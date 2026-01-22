Kontrolerzy pojawią się w schroniskach dla zwierząt

Mróz, śnieg, brak odpowiednich warunków. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę Źródło: Uwaga! TVN

W województwie mazowieckim znajduje się 21 schronisk, w których w chwili obecnej znajduje się prawie 3,4 tysiąca psów. Wojewoda przekazał, że w ostatnich dniach odbywały się tam kontrole planowe i w razie potrzeby - doraźne.

"Lekarze weterynarii nie stwierdzili naruszenia dobrostanu zwierząt w żadnym ze schronisk. Ponieważ w najbliższych dniach utrzymają się mrozy, zarządziłem ponowne przeprowadzenie kontroli w mazowieckich schroniskach" - przekazał wojewoda Mariusz Frankowski.

Po kontroli wojewódzki lekarz weterynarii zbierze wszystkie protokoły pokontrolne i przekaże je do urzędu wojewódzkiego.

Podziękowania dla wolontariuszy

Wojewoda podziękował też wolontariuszom i pracownikom schronisk za wzmożony wysiłek w ostatnich dniach. "Tak samo jak i Państwu, mi również na sercu leży dobro zwierząt. Sam jestem opiekunem czworonożnego pupila, więc wiem jak wrażliwe są to istoty" - dodał.

W związku z wystąpieniem ujemnych temperatur Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało zalecenia dotyczące wzmożonej ochrony grup wymagających pomocy. Działania te obejmują monitorowanie sytuacji osób bezdomnych oraz weryfikację warunków, w jakich przebywają zwierzęta w schroniskach.

