"Ekspresówką" ze stolicy nad morze. Terminy gonią, a na jednym z odcinków prace daleko w polu

Trwa budowa trasy S7. Prace na odcinku Modlin - Czosnów (wideo ze stycznia 2025)

Na północ od Warszawy trwa rozbudowa drogi krajowej numer 7. Na odcinku pomiędzy Płońskiem a Załuskami zaawansowanie prac wynosi 66 procent, a termin oddania tego fragmentu trasy mija za dwa miesiące. Na pozostałych dwóch odcinkach jest nieco lepiej.

Na 35-kilometrowym odcinku między Płońskiem a Czosnowem trwa rozbudowa krajowej "siódemki" do parametrów drogi ekspresowej. W trakcie prac wykonawca ma obowiązek zapewnienia ciągłej przejezdności pojazdów dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Zadanie jest podzielone na trzy odcinki: Płońsk Południe-Załuski (12,9 km), Załuski-Modlin (12 km), Modlin-Czosnów (9,7 km).

Lokalizacja trasy S7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem Źródło: GDDKiA

Stan prac

Rzeczniczkę warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapytaliśmy o postępy w pracach na poszczególnych odcinkach oraz terminy, jakie obowiązują ich wykonawców.

- Na wszystkich trzech odcinkach trwają prace związane z budową konstrukcji drogi. Pomimo trwającego okresu zimowego, w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi, wykonawcy przystąpili do wykonywania podbudów oraz nawierzchni. Prowadzone są roboty brukarskie. Toczą się roboty mostowe, jak i te związane z przebudową kolizji z urządzeniami podziemnymi. Trwa również budowa ekranów akustycznych oraz montaż wypełnienia. Wzmacniana jest także konstrukcja nowego mostu przez rzekę Wisłę - przekazała Małgorzata Tarnowska.

Budowa trasy S7, odcinek Płońsk Południe-Załuski Źródło: GDDKiA

- W przypadku odcinka Płońsk Południe-Załuski termin umowny nie uległ zmianie - maj 2025 roku, natomiast dla dwóch kolejnych zadań podpisane zostały aneksy wydłużające czas na ukończenie do sierpnia. W procedowaniu są jednak roszczenia wykonawców, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych - podała rzeczniczka drogowców. Zaznaczyła, że "terminy wynikające z umowy mogą zostać przesunięte w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły mu one prowadzenie robót".

Budowa trasy S7, odcinek Załuski-Modlin Źródło: GDDKiA

Tarnowska podała również procentowe zaawansowanie prac na poszczególnych odcinkach (stan na 12 marca 2025 roku). Co ciekawe, najbardziej rozgrzebany jest fragment z najkrótszym terminem, czyli Płońsk Południe-Załuski. Wykonano go w 66 procentach, co oznacza, że majowa data zakończenia prac jest nierealna do utrzymania.

Nieco lepiej sytuacja kształtuje się na pozostałych dwóch odcinkach. Na środkowym, pomiędzy Załuskami a Modlinem zaawansowanie prac wynosi 73 procent. Najkrótszy odcinek Modlin-Czosnów jest już gotowy w 82 procentach.

Budowa trasy S7, odcinek Modlin-Czosnów Źródło: GDDKiA

Pozostałe odcinki przyszłej trasy S7

Realizacja trzech wspomnianych odcinków to oczywiście nie koniec rozbudowy trasy S7. Trwają przygotowania do rozpoczęcia prac na dziewięciokilometrowej jezdni pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem koło Łomianek. Umowę na ten fragment trasy podpisano w listopadzie 2023 roku.

- Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w tym prowadzona jest przez RDOŚ w Warszawie ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - poinformowała Małgorzata Tarnowska.

- Roboty mogą zostać rozpoczęte po pozyskaniu decyzji ZRID. Obecnie wykonawca prowadzi prace przygotowawcze w zakresie organizacji zaplecza budowy. Termin zakończenia robót, zgodnie z zawartą umową, przewidziany jest na maj 2027 roku - dodała.

Z kolei w październiku ubiegłego roku GDDKiA podpisała umowę na wykonanie projektu 13-kilometrowego odcinka trasy S7 od węzła Kiełpin do Trasy Armii Krajowej. W ramach inwestycji powstaną m.in. dwa tunele pod Bielanami i Bemowem. Budowa tego odcinka to jednak pieśń dość odległej przyszłości. Drogowcy szacują, że pierwsi kierowcy pojadą tym odcinkiem w 2032 roku.