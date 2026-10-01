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Okolice

Potrącenie i reanimacja. Pieszy trafił do szpitala

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Wypadek w Marysinie
Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński
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Pod Piasecznem kierowca samochodu osobowego potrącił pieszego. Do wypadku doszło w rejonie przejścia dla pieszych. Poszkodowany był reanimowany, a następnie trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 23, na drodze wojewódzkiej numer 788, w miejscowości Marysin.

Na miejscu pracowała policja. - W rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych doszło do potrącenia pieszego przez kierującego Volkswagenem. Potrącony został 42-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna był reanimowany na miejscu zdarzenia. Trafił do szpitala - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjanci zatrzymali prawo jazdy 57-latkowi, kierującemu Volkswagenem. W sprawie wypadku prowadzą czynności.

Wypadek w Marysinie
Wypadek w Marysinie
Wypadek w Marysinie
Źródło zdjęcia: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński
Wypadek w Marysinie
Wypadek w Marysinie
Źródło zdjęcia: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński
Wypadek w Marysinie
Wypadek w Marysinie
Źródło zdjęcia: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński
Wypadek w Marysinie
Wypadek w Marysinie
Źródło zdjęcia: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński
Wypadek w Marysinie
Wypadek w Marysinie
Źródło zdjęcia: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński
Wypadek w Marysinie
Wypadek w Marysinie
Źródło zdjęcia: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicja
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