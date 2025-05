"Głosujcie na 100 procent". Samorządowcy zachęcają do udziału w wyborach

Czy druga tura wyborów pobije rekord frekwencji? Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Konferencja prasowa, podczas której zwrócili się do wyborców z apelem o oddanie głosów, odbyła się we wtorek 27 maja, w Dniu Samorządu Terytorialnego. Dzień ten upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 1990 roku, które były również pierwszymi wolnymi wyborami w Polsce po II wojnie światowej.

Z jego okazji, a także w związku z niedzielną drugą turą wyborów prezydenckich, w której zmierzą się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski oraz kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki, mazowieccy samorządowcy zaapelowali o wzięcie udziału w głosowaniu.

W konferencji, która odbyło się w ramach akcji profrekwencyjnej "Głosujemy na 100 procent", uczestniczyli marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałkowie Wiesław Raboszuk i Rafał Rajkowski, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i wicestarosta powiatu sierpeckiego Piotr Rzeszotarski.

"Jedna z najważniejszych decyzji"

- Jesteśmy tutaj wszyscy po to, żeby zachęcić całe polskie społeczeństwo, cały polski naród, aby do tych wyborów, które są 1 czerwca pójść, pójść na 100 procent - mówił Struzik. Podkreślił, że chociaż województwo mazowieckie było liderem frekwencji podczas I tury wyborów prezydenckich z wynikiem 73,40 proc., tak w drugiej turze może być ona jeszcze wyższa.

- Przed nami jedna z najważniejszych, moim zdaniem, decyzji najnowszej polskiej historii. Każdy powinien w swoim sumieniu, w swojej ocenie, w swoim sposobie myślenia wybrać. Ale my zachęcamy, żeby nie zostać w domu, żeby być w tych wyborach aktywnym, żeby oddać swój głos, żebyśmy mogli wspólnie decydować, jaka będzie przyszłość naszego kraju - zaapelował.

Struzik zaznaczył, że odda głos na Rafała Trzaskowskiego, ponieważ - jak mówił - "jest jednym z nas, jest samorządowcem, jest prezydentem miasta stołecznego Warszawy". Ale, jak dodał, ma też doświadczenie międzynarodowe, ma doświadczenie w polityce krajowej, był członkiem Parlamentu Europejskiego.

- To jest format polityka, który spełnia wszystkie wymagania, które stawiać się powinno przed prezydentem - dodał marszałek.

"Bardzo potrzebna jest duża frekwencja"

Po tych słowach marszałka województwa mazowieckiego, inicjatorka kampanii "Głosujemy na 100 procent", była wójt gminy Izabelin Dorota Zmarzlak poprosiła następnych mówców o "powstrzymanie się od zdradzania swoich preferencji wyborczych".

Elżbieta Radwan złożyła życzenia samorządowcom z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i również poprosiła o udział w niedzielnych wyborach. - Drodzy przyjaciele - mieszkańcy metropolii, mieszkańcy wielkich miast, małych miasteczek i wsi: jesteśmy jedną mądrą wspólnotą samorządową. Wy i my stanowimy jedność. Samorząd jest mądry, troskliwy i uśmiechnięty, dlatego mam do was prośbę i przesłanie: idźcie do wyborów, głosujcie na 100 procent. Bardzo potrzebna jest ta duża frekwencja i bardzo potrzebna jest pozytywna mobilizacja. Ten, kto ma samorząd w sercu - do wyborów. Murem za samorządem! - apelowała.

Mobilizacja Polek i Polaków

Kampania "Głosujemy na 100 procent" to ogólnopolska samorządowa akcja profrekwencyjna, której celem jest mobilizacja Polek i Polaków do udziału w wyborach. Współtworzą ją m.in. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

- Naszym celem, poza oczywiście stuprocentową frekwencją, jest pobicie najwyższej w historii III RP frekwencji wyborczej, która w październiku 2023 roku wyniosła 74,38 proc. Mamy nadzieję, że 1 czerwca Polki i Polacy, a szczególnie Mazowszanki i Mazowszanie, tę frekwencję pobiją - mówiła we wtorek Dorota Zmarzlak.