Okolice Sto kilogramów marihuany w sprzęcie do ćwiczeń Oprac. Dariusz Gałązka |

Celnicy przechwycili paczki z marihuaną (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: KAS Źródło zdj. gł.: KAS

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Na podejrzaną przesyłkę funkcjonariusze natrafili podczas rutynowej kontroli w magazynie firmy kurierskiej. Z dokumentów wynikało, że paczki zawierają sprzęt do ćwiczeń. W rzeczywistości ukryto w nich narkotyki.

W 14 kartonach z matami do ćwiczeń funkcjonariusze znaleźli 364 szczelnie zamknięte pakiety z zielonym suszem. Kolejnych 11 pakietów ukryto w czterech kartonach z rolerami do ćwiczeń.

Celnicy przechwycili paczki z marihuaną Celnicy przechwycili paczki z marihuaną Źródło zdjęcia: KAS Celnicy przechwycili paczki z marihuaną Źródło zdjęcia: KAS Celnicy przechwycili paczki z marihuaną Źródło zdjęcia: KAS Celnicy przechwycili paczki z marihuaną Źródło zdjęcia: KAS

Ponad 100 kilogramów

Łącznie przejęto 375 pakietów o wadze 108,9 kilograma. Wstępne badanie narkotestem wykazało, że jest to marihuana. Jej szacunkowa wartość czarnorynkowa wynosi prawie 5,5 miliona złotych.

Przesyłka została nadana w Tajlandii i miała trafić do odbiorcy w Polsce.

Sprawę prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie. Za przemyt znacznej ilości narkotyków grozi od trzech do 20 lat więzienia.