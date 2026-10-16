Sto kilogramów marihuany w sprzęcie do ćwiczeń
Na podejrzaną przesyłkę funkcjonariusze natrafili podczas rutynowej kontroli w magazynie firmy kurierskiej. Z dokumentów wynikało, że paczki zawierają sprzęt do ćwiczeń. W rzeczywistości ukryto w nich narkotyki.
W 14 kartonach z matami do ćwiczeń funkcjonariusze znaleźli 364 szczelnie zamknięte pakiety z zielonym suszem. Kolejnych 11 pakietów ukryto w czterech kartonach z rolerami do ćwiczeń.
Ponad 100 kilogramów
Łącznie przejęto 375 pakietów o wadze 108,9 kilograma. Wstępne badanie narkotestem wykazało, że jest to marihuana. Jej szacunkowa wartość czarnorynkowa wynosi prawie 5,5 miliona złotych.
Przesyłka została nadana w Tajlandii i miała trafić do odbiorcy w Polsce.
Sprawę prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie. Za przemyt znacznej ilości narkotyków grozi od trzech do 20 lat więzienia.