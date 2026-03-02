Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Incydentu z udziałem policyjnego Black Hawka nie rozpatrzy warszawski sąd

Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Pilot policyjnego Black Hawka usłyszał zarzuty
Źródło: TVN24
Sąd w Warszawie nie rozpatrzy sprawy incydentu z udziałem policyjnego Black Hawka. To decyzja Sądu Okręgowego w Płocku, który nie uwzględnił wniosku ciechanowskiego sądu rejonowego o przekazanie sprawy. Oznacza to, że będzie ją rozpoznawał sąd w Ciechanowie, gdzie wcześniej trafił akt oskarżenia wobec dowódcy śmigłowca.

Na początku lutego tego roku ciechanowski sąd rejonowy wystąpił do nadrzędnego Sądu Okręgowego w Płocku o przekazanie sprawy incydentu z 2023 roku z udziałem policyjnego Black Hawka do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia. Jako powód wskazał we wniosku "zasadę ekonomii procesowej".

Argumentacja ta dotyczyła tego, iż większość osób, które podlegają wezwaniu na rozprawy w ramach planowanego procesu w sprawie incydentu z udziałem policyjnego Black Hawka, mieszka w pobliżu innego sądu niż w Ciechanowie - w tym przypadku znajdującego się w Warszawie.

Pytana o bieg procedowania wniosku Sądu Rejonowego w Ciechanowie rzeczniczka Sądu Okręgowego w Płocku Iwona Wiśniewska-Bartoszewska poinformowała w poniedziałek, że został on już rozpoznany.

- Wniosku o rozważenie przekazania sprawy innemu sądowi równorzędnemu nie uwzględniono - powiedziała. Wyjaśniła, że postanowienie to jest ostateczne, co oznacza, że Sąd Rejonowy w Ciechanowie ma obecnie obowiązek merytorycznego rozpoznania sprawy.

Trzy wątki wyłączone

Do incydentu z udziałem policyjnego śmigłowca doszło 20 sierpnia 2023 roku podczas pikniku z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą w gminie Sońsk niedaleko Ciechanowa (Mazowieckie). Śmigłowiec zerwał przewód odgromowy linii energetycznej w pobliżu osób obserwujących start maszyny.

W grudniu 2025 roku w sprawie tej Prokuratura Okręgowa w Płocku wniosła do ciechanowskiego sądu rejonowego akt oskarżenia wobec dowódcy śmigłowca.

Z końcem tego postępowania wyłączone zostały z niego trzy wątki do odrębnego rozpoznania i ostatecznie zostały one umorzone. Dotyczyły okoliczności przy organizacji wydarzenia, w tym wydawania decyzji i poleceń przez kierownictwo policji w związku z użyciem Black Hawka, działań wójta gminy Sońsk, którego zadaniem było przygotowanie miejsca pikniku, oraz ewentualnych nacisków na policję ówczesnego kierownictwa MSWiA dotyczących użycia śmigłowca.

Na decyzję o umorzeniu postępowania w wątku obejmującym ewentualne naciski szefostwa MSWiA z 2023 roku zażalenie w tej sprawie złożyło obecne kierownictwo resortu. Zażalenie wraz z aktami głównymi sprawy przekazano Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Mokotowa w celu rozpoznania tego środka odwoławczego.

Zaraz po incydencie pod Sarnową Górą śledztwo dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym wszczęła Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie. Niedługo potem postępowanie przejęła Prokuratura Okręgowa w Płocku, gdzie w październiku 2023 roku powołano trzyosobowy zespół prokuratorów z doświadczeniem w badaniu wypadków lotniczych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Pilot policyjnego Black Hawka oskarżony. Sąd podejmie ważną decyzję o procesie
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Black Hawk na pikniku. Jest decyzja w sprawie "wątku Wąsika"
TVN24
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Pilot policyjnego Black Hawka z pikniku usłyszał zarzuty

Odczytano dane z czarnej skrzynki

W śledztwie z udziałem biegłego z zakresu lotnictwa odczytano m.in. dane z czarnej skrzynki Black Hawka, w tym zapisy rozmów załogi i wydawanych poleceń w trakcie lotu śmigłowca.

Dokonano również dwukrotnych oględzin miejsca zdarzenia i maszyny. Sprawdzono parametry lotu. Zebrano dokumentację dotyczącą śmigłowca i liny odgromowej przerwanej wskutek uderzenia łopatą wirnika.

Przesłuchano byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka oraz byłego wiceministra spraw wewnętrznych Macieja Wąsika.

Zarzuty dla dowódcy śmigłowca

W lutym 2025 roku Pokuratura Okręgowa w Płocku oznajmiła, że otrzymała kompleksową opinię biegłego z zakresu lotnictwa dotyczącą incydentu. Dwa miesiące później ogłosiła, że dowódcy śmigłowca zostały przedstawione zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych związanych z przelotem i sprowadzeniem bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, za co grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Pilotujący wtedy Black Hawka funkcjonariusz przeszedł po zdarzeniu na emeryturę.

