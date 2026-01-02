Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Ogłosili kolejny przetarg

Przetarg dotyczy odcinka od trasy S7 do trasy S8 na północ od Warszawy Źródło: GDDKiA

Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S50, od węzła Przyborowice na S7 do skrzyżowania z S8 na północny wschód od Warszawy.

"Zadaniem projektanta będzie przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy, w tym poprowadzenia jej w śladzie istniejącej drogi krajowej. Będą brane pod uwagę nowoczesne technologie oraz nasze dotychczasowe doświadczenia w realizacji takich inwestycji. Konsekwencją prac będzie wskazanie przebiegu trasy, najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Docelowo droga połączy się z przygotowywaną zachodnią częścią OAW i od północy ominie Warszawę" - podaje w komunikacie GDDKiA.

Drogowcy planują podpisać umowę z wykonawcą w połowie 2026 r.

Cztery warianty

GDDKiA przypomniała, że kontynuowane są prace nad wariantowym poprowadzeniem dwóch fragmentów zachodniej części OAW. Prace te obejmują opracowanie STEŚ dla odcinka od drogi ekspresowej S7 na północ od Warszawy, przez połączenie z planowaną drogą ekspresową S10 w rejonie Nacpolska i dalej do autostrady A2 i drogi ekspresowej S8, a następnie do drogi ekspresowej S7 na południe od Warszawy.

"Spośród projektowanych obecnie wariantów zachodniej części OAW, trzy są poprowadzone po nowym śladzie, a założeniem czwartego wariantu jest jak największe wykorzystanie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wszystkie warianty OAW projektowane są w jednakowym stopniu szczegółowości" - wskazano w komunikacie.

Ponadto zakończona została seria spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin, przez które przebiegają warianty OAW. Obecnie projektanci analizują zebrane uwagi i wnioski.

