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Mazowsze

Śmiertelny wypadek na S8. Osobówka wbiła się pod naczepę ciężarówki

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Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach
Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach
Źródło wideo: Piotr / Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof
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Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach. Auto osobowe uderzyło w tył ciężarówki. Pojazd znalazł się niemal w całości pod naczepą. Jedna osoba zginęła.

Do wypadku doszło po godzinie 1 na trasie S8 między węzłami Zielonka i Marki. Auto osobowe poruszało się jezdnią w stronę Warszawy.

- Kierujący pojazdem marki BMW na prostym odcinku drogi uderzył w naczepę zaparkowanego na pasie technicznym samochodu ciężarowego - informuje podkomisarz Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach
Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof

Dodaje, że kierowca BMW poniósł śmierć na miejscu. Jego tożsamość nie została jeszcze ustalona. - Kierowca samochodu ciężarowego, 56-letni obywatel Ukrainy nie odniósł obrażeń. Był trzeźwy - zaznacza policjant.

Na miejscu pracowały policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora.

Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach
Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof

Pięć godzin utrudnień

Utrudnienia w miejscu wypadku trwały około pięciu godzin. Jak ostrzegali drogowcy, prawy pas jezdni w kierunku Warszawy był zablokowany. Przejazd został udrożniony o godzinie 6.40.

Nasz reporter Mateusz Mżyk opisuje, że o poranku auto ciężarowe pozostaje nadal na pasie awaryjnym. - Samochód osobowy został już zabrany z miejsca wypadku. Służba drogowa także odjechała. Ruch odbywa się płynnie - mówi.

Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach
Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach
Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach
Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach
Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach
Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach
Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach
Do wypadku doszło na trasie S8 w Markach
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieMarkiDroga S8
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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