Okolice "Babcia" wraca na tory, znowu będzie wozić pasażerów Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory Źródło wideo: Koleje Mazowieckie Źródło zdj. gł.: Koleje Mazowieckie

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Donata Nowakowska, rzeczniczka Kolei Mazowieckich, do których należy "Babcia", przekazała, że przeprowadzona przez konsorcjum firm CSI Invest (lider) i RS Mobility naprawa główna pociągu objęła nie tylko standardowy zakres prac, ale także dodatkowe modernizacje m.in. systemu monitoringu oraz toalety, która zyskała obieg zamknięty. W czasie prac naprawczych została przywrócona pojazdowi pełna sprawność techniczna.

"Koleje Mazowieckie stale inwestują w nowoczesny tabor, dzięki czemu nasz park taborowy należy do najnowocześniejszych w Polsce. Doskonale jednak rozumiemy, jak ważne są tradycja i sentyment. 'Babcia' na stałe wpisała się w historię polskiego kolejnictwa. Cieszymy się, że po naprawie głównej ten wyjątkowy pojazd znów będzie służył pasażerom i zachwycał miłośników dawnych podróży, łącząc historię z nowoczesnością”" – zaznaczył Czesław Sulima z KM.

Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory Źródło zdjęcia: Koleje Mazowieckie Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory Źródło zdjęcia: Koleje Mazowieckie Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory Źródło zdjęcia: Koleje Mazowieckie Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory Źródło zdjęcia: Koleje Mazowieckie

Ikona wraca na tory

Odnowiona "Babcia" już w sobotę oficjalnie znowu wyruszy w trasę, by wozić pasażerów na Mazowszu. Swój pierwszy przejazd odbędzie na trasie Mostówka – Tłuszcz o godzinie 3.58. Przejazdy odbywają się wyłącznie w weekendy.

"Babcia" wyjechała z fabryki Pafawag we Wrocławiu 9 maja 1963 roku. Swoją karierę rozpoczęła w Krakowie, a następnie przemierzała południowe regiony kraju. Służbę pełniła między innymi w Tarnowie, Nowym Sączu i Suchej Beskidzkiej. Woziła też pasażerów PKP Przewozy Regionalne. W sierpniu 2003 roku rozpoczął się jej okres mazowiecki.

W 2022 roku ezt (elektryczny zespół trakcyjny) EN57-038 przeszedł spektakularną metamorfozę. Podczas naprawy (P4) wykonanej w Mińsku Mazowieckim zmieniono barwy "Babci" na oryginalne żółto-granatowe (dawne kolory PaFaWagu Wrocław).

W ostatnim czasie pociąg kursował głównie na trasie Tłuszcz – Ostrołęka.