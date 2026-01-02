Logo TVN Warszawa
Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Ogłosili kolejny przetarg

Przetarg dotyczy odcinka od trasy S7 do trasy S8 na północ od Warszawy
Przetarg dotyczy odcinka od trasy S7 do trasy S8 na północ od Warszawy
Źródło: GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o przetargu na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla kolejnego fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Umowa z wykonawcą ma być podpisana w połowie tego roku.

Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S50, od węzła Przyborowice na S7 do skrzyżowania z S8 na północny wschód od Warszawy.

"Zadaniem projektanta będzie przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy, w tym poprowadzenia jej w śladzie istniejącej drogi krajowej. Będą brane pod uwagę nowoczesne technologie oraz nasze dotychczasowe doświadczenia w realizacji takich inwestycji. Konsekwencją prac będzie wskazanie przebiegu trasy, najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Docelowo droga połączy się z przygotowywaną zachodnią częścią OAW i od północy ominie Warszawę" - podaje w komunikacie GDDKiA.

Drogowcy planują podpisać umowę z wykonawcą w połowie 2026 r.

Cztery warianty

GDDKiA przypomniała, że kontynuowane są prace nad wariantowym poprowadzeniem dwóch fragmentów zachodniej części OAW. Prace te obejmują opracowanie STEŚ dla odcinka od drogi ekspresowej S7 na północ od Warszawy, przez połączenie z planowaną drogą ekspresową S10 w rejonie Nacpolska i dalej do autostrady A2 i drogi ekspresowej S8, a następnie do drogi ekspresowej S7 na południe od Warszawy.

"Spośród projektowanych obecnie wariantów zachodniej części OAW, trzy są poprowadzone po nowym śladzie, a założeniem czwartego wariantu jest jak największe wykorzystanie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wszystkie warianty OAW projektowane są w jednakowym stopniu szczegółowości" - wskazano w komunikacie.

Ponadto zakończona została seria spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin, przez które przebiegają warianty OAW. Obecnie projektanci analizują zebrane uwagi i wnioski.

Czytaj też: Dziewięć firm chce zaprojektować wschodnią obwodnicę Warszawy

DJI_20241104131836_0514_D
Węzeł Wschód (Zakręt) Wschodniej Obwodnicy Warszawy
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Planują drogowy "ring" wokół Warszawy. Seria spotkań z mieszkańcami
Planują drogowy "ring" wokół Warszawy. Seria spotkań z mieszkańcami

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA

Drogi w Polsce GDDKiA
