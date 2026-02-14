Logo TVN Warszawa
Okolice

Duże zadymienie w domu w Markach. Jedna osoba nie żyje

Duże zadymienie w domu w Markch (zdjęcie ilustracyjne)
Duże zadymienie w domu w Markch (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz
W sobotę rano służby zostały wezwane do jednego z domów jednorodzinnych w Markach pod Warszawą. W budynku doszło do dużego zadymienia. Dwie osoby zostały poszkodowane, jednej z nich nie udało się uratować.

- O godzinie 7.40 otrzymaliśmy zgłoszenie o dużym zadymieniu w jednym z domów w Markach. Po przyjeździe na miejsce policjanci zastali w budynku dwie osoby pokrzywdzone - mówi nam Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. - 84-letni mężczyzna był nieprzytomny, mimo podjętej przez policjantów reanimacji, nie udało się go uratować. Druga z osób przytomna została przewieziona do szpitala - dodaje.

"Na miejscu piec starego typu"

Jak wskazują służby, w domu znajdował się piec starego typu, który najprawdopodobniej był przyczyną dużego zadymienia.

Na miejscu działania prowadzi straż pożarna oraz policja pod nadzorem prokuratora.

Zdarzenie nie wpływa na okoliczny ruch drogowy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czad w żłobku. Ewakuowano dzieci i personel

Czad w żłobku. Ewakuowano dzieci i personel

TVN24
Wybuch w lokalu gastronomicznym. Pracownicę wyniósł jeden z klientów

Wybuch w lokalu gastronomicznym. Pracownicę wyniósł jeden z klientów

TVN24

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Straż pożarna Policja
