Kontrolerzy pojawią się w schroniskach dla zwierząt

Źródło: Uwaga! TVN
Ze względu na silne mrozy będą ponowne kontrole w schroniskach dla zwierząt. To decyzja wojewody mazowieckiego. Ostatnie takie działania nie wykazały nieprawidłowości.

W województwie mazowieckim znajduje się 21 schronisk, w których w chwili obecnej znajduje się prawie 3,4 tysiąca psów. Wojewoda przekazał, że w ostatnich dniach odbywały się tam kontrole planowe i w razie potrzeby - doraźne.

"Lekarze weterynarii nie stwierdzili naruszenia dobrostanu zwierząt w żadnym ze schronisk. Ponieważ w najbliższych dniach utrzymają się mrozy, zarządziłem ponowne przeprowadzenie kontroli w mazowieckich schroniskach" - przekazał wojewoda Mariusz Frankowski.

Po kontroli wojewódzki lekarz weterynarii zbierze wszystkie protokoły pokontrolne i przekaże je do urzędu wojewódzkiego.

Podziękowania dla wolontariuszy

Wojewoda podziękował też wolontariuszom i pracownikom schronisk za wzmożony wysiłek w ostatnich dniach. "Tak samo jak i Państwu, mi również na sercu leży dobro zwierząt. Sam jestem opiekunem czworonożnego pupila, więc wiem jak wrażliwe są to istoty" - dodał.

W związku z wystąpieniem ujemnych temperatur Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało zalecenia dotyczące wzmożonej ochrony grup wymagających pomocy. Działania te obejmują monitorowanie sytuacji osób bezdomnych oraz weryfikację warunków, w jakich przebywają zwierzęta w schroniskach.

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa

Schronisko dla zwierzątzwierzętaOchrona zwierzątZima
