Zderzenie autobusu z samochodem. Ranny pasażer zmarł w szpitalu

Pierwszą informację oraz zdjęcie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Bandurskiego, autobus miejski zderzył się z autem osobowym.

Jak poinformowała nas młodsza aspirant Małgorzata Staniszewska z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło w czwartek po godzinie 6.20. - Autobus miejski zderzył się z samochodem marki Kia. Policja pracuje na miejscu i ustala okoliczności tego wypadku - powiedziała policjantka.

W wyniku zderzenia samochód osobowy został poważnie zniszczony. Autobus ma wybitą przednią szybę.

- Oba pojazdy stoją częściowo na poboczu, a częściowo na prawym pasie. Lewy pas zajmuje radiowóz policyjny. Ruch został wstrzymany. Na miejscu jest nadzór ruchu. Funkcjonariusze policji ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia - mówił reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.

Kierowca i pasażer trafili do szpitala

Przed godziną 11 młodszy aspirant Paweł Chmura poinformował, że do szpitala z obrażeniami zostali zabrani pasażer oraz kierowca samochodu osobowego. Pasażer był nieprzytomny.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca Kii podczas wykonywania skrętu w lewo wymusił pierwszeństwo na jadącym prawidłowo autobusie - przekazał nam policjant.

W piątek policjanci uzyskali w szpitalu informację o śmierci pasażera. Jak przekazała aspirant Monika Kaczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, mężczyzna miał 47 lat.

Utrudnienia w ruchu

Były utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Dotyczyły autobusów linii 140, 340, 738 i L45.

"Autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe: > Czarna Struga / Pustelnik / P+R Radzymin / PKP Wołomin : … Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Sosnowa – Okólna – Słoneczna – Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego … do tras podstawowych" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w komunikacie.

Wypadek autobusu miejskiego, Marki Źródło: GriszkaB/Kontakt24