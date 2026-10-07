Korupcja w domu opieki. Dyrektor usłyszał zarzuty
Sprawa dotyczy działalności jednego z niepublicznych zakładów opiekuńczo-leczniczych pod Radomiem. Placówka sprawuje opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej pomocy, często niesamodzielnymi i całkowicie zależnymi od innych. To właśnie sytuacja rodzin takich pacjentów mogła być, według ustaleń śledczych, wykorzystywana do uzyskiwania dodatkowych korzyści majątkowych.
Policja: żądał comiesięcznych wpłat
"Z ustaleń prowadzonego postępowania wynika, że dyrektor placówki żądał od rodzin pensjonariuszy dodatkowych wpłat, powołując się między innymi na konieczność pokrywania kosztów funkcjonowania ośrodka" - poinformowała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.
Zgromadzono materiał dowodowy, który Prokuraturze Okręgowej w Radomiu dał podstawę do przedstawienia zarzutów korupcyjnych dyrektorowi placówki.
"Jedno z zarzucanych mu przestępstw dotyczy żądania od członka rodziny pensjonariusza comiesięcznych wpłat w wysokości 450 zł w związku z pobytem pacjenta finansowanym w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Według ustaleń śledczych pieniądze miały być przekazywane w zamian za umożliwienie dalszego pobytu podopiecznego w ośrodku" - ustaliła policja.
Zarzuty korupcyjne i tymczasowy areszt
Podejrzany odpowie za przyjęcie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.
Sąd Rejonowy w Radomiu uznał, że dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych przestępstw i zastosował wobec podejrzanego mężczyzny tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.
Policja zwraca się do wszystkich potencjalnie poszkodowanych o kontakt.
"Stołeczni policjanci wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Radomiu dążą nie tylko do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy, lecz także do ujawnienia ewentualnych innych przypadków podobnych nieprawidłowości. Osoby te będą objęte klauzulą niekaralności w sprawach korupcyjnych (art. 229 par. 6 Kodeksu karnego). Przepis mówi, że sprawca wręczenia korzyści majątkowej lub jej obietnicy nie podlega karze, jeżeli zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział" - podkreśliła KSP.