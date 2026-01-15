Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zderzenie autobusu z samochodem. Ranny pasażer zmarł w szpitalu

Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W podwarszawskich Markach autobus miejski zderzył się z autem osobowym. Dwie osoby zostały ranne. Policja podała, że jedna z nich zmarła w szpitalu.

Pierwszą informację oraz zdjęcie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Bandurskiego, autobus miejski zderzył się z autem osobowym.

Jak poinformowała nas młodsza aspirant Małgorzata Staniszewska z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło w czwartek po godzinie 6.20. - Autobus miejski zderzył się z samochodem marki Kia. Policja pracuje na miejscu i ustala okoliczności tego wypadku - powiedziała policjantka.

W wyniku zderzenia samochód osobowy został poważnie zniszczony. Autobus ma wybitą przednią szybę.

- Oba pojazdy stoją częściowo na poboczu, a częściowo na prawym pasie. Lewy pas zajmuje radiowóz policyjny. Ruch został wstrzymany. Na miejscu jest nadzór ruchu. Funkcjonariusze policji ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia - mówił reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.

Kierowca i pasażer trafili do szpitala

Przed godziną 11 młodszy aspirant Paweł Chmura poinformował, że do szpitala z obrażeniami zostali zabrani pasażer oraz kierowca samochodu osobowego. Pasażer był nieprzytomny.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca Kii podczas wykonywania skrętu w lewo wymusił pierwszeństwo na jadącym prawidłowo autobusie - przekazał nam policjant.

W piątek policjanci uzyskali w szpitalu informację o śmierci pasażera. Jak przekazała aspirant Monika Kaczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, mężczyzna miał 47 lat.

Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Utrudnienia w ruchu

Były utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Dotyczyły autobusów linii 140, 340, 738 i L45.

"Autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe: > Czarna Struga / Pustelnik / P+R Radzymin / PKP Wołomin : … Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Sosnowa – Okólna – Słoneczna – Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego … do tras podstawowych" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w komunikacie.

Wypadek autobusu miejskiego, Marki
Wypadek autobusu miejskiego, Marki
Źródło: GriszkaB/Kontakt24

Autorka/Autor: dg, kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Wysyłali paczki z materiałami wybuchowymi. Odpowiedzą za sabotaż na rzecz Rosji
Okolice
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce karetka do ratowania zwierząt
Włochy
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Związek piłkarski zawiesił działacza podejrzanego o gwałty
Okolice
Protest mieszkańców przeciwko budowie autostrady A50
"My się łatwo nie poddamy, naszych działek nie oddamy"
Śródmieście
Zagubiony senior błąkał się po Pradze
Zagubiony senior spacerował w samej koszuli w mroźny dzień
Praga Północ
Próbował przemycić ponad 70 kilogramów narkotyków
Ponad 70 kilogramów liści odurzającej rośliny przejęte na lotnisku
Włochy
Student UW zbudował igloo
Student Uniwersytetu Warszawskiego zbudował "śnieżną mikrokawalerkę"
Ochota
Nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa
Wyrzucił z auta sejf z gotówką
Śródmieście
Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Skargi na firmę zatrudniającą obsługę i zerwana umowa
Dariusz Gałązka
Dzik na trasie Siekierkowskiej, Warszawa
Dzik biegał między autami, kierowcy musieli zwolnić
Praga Południe
PPL chce przejąć lotnisko w Modlinie (zdjęcie ilustracyjne)
Polskie Porty Lotnicze chcą przejąć lotnisko w Modlinie
Okolice
Pan Mieczysław mieszka w jamie nad Wisłą
Pan Mieczysław od 15 lat żyje w jamie nad Wisłą
Praga Północ
Pięć dzieł Andy'ego Warhola w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dzieł Andy'ego Warhola
Śródmieście
Młody łoś z plastikową huśtawką
Młody łoś z dziecięcą huśtawką na porożu. Apel leśników
Okolice
Zima na Lotnisku Chopina
Kosztowna zima dla Lotniska Chopina. Wydali już 14 millionów
Włochy
Blisko godzinę walczyli o życie ciężko wychłodzonego mężczyzny
"To były minuty, a wydawały się wiecznością". Dramatyczna walka o życie
Wawer
Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Tramwaj z Dworca Zachodniego na Wolę coraz bliżej. Jest ważna umowa
Wola
Narkotyki ukryte w przesyłce kurierskiej ujawnione w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
To nie był dezodorant. Tajemnica paczki wysłanej do strzeżonego ośrodka
Okolice
Koncepcja modernizacji muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim
Wyremontują muszlę koncertową. Zyska dach nad publicznością
Praga Południe
Dwa ze 125 skontrolowanych nośników było legalnych
Skontrolowali 125 reklam. 123 były nielegalne. Funkcjonują "w stanie faktycznej bezkarności"
Mateusz Mżyk
Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie
Będzie nowe przejście przez Jerozolimskie. Rok na projekt
Śródmieście
UW
Przypadki groźnego wirusa na Uniwersytecie Warszawskim
Śródmieście
Dyspozytor numeru 112 (zdjęcie ilustracyjne)
Siedmiolatek uratował siebie i mamę. "Zachował zimną krew"
Okolice
Napis LXXX na witrynie cukierni na Saskiej Kępie
Napis cukierni oburzył i musi zniknąć. Konserwator: nie było pozwolenia
Praga Południe
Szopka betlejemska okradziona
Osioł nie powstrzymał intruza. Z szopki skradziono skarbonki
Okolice
Zima w Warszawie, 15 stycznia 2026 r.
Ulice odśnieżone, na chodnikach gorzej
Śródmieście
KM i SKM - zmiany w rozkładach (zdj. ilustracyjne)
Awaria rozjazdu i opóźnione pociągi
Komunikacja
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Ukradł alkohol, gazem zaatakował ochroniarza
Bemowo
Zatrzymani odpowiedzą za brutalną napaść na 17-latka
Zaprosili 17-latka na spotkanie i brutalnie pobili. Wszystko nagrywali
Okolice
Domek Mauretański na Mokotowie
Gołębnik odnowiony, czas na Domek Mauretański
Mokotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki