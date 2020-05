Spłonęły dwa drewniane domy jednorodzinne. "Pożar niełatwy do ugaszenia"

Dwa jednorodzinne domy spalone i jeden nadpalony - to bilans nocnego pożaru na osiedlu Lisi Jar w Markach. Nikt nie został ranny, ale jak przyznaje straż pożarna, mieszkańcy budynków nie mogą już do nich wrócić. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Dwa spalone, jeden nadpalony

Żadna z nich nie została ranna, ale do swoich domów już nie mogą wrócić. Jak przyznaje Kwiatkowski, nadają się one raczej do rozbiórki.