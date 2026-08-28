Mazowsze Śmiertelny wypadek na S8. Osobówka wbiła się pod naczepę ciężarówki Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach Źródło wideo: Piotr / Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof

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Do wypadku doszło po godzinie 1 na trasie S8 między węzłami Zielonka i Marki. Auto osobowe poruszało się jezdnią w stronę Warszawy.

- Kierujący pojazdem marki BMW na prostym odcinku drogi uderzył w naczepę zaparkowanego na pasie technicznym samochodu ciężarowego - informuje podkomisarz Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof

Dodaje, że kierowca BMW poniósł śmierć na miejscu. Jego tożsamość nie została jeszcze ustalona. - Kierowca samochodu ciężarowego, 56-letni obywatel Ukrainy nie odniósł obrażeń. Był trzeźwy - zaznacza policjant.

Na miejscu pracowały policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora.

Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof

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Pięć godzin utrudnień

Utrudnienia w miejscu wypadku trwały około pięciu godzin. Jak ostrzegali drogowcy, prawy pas jezdni w kierunku Warszawy był zablokowany. Przejazd został udrożniony o godzinie 6.40.

Nasz reporter Mateusz Mżyk opisuje, że o poranku auto ciężarowe pozostaje nadal na pasie awaryjnym. - Samochód osobowy został już zabrany z miejsca wypadku. Służba drogowa także odjechała. Ruch odbywa się płynnie - mówi.

Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl