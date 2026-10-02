Okolice Poszedł na grzyby, wrócił z rzymskim skarbem Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Znalezione i przekazane konserwatorowi przedmioty Źródło wideo: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Pan Jacek Krynicki wraz z żoną wybrał się na grzybobranie. Znalazł na nim coś niezwykłego.

"Na wysokości kilku metrów w hałdzie piasku dostrzegł coś, czego raczej nikt się nie spodziewa znaleźć podczas spaceru po lesie: urnę z grobu kultury grobów kloszowych, wraz z ciałopaleniem, fragmentem klosza oraz miseczką pełniącą funkcję przykrywki. Datowana na ok. IV w. p.n.e." - przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Przedmioty z obrzędów pogrzebowych Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

To jednak nie koniec przygody. Jak poinformował konserwator, pan Jacek odnalazł również srebrny denar cesarza Kommodusa, datowany na lata 181-192 n.e.

"Na awersie widnieje profil cesarza w wieńcu, na rewersie - Roma siedząca z Nike. Moneta ma zaledwie ok. 17 mm średnicy, ale niesie ze sobą kawałek historii sprzed niemal dwóch tysięcy lat" - opisał konserwator.

Srebrny denar cesarza Kommodusa Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Dwie epoki

Jak zaznaczył konserwator, każdy ze znalezionych przedmiotów to fragment innej rzeczywistości - od pradziejowych obrzędów pogrzebowych, przez wpływy rzymskie sięgające ziem polskich.

"Dzięki odpowiedzialnej postawie Pana Jacka trafiły tam, gdzie ich miejsce - do rąk specjalistów, którzy mogą je właściwie zabezpieczyć i zbadać" - podkreślił.

Przedmioty z obrzędów pogrzebowych Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Oba obiekty trafiły do Zamku w Liwie. Są prezentowane na wystawie stałej.

Konserwator podziękował panu Jackowi za pasję i odpowiedzialne podejście do poszukiwań. "To dzięki takim ludziom możemy odkrywać kolejne rozdziały historii Mazowsza" - dodał.