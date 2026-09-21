Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Matka oskarżonego groziła ojcu zabitej Mai. Prokuratura umarza, włącza się ministerstwo

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur spotkał się z Jarosławem Kowalskim, ojcem zamordowanej Mai z Mławy
Ojciec zamordowanej Mai z Mławy ze swoim pełnomocnikiem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Dariusz Mazur, x.com
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Krajowa mają zająć się sprawą morderstwa nastoletniej Mai z Mławy. Bardzo poważnie traktujemy informacje od pana Kowalskiego i jego pełnomocników" - napisał na portalu X minister Waldemar Żurek. Kowalski to ojciec dziewczynki. Spotkał się dziś z wiceministrem Dariuszem Mazurem, bo on i jego pełnomocnik czują się zagrożeni przez matkę oskarżonego o morderstwo Mai 18-latka.

"W imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka spotkałem się dziś z panem Jarosławem Kowalskim, ojcem tragicznie zmarłej Mai z Mławy i jego pełnomocnikami. Przedstawili mi aktualny stan sprawy oraz informacje o problemach, z którymi się mierzą. Wykorzystamy wszelkie dostępne środki, by im pomóc. Udało nam się również zaaranżować spotkanie p. Kowalskiego i jego pełnomocników w Prokuraturze Krajowej, które odbędzie się w najbliższych dniach" - napisał na portalu X Dariusz Mazur. "MS i PK na pewno dołożą starań, by pomóc tam, gdzie pozwalają na to przepisy" - dodał Waldemar Żurek.

Sprawa dotyczy wydarzeń, do których doszło po jednym z najbardziej brutalnych morderstw ostatnich lat. Bartosz G., który miał wówczas 17 lat, jest oskarżony o zabicie 23 kwietnia 2025 roku 16-letniej Mai Kowalskiej.

Dramat dziewczyny zarejestrowała kamera monitoringu. Wideo jest niezwykle drastyczne. Maja jest naga i ma związane ręce, chłopak ma na sobie tylko majtki. Morduje dziewczynę kijem i łopatą.

Zwłoki dziewczyny zostały znalezione dopiero po tygodniu. Oskarżony został zatrzymany w Grecji, gdzie był na szkolnej wycieczce. Do Polski wrócił dopiero w grudniu. Dwa dni po sprowadzeniu go do kraju przedstawiono mu zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Agresywna obrona matki

Kilkanaście dni po morderstwie Katarzyna G., matka oskarżonego, brutalnie zaatakowała w mediach społecznościowych zabitą Maję i jej rodzinę. Z uwagi na dobro bliskich nie będziemy tu przytaczać tych wpisów. - Groziła zabójstwem, stalkowała rodzinę Mai, nękała ich przez internet, potem mówiła, że ojciec zamordowanej Jarosław Kowalski i mecenas Kasprzyk "zapłacą życiem" - opowiadał w rozmowie z TVN24 mecenas Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik rodziny Mai.

Te ostatnie słowa padły w rozmowie telefonicznej, którą Katarzyna G. odbyła ze swoją bliską znajomą. Prokuratura w Mławie umorzyła jednak postępowanie w tej sprawie i między innymi na tę decyzję skarżyli się w ministerstwie pełnomocnicy rodziny Mai wraz z jej ojcem.

"Groźba ta nie została skierowana bezpośrednio"

- Postępowanie dotyczyło uzyskanej rozmowy pomiędzy dwiema kobietami. To dosyć długa, kilkudziesięciominutowa rozmowa. I w trakcie tej długiej i poufnej rozmowy, bo tak można z całego kontekstu wywnioskować, że raczej ma ona zostać pomiędzy tymi dwiema osobami, pada okoliczność, że ktoś dokona groźby karalnej na szkodę innej osoby. Że ktoś dokona tutaj zabójstwa, ale mówi to bardzo warunkowo, czyli jeżeli coś się tam stanie, to ja nie ręczę za siebie - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski. - Jest to ta groźba. Natomiast groźba ta nie została skierowana bezpośrednio do osoby pokrzywdzonej. Prokurator uznała, że nie ma znamienia bezpośredniości, że to była poufna rozmowa między dwiema osobami, że nie było zamierzenia, żeby ta groźba dotarła do osób, wobec których miała być kierowana. Więc słusznie prokurator uznała, że tutaj nie ma znamion tego przestępstwa - konkluduje rzecznik.

