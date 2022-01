"Spacer alejkami pomiędzy stertami pociętych i gotowych do wywózki drzew"

"Początek 2022 roku to początek kolejnego roku masowej wycinki lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Spacer alejkami i wytyczonymi ścieżkami dotychczas przebiegał pomiędzy stertami pociętych równomiernie i gotowych do wywózki drzew. Pierwsze tygodnie 2022 roku to wizyta harwestera [kombajn zrębowy czyli maszyna leśna wykorzystywana przy wycince - red.] i masowa wycinka całych połaci lasu" - napisał w ubiegłym tygodniu w wiadomości do redakcji Kontakt 24 pan Jerzy.