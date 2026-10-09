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Okolice

Policjanci monitorują szkoły i ich otoczenie. Informacje po sztabie kryzysowym

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Mazowiecka kurator oświaty zwołała naradę nt. bezpieczeństwa ze wszystkimi szkołami
Dezinformacja po atakach w szkołach
Źródło zdj. gł.: TVN24
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W piątek 3,5 tysiąca policjantów, wspieranych przez straże miejskie, monitoruje szkoły i ich otoczenie - powiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski na briefingu po sztabie kryzysowym. Odbyła się też nadzwyczajna narada pedagogiczna, zwołana przez mazowiecką kurator oświaty.

Wojewoda doprecyzował, że było to około 1,5 tysiąca policjantów na terenie garnizonu stołecznego i około 2 tys. na terenie województwa. Przekazał, że nadzorem objętych jest 2,5 tysiąca szkół - 1,2 w garnizonie stołecznym i 1,3 tys. w pozostałej części województwa.

Poinformował, że w weekend na uczelniach wyższych i w ich pobliżu będą wzmożone patrole służb. 

Nadzwyczajna narada pedagogiczna

Wojewoda mazowiecki opowiedział też o naradzie, jaką kurator oświaty odbyła z dyrektorami wszystkich palcówek na Mazowszu. - To była narada online. Zalogowanych było 5,5 tys. osób – powiedział Frankowski. Narada dotyczyła ostatnich wydarzeń, czyli ataków, do których doszło w szkołach.

Wioletta Krzyżanowska, mazowiecka kurator oświaty opowiedziała o szczegółach tej narady. Była to nadzwyczajna narada pedagogiczna. - Celem spotkania była analiza poszczególnych zdarzeń na terenie województwa mazowieckiego – powiedziała.

Jednym z omawianych punktów była prośba o wdrożenie w szkołach weryfikacji fizycznego bezpieczeństwa i procedur w placówkach oświatowych. Chodzi o zapewnienie bezpiecznych wejść do szkoły i monitorowanie dostępu osób postronnych.

- Numery telefonów alarmowych mają znajdować się we wszystkich salach dydaktycznych - przekazała mazowiecka kurator oświaty. Dyrektorzy mają też przejrzeć kanały komunikacyjne w swoich placówkach.

Wskazała, że ważne jest również monitorowanie cyberzagrożeń i radykalizacji uczniów oraz reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały w zachowaniach uczniów.

- Szkoły są bezpieczne. Nie wzbudzajmy paniki i przestrzegajmy procedur bezpieczeństwa - podkreśliła Krzyżanowska.

Wojewoda mazowiecki zaapelował, by wszystkie niepokojące sytuacje zgłaszać na telefon alarmowy 112. - Każdy incydent jest sprawdzany i dokładnie weryfikowany – zaznaczył.  

Ataki w szkołach

W piątek policja poinformowała, że dotąd zatrzymano na Mazowszu jedenaścioro nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a niektórzy mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Dwóch zgłosiło się samych.

W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. Po informacji o tym, że jeden z napastników miał na sobie kask z kamerą do transmisji nagrania, pojawiły się informacje o rzekomym challenge’u wśród uczniów. Doniesienia zweryfikowała policja, która nie potwierdziła tych informacji. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Szkołabezpieczeństwo
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