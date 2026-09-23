Okolice Paczki z USA i Hiszpanii. W środku marihuana i grzyby halucynogenne Oprac. Dariusz Gałązka |

Paczki z narkotykami przechwycone przez celników (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: KAS Źródło zdj. gł.: KAS

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Rzecznik prasowy mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej Dorota Beznosik-Majchrzak poinformowała, że w paczce nadanej w Hiszpanii funkcjonariusze znaleźli osiem sztuk przezroczystych hermetycznych folii z zielonym suszem o łącznej wadze prawie kilograma oraz 200 sztuk fioletowych torebek strunowych.

"Na torebkach znajdowały się napisy sugerujące, że miały służyć do pakowania poporcjowanego suszu" - przekazała rzeczniczka mazowieckiej KAS.

Odbiorca przesyłki został już zatrzymany - to obywatel Rosji. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania znaleziono prawie 31 gramów suszu oraz prawie 36 gramów grzybów halucynogennych.

Paczki z narkotykami przechwycone przez celników Jeden z zatrzymanych mężczyzn Źródło zdjęcia: KAS Paczki z narkotykami przechwycone przez celników Źródło zdjęcia: KAS Paczki z narkotykami przechwycone przez celników Źródło zdjęcia: KAS

Susz, plastyczna substancja i grzybki

Z kolei przesyłka nadana w Stanach Zjednoczonych zawierała prawie 2,3 kilogramów suszu roślinnego. Po odbiór paczki zgłosił się 21-letni Polak, który został zatrzymany. "Mężczyzna tłumaczył, że odbiera paczkę na prośbę nieznajomego mężczyzny, który zaoferował mu za to pieniądze" - zaznaczyła Beznosik-Majchrzak.

Funkcjonariusze ustalili miejsce zamieszkania docelowego odbiorcy przesyłki, 36-letniego obywatela Polski. "Podczas przeszukania posesji należącej do niego znaleźli blisko 230 gramów suszu roślinnego, prawie 34 gramów brązowej substancji plastycznej oraz ponad 6 gramów grzybków" - przekazała rzeczniczka mazowieckiej KAS.

Dodatkowo w czasie przeszukań znaleziono m.in. wagi służące do ważenia środków odurzających, telefony, sprzęt komputerowy, leki psychotropowe oraz pieniądze, które zostały zabezpieczone na poczet grożących przyszłych kar grzywny.

Zarzuty przemytu narkotyków

Badania suszu przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym w Otwocku potwierdziły, że jest to marihuana.

Zatrzymani trzej mężczyźni usłyszeli odpowiednio zarzuty nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przemytu środków odurzających. Wobec wszystkich podejrzanych sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia