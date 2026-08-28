Śmiertelny wypadek na S8. Osobówka wbiła się pod naczepę ciężarówki
Do wypadku doszło po godzinie 1 na trasie S8 między węzłami Zielonka i Marki. Auto osobowe poruszało się jezdnią w stronę Warszawy.
- Kierujący pojazdem marki BMW na prostym odcinku drogi uderzył w naczepę zaparkowanego na pasie technicznym samochodu ciężarowego - informuje podkomisarz Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.
Dodaje, że kierowca BMW poniósł śmierć na miejscu. Jego tożsamość nie została jeszcze ustalona. - Kierowca samochodu ciężarowego, 56-letni obywatel Ukrainy nie odniósł obrażeń. Był trzeźwy - zaznacza policjant.
Na miejscu pracowały policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora.
Pięć godzin utrudnień
Utrudnienia w miejscu wypadku trwały około pięciu godzin. Jak ostrzegali drogowcy, prawy pas jezdni w kierunku Warszawy był zablokowany. Przejazd został udrożniony o godzinie 6.40.
Nasz reporter Mateusz Mżyk opisuje, że o poranku auto ciężarowe pozostaje nadal na pasie awaryjnym. - Samochód osobowy został już zabrany z miejsca wypadku. Służba drogowa także odjechała. Ruch odbywa się płynnie - mówi.