Pociągi między województwami wyraźnie przyspieszą

Wyremontowany fragment linii kolejowej Nasielsk-Toruń Wschodni Źródło: PKP PLK

Od nowego rozkładu jazdy, który zaczął obowiązywać od niedzieli, 15 czerwca, pociągi wracają na remontowany odcinek łączącej dwa województwa linii nr 27 (Nasielsk – Toruń Wschodni) pomiędzy Raciążem i Sierpcem. Spółka PKP PLK poinformowała, że zakończyły się prace związane z remontem 17 obiektów inżynieryjnych, wymianą nawierzchni na 33 przejazdach kolejowo-drogowych oraz wymianą siedmiu rozjazdów. Wcześniej, w kwietniu, sfinalizowano roboty na odcinku Płońsk-Raciąż. Tam wymieniono m.in. nawierzchnię na mocno zniszczonych peronach stacji Raciąż.

Efektem prac ma być znaczne przyspieszenie pociągów na odcinku pomiędzy Nasielskiem a Sierpcem. PKP PLK zapowiada, że składy rozpędzą się tam do 100 kilometrów na godzinę, a czas podróży skróci się o 25 minut. Ponadto, kolejarze rozpoczęli zabudowę tzw. blokad liniowych na szlaku Sierpc – Raciąż – Płońsk oraz urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowych na stacji Płońsk.

W przyszłym roku jeszcze szybciej

"Zakończenie robót planowane jest do końca sierpnia br. Po zakończeniu tego etapu planowane są dalsze prace związane z przeniesieniem sterowania stacją Raciąż do stacji Płońsk. Zakończenie zadania w 2026 r. umożliwi podniesienie prędkości pociągów pasażerskich na trasie Nasielsk – Sierpc do 120 kilometrów na godzinę, a tym samym dalsze skrócenie podróży koleją o dodatkowe minuty. Pozwoli to również na zwiększenie przepustowości na trasie, na którą będzie mogło wyjechać więcej składów" - informuje w komunikacie spółka PKP PLK.

Kolejarze przypomnieli też, że w ubiegłym roku, podczas pierwszego etapu prac na linii nr 27 wymieniono szyny i podkłady oraz nawierzchnie peronów na stacjach i przystankach: Płońsk, Dalanówek, Baboszewo, Kaczorowo, Zawidz Kościelny, Zawidz i Mieszaki. Pojawiły się tam też nowe wiaty, ławki i gabloty informacyjne.