W styczniu 2026 roku sąd w Mławie uznał w sprawie cywilnej Katarzynę G. winną naruszenia dóbr osobistych, zniesławienia i nękania rodziny zamordowanej dziewczynki. Sąd nakazał Katarzynie G. zapłacić ojcu Mai, Jarosławowi Kowalskiemu, zadośćuczynienie w wysokości 150 tysięcy złotych. Ten wyrok jeszcze się nie uprawomocnił.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
MławaProkuratura Krajowa
Czytaj także:
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Efekty nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Ratusz pokazuje dane
Śródmieście
Bójka na trasie S8
Bójka na trasie S8. Nagranie
Okolice
Strażnicy miejscy zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Nabrali podejrzeń, że ma coś na sumieniu i pojechali za nim
Wola
Kradli z targowych stoisk
Jedni oglądali i kupowali, inni kradli
Okolice
Komunikacja miejska będzie za darmo
Dzień bez samochodu. W komunikacji miejskiej nie trzeba będzie kasować biletów
Śródmieście
Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8
Zginął 30-latek. Policja szuka świadków wypadku
Okolice
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Narkotyki i alkohol. Zatrzymali jedenastu kierowców
Mokotów
Samochód straży granicznej na płycie lotniska
Mandat za zdjęcia na lotnisku. Przed lotem musiał je usunąć
Włochy
Odeszła samica manula Jessie
Jessie budziła sympatię, była zwierzakiem roku. Smutne informacje z zoo
Praga Północ
Sędzia mogła prowadzić samochód pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Ma 19 lat i dwa zakazy. Dostał trzeci, trafi do więzienia
Okolice
Jechał z prędkością 188 km/h przy ograniczeniu do 90 km/h
Zatrzymali go, wręczyli trzy mandaty i zabrali prawo jazdy
Okolice
Krzewy konopi w ogrodzie
W kuchni, pokojach i szklarni. Konopie rosły wszędzie
Okolice
Pojazd ciężarowy zjechał do rowu
Ciężarówka z kurczakami przewróciła się w rowie
Okolice
Kobieta poszukiwana przez policjantów
W sprawie "zasadzki na włamywaczy" szukają kobiety ze zdjęcia
Śródmieście
Próba "ratowania sytuacji" zakończyła się zarzutami
On był pijany i złamał sądowy zakaz, ona "próbowała go ratować" złotą obrączką
Okolice
Ponad 600 adresów, 700 policjantów i 101 zatrzymanych
Przeszukali 800 miejsc, zatrzymali 101 osób, odnaleźli osiem zaginionych
Śródmieście
senior, telefon
Zadzwoniła "synowa", telefon oddała "lekarzowi", wtrącił się "płaczący syn"
Żoliborz
Znieważył Ukraińców i ukradł rower (zdjęcie ilustracyjne)
Najpierw znieważył Ukraińców, później ukradł rower
Okolice
Policja weszła do mieszkania na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Zdradziły go odgłosy z mieszkania i charakterystyczny zapach
Okolice
Skusił go portfel, grozi mu więzienie
Portfel znaleźli, gotówki już nie było
Okolice
Policja zatrzymała kilku kierujących, którzy przekraczali prędkość w obszarze zabudowanym
Jechali zdecydowanie za szybko, posypały się mandaty
Okolice
Samochód osobowy zatopiony w wodzie
Samochód osobowy zatonął w porcie
Okolice
9-latek odnalazł skarb w Zamku w Czersku
"Mały odkrywca z wielkim znaleziskiem"
Okolice
Tragiczny pożar na Grochowie (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar mieszkania. Nie żyje jedna osoba
Praga Południe
Strażacy gasili pożar (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar szkoły, spłonęła sala dydaktyczna z zapleczem
Białołęka
Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8
Śmiertelny wypadek na S8. Jeden z kierowców próbował uciec
Okolice
Narodowy Dzień Sportu, wielki finał na błoniach PGE Narodowego
Mobilna skocznia, lodowisko, pokazy sztuk walki. Narodowy Dzień Sportu na błoniach Narodowego
Praga Południe
Pies ratowniczy potrzebuje pomocy. Strażacy apelują
"Jesteśmy wzruszeni tym, co wydarzyło się przy zbiórce"
Nowy Dwór Mazowiecki
Pozostawiony, zaplombowany plecak uruchomił działania służb
Zostawił plecak na stacji benzynowej. Teraz grozi mu kara
Mokotów
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Zaczynali właśnie rozkręcać skradzioną Toyotę. Obserwowali to policjanci
Wołomin
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki