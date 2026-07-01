Okolice Pożar przy torach. Utrudnienia na kolei Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Pożar traw przy torach w powiecie mińskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Koleje Mazowieckie

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Informację o utrudnieniach podaje Zarząd Transportu Miejskiego. "Z powodu działań Straży Pożarnej na szlaku Mińsk Mazowiecki – Mrozy – Kotuń występują utrudnienia w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich. Możliwe opóźnienia, przekierowania oraz relacje skrócone" - informuje w komunikacie ZTM.

O utrudnieniach na linii do Łukowa ostrzegają też Koleje Mazowieckie. "Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - podał przewoźnik. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i Intercity na odcinku Warszawa Zachodnia - Łuków w obu kierunkach. Obowiązuje do odwołania. Organizowane są autobusy zastępcze.

"Z uwagi na pożar traw wzdłuż torów kolejowych na odcinku od miejscowości Grodzisk do miejscowości Wiciejów wstrzymany został ruch pociągów i mogą występować utrudnienia dla kierowców na przyjazdach kolejowych" - czytamy profilu powiatu mińskiego w mediach społecznościowych.

Na miejscu działa straż pożarna.