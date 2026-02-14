- O godzinie 7.40 otrzymaliśmy zgłoszenie o dużym zadymieniu w jednym z domów w Markach. Po przyjeździe na miejsce policjanci zastali w budynku dwie osoby pokrzywdzone - mówi nam Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. - 84-letni mężczyzna był nieprzytomny, mimo podjętej przez policjantów reanimacji, nie udało się go uratować. Druga z osób przytomna została przewieziona do szpitala - dodaje.
"Na miejscu piec starego typu"
Jak wskazują służby, w domu znajdował się piec starego typu, który najprawdopodobniej był przyczyną dużego zadymienia.
Na miejscu działania prowadzi straż pożarna oraz policja pod nadzorem prokuratora.
Zdarzenie nie wpływa na okoliczny ruch drogowy.
