym przebywają dzieci i młodzież, jest traktowana bardzo poważnie i każdorazowo podlega weryfikacji. Jednocześnie apelujemy, aby nie udostępniać i nie rozpowszechniać niesprawdzonych treści, które mogą wywoływać niepotrzebny strach i poczucie zagrożenia.

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Ataki w szkołach

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków) doszło do ataku 15-latka, który ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. O jego losie zadecyduje sąd rodzinny. Nastolatek może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła.

To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób Miał ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa.

Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje "zrobić coś złego w szkole". Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże