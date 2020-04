Policja: zmyślili wypadek i próbowali oszukać 82-latkę

- Z przekazanych przez niego informacji wynikało, że do 82-latki zadzwonił jakiś mężczyzna podając się za policjanta i poinformował ją, że jeden z członków jej rodziny spowodował wypadek drogowy na Mazurach za co może mu grozić poważna kara, jednak on jako "funkcjonariusz policji" może to załatwić, potrzebne są jednak do tego pieniądze - przekazał Tomasz Sitek z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.