Potrącenie i reanimacja. Pieszy trafił do szpitala
Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 23, na drodze wojewódzkiej numer 788, w miejscowości Marysin.
Na miejscu pracowała policja. - W rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych doszło do potrącenia pieszego przez kierującego Volkswagenem. Potrącony został 42-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna był reanimowany na miejscu zdarzenia. Trafił do szpitala - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Policjanci zatrzymali prawo jazdy 57-latkowi, kierującemu Volkswagenem. W sprawie wypadku prowadzą czynności.
Wypadek w Marysinie
Źródło: tvnwarszawa.pl