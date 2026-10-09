Okolice Policjanci monitorują szkoły i ich otoczenie. Informacje po sztabie kryzysowym Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Dezinformacja po atakach w szkołach Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Wojewoda doprecyzował, że było to około 1,5 tysiąca policjantów na terenie garnizonu stołecznego i około 2 tys. na terenie województwa. Przekazał, że nadzorem objętych jest 2,5 tysiąca szkół - 1,2 w garnizonie stołecznym i 1,3 tys. w pozostałej części województwa.

Poinformował, że w weekend na uczelniach wyższych i w ich pobliżu będą wzmożone patrole służb.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Deklaracja ministrów po atakach w szkołach

Nadzwyczajna narada pedagogiczna

Wojewoda mazowiecki opowiedział też o naradzie, jaką kurator oświaty odbyła z dyrektorami wszystkich palcówek na Mazowszu. - To była narada online. Zalogowanych było 5,5 tys. osób – powiedział Frankowski. Narada dotyczyła ostatnich wydarzeń, czyli ataków, do których doszło w szkołach.

Wioletta Krzyżanowska, mazowiecka kurator oświaty opowiedziała o szczegółach tej narady. Była to nadzwyczajna narada pedagogiczna. - Celem spotkania była analiza poszczególnych zdarzeń na terenie województwa mazowieckiego – powiedziała.

Jednym z omawianych punktów była prośba o wdrożenie w szkołach weryfikacji fizycznego bezpieczeństwa i procedur w placówkach oświatowych. Chodzi o zapewnienie bezpiecznych wejść do szkoły i monitorowanie dostępu osób postronnych.

- Numery telefonów alarmowych mają znajdować się we wszystkich salach dydaktycznych - przekazała mazowiecka kurator oświaty. Dyrektorzy mają też przejrzeć kanały komunikacyjne w swoich placówkach.

Wskazała, że ważne jest również monitorowanie cyberzagrożeń i radykalizacji uczniów oraz reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały w zachowaniach uczniów.

- Szkoły są bezpieczne. Nie wzbudzajmy paniki i przestrzegajmy procedur bezpieczeństwa - podkreśliła Krzyżanowska.

Wojewoda mazowiecki zaapelował, by wszystkie niepokojące sytuacje zgłaszać na telefon alarmowy 112. - Każdy incydent jest sprawdzany i dokładnie weryfikowany – zaznaczył.

Ataki w szkołach

W piątek policja poinformowała, że dotąd zatrzymano na Mazowszu jedenaścioro nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a niektórzy mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Dwóch zgłosiło się samych.

W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. Po informacji o tym, że jeden z napastników miał na sobie kask z kamerą do transmisji nagrania, pojawiły się informacje o rzekomym challenge’u wśród uczniów. Doniesienia zweryfikowała policja, która nie potwierdziła tych informacji.