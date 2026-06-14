Okolice 231 funkcjonariuszy w akcji, automaty warte milion i narkotyki Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Akcja służb wymierzona w hazard Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: KSP

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Policjanci Komendy Stołecznej Policji wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili działania "Hazard 2026", wymierzone w handel narkotykami, hazard, wprowadzanie do obrotu środków odurzających oraz wyeliminowanie ze środowiska osób czerpiących korzyści majątkowe z przestępczego procederu.

Funkcjonariusze przeprowadzili 21 przeszukań w punktach typu "Hot Spot". Jak wyjaśnili, to właśnie w takich miejscach, bardzo często działających pod pozorem legalnej działalności, znaleźć można automaty wykorzystywane do nielegalnych gier hazardowych. "Tego typu punkty mogą stanowić także zaplecze dla innych przestępstw, w tym narkotykowych i skarbowych" - dodali.

22 osoby w rękach służb Zatrzymana osoba Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymana osoba Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymana osoba Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymana osoba Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymana osoba Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymana osoba Źródło zdjęcia: KSP

Automaty warte milion

W wyniku działań zatrzymano łącznie 22 osoby. Wśród nich było 13 obywateli Ukrainy, wobec których prowadzone są czynności w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz kodeksu karnego skarbowego. Łącznie przedstawiono 19 zarzutów dotyczących m.in. posiadania środków odurzających oraz przestępstw skarbowych.

Wobec jednej z zatrzymanych osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W jednym przypadku podjęto również czynności związane z deportacją.

22 osoby w rękach służb Zatrzymana osoba Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymana osoba Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymana osoba Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymana osoba Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymana osoba Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymana osoba Źródło zdjęcia: KSP

Podczas akcji służby skonfiskowały 99 automatów do gier hazardowych. "Ich szacunkowa wartość rynkowa to 1 150 000 złotych. Funkcjonariusze zabezpieczyli również pieniądze w łącznej kwocie 117 681 złotych, w tym 55 911 złotych z automatów, 59 470 złotych z lokali oraz 2300 złotych od osób" - poinformował asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

To jednak nie wszystko. Jak przekazał policjant, służby w trakcie przeszukań znalazły ponad 160 gramów substancji narkotycznych, w tym marihuany oraz 3-CMC.

231 funkcjonariuszy w akcji

Służby podały, że działania "Hazard 2026" miały charakter wykrywczy, ale również prewencyjny i rozpoznawczy.

Odbyły się w pierwszej połowie czerwca, na terenie wybranych komend rejonowych i powiatowych podległych Komendantowi Stołecznemu Policji. Wzięło w nich udział 231 funkcjonariuszy, w tym policjanci pionów kryminalnych Komend Rejonowych Policji, Komend Powiatowych Policji, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie, a także policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KSP, Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP, Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną KSP, a także funkcjonariusze BOA i SPKP.

Policjanci podkreślają, że nielegalny hazard to nie tylko naruszenie przepisów skarbowych. To także zjawisko, które może sprzyjać rozwojowi innych form przestępczości, w tym handlu narkotykami, ukrywaniu osób poszukiwanych oraz finansowaniu dalszej działalności przestępczej. "Szczególnie niebezpieczne są punkty zlokalizowane w pobliżu szkół i placówek oświatowych, gdzie ryzyko kontaktu młodych osób z hazardem i narkotykami jest znacznie większe" - zaznaczyli.