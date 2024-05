‼️ Uwaga Alert RCB ‼️



"Uwaga! Do 31.05 zakaz wstępu do lasu w gminach Różan i Goworowo. Prowadzone będą opryski, działające drażniąco na drogi oddechowe, układ pokarmowy i oczy."



ALERT RCB wysłano do odbiorców na terenie powiatów makowskiego i ostrołęckiego (woj. mazowieckie).