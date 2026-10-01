Okolice Potrącenie i reanimacja. Pieszy trafił do szpitala Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński

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Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 23, na drodze wojewódzkiej numer 788, w miejscowości Marysin.

Na miejscu pracowała policja. - W rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych doszło do potrącenia pieszego przez kierującego Volkswagenem. Potrącony został 42-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna był reanimowany na miejscu zdarzenia. Trafił do szpitala - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjanci zatrzymali prawo jazdy 57-latkowi, kierującemu Volkswagenem. W sprawie wypadku prowadzą czynności.

Wypadek w Marysinie Wypadek w Marysinie Źródło zdjęcia: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński Wypadek w Marysinie Źródło zdjęcia: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński Wypadek w Marysinie Źródło zdjęcia: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński Wypadek w Marysinie Źródło zdjęcia: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński Wypadek w Marysinie Źródło zdjęcia: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński Wypadek w Marysinie Źródło zdjęcia: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński