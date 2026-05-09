Faktury na ponad 91 milionów, 11 kontroli

Mazowiecka KAS rozbiła sieć fikcyjnych firm (zdj. ilustracyjne)
Bogusław Grabowski o prezydenckim wecie ustawy o kryptowalutach
Kupowali nowoczesne usługi cyfrowe, w tym licencje do programów oferujących między innymi benefity z kryptoaktywów. Według funkcjonariuszy Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) były to fikcyjne transakcje w grupie powiązanych firm, a wartość faktur przekroczyła 91 milionów złotych.

"Podmioty działały w obszarze outsourcingu pracowniczego. Dokumenty księgowe spółek nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji" - czytamy w komunikacie KAS.

Przedstawiono też schemat działania. "Firmy deklarowały, że kupują nowoczesne usługi cyfrowe, m.in. licencje do programów oferujących benefity oparte na kryptoaktywach. Podczas kontroli ustalono, że w rzeczywistości platforma nie oferowała żadnych realnych funkcji" - opisano. I dodano: "Oprócz wyłudzania podatków, firmy zaniżały składki ZUS. Bezprawnie korzystały z ulg i wyłączeń składkowych".

Szacunkowa wartość nierzetelnych faktur ma przekraczać 91 milionów złotych, co oznacza, że należny podatek VAT wynosi 17 milionów złotych.

3,6 miliona złotych zajęte na kontach

Dzięki blokadzie STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) na pięciu rachunkach bankowych kontrolowanych spółek zabezpieczono ponad 3,6 miliona złotych. Środki te trafiły do budżetu państwa.

"Wobec głównych uczestników procederu MUCS w Warszawie wszczął 11 kontroli celno-skarbowych. Trzy firmy po rozpoczęciu kontroli skorygowały samodzielnie swoje rozliczenia. Sprawa ma charakter rozwojowy" - podsumowano.

Przewoził przez granicę ludzkie włosy. Powiedział, że to żonie na prezent

W paczkach z ubraniami znaleźli kontrabandę

Katarzyna Kędra