W czerwcu 2024 roku policja informowała, że w wyniku incydentu maszyna została uszkodzona, a pilot poniósł odpowiedzialność finansową w wysokości trzymiesięcznego uposażenia. Black Hawk został ostatecznie naprawiony i skierowany do udziału w transporcie narządów do transplantacji oraz w działaniach przy granicy polsko-białoruskiej.

Według ustaleń śledztwa zerwanie przez policyjny śmigłowiec przewodu odgromowego linii energetycznej spowodowało szkodę Skarbu Państwa i spółki Energa Operator nie mniejszą niż 2,7 mln zł. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Za naprawę policyjnego Black Hawka zapłacił też jego pilot
TVN24
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Były szef polskiej policji przesłuchany. Śledztwo "na etapie czynności końcowych"
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
"Wywieranie wpływu na osoby decyzyjne". Jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Wąsika
TVN24

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Lasocki/Archiwum prywatne

Udostępnij:
Tagi:
Sprawy sądowe w PolsceSąd
Czytaj także:
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na kolei. Nie żyje 24-latek
Wawer
Wypadek w Poddębiu
Motocyklista zmarł po zderzeniu z ciężarówką
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Obezwładnili przechodnia i ukradli mu telefon
Okolice
Butelki po alkoholu w drzwiach Mercedesa
Jechał pijany, dużo za szybko. Butelki po wódce zostały w drzwiach auta
Okolice
Zderzenie na S8
Trzy samochody zderzyły się na wjeździe do Warszawy
Okolice
Wypadek na DK60 w miejscowości Czarnowo
Czołowe zderzenie z tirem
Okolice
Policja (zdj. ilustracyjne)
Były policjant podejrzany o gwałt może wyjść z aresztu
Okolice
Napad na lombard, skradziono biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Wybili szybę młotkiem, ukradli biżuterię. Dwóch aresztowanych, dwóch poszukiwanych
Okolice
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Brutalne pobicie na stacji paliw. Trzy osoby z zarzutami
Wola
Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału
Leżał na brzegu kanału, częściowo w wodzie
Wawer
Zaginiony Sylwester Gładyś
Wszedł do parku i zniknął. Szukają zaginionego wykładowcy
Bielany
Policyjne kontrole aut przewozu osób po brutalnym pobiciu na stacji paliw
410 kontroli po brutalnym pobiciu na stacji paliw
Wola
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
292 zarzuty dla kasjerki. Za paragony
Okolice
Trzej mężczyźni są podejrzani o oszustwa
Przyszli do banku, wpadli w zasadzkę
Ochota
Zderzenie w Sękocinie Starym
Pięć aut uszkodzonych po zderzeniu na skrzyżowaniu
Okolice
Utrudnienia na Marszałkowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
"Zza stojącego tramwaju weszła wprost pod nadjeżdżający skład"
skuter
Jechał skuterem, czeka go deportacja
Żoliborz
Zderzenie na trasie S7
Zderzenie kilku aut na trasie S7
Okolice
Kosztowny manewr 24-latka
Kosztowny manewr i strata prawa jazdy
Okolice
Odwołane loty na Bliski Wschód
Część lotów odwołano. Sytuacja na polskich lotniskach
TVN24
Roztopy w gminie Pomiechówek i sytuacja na rzece Wkrze
300-metrowy zator lodowy płynie Wkrą
Okolice
Policjanci zabezpieczyli rzeczy 16-latka
Miał pochwalać zamachowców i grozić śmiercią byłej dziewczynie
Senior instruowany przez oszusta zgłosił się po kredyt (zdj. ilustracyjne)
Przyszedł po kredyt, z kimś rozmawiał. Zaniepokoiło to pracownika banku
Okolice
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Drewniany dom w płomieniach, strażacy wynieśli butlę z gazem
Okolice
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Zwężą jezdnię na moście, zamkną chodnik nad Wisłostradą
W wypadku zginął motocyklista
Motocyklista zginął, kierowca uciekł
Okolice
Strażacy monitorują sytuację na Wkrze
Strażacy monitorują sytuację na Wkrze. Apel o niezbliżanie się do zatorów
Okolice
W 2025 roku usunięto 1723 wraki
Blisko 17 tysięcy odholowanych pojazdów
Ulice
W wypadku zginęło dziecko
Zderzenie dwóch aut. Zginął ośmioletni chłopiec
Okolice
Pani Natalia utknęła w Tel Awiwie
Utknęła w Tel Awiwie. "Co godzinę schodzimy do schronów"
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki