Marihuana w paczkach z ubraniami, drugi taki przypadek w tym miesiącu Oprac. Dariusz Gałązka |

Rzeczniczka Szefa Krajowej Administracji Skarbowej st.asp. Justyna Pasieczyńska przekazała, że narkotyki zostały znalezione podczas kontroli prowadzonej w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. W czterech paczkach z Kanady te zostały narkotyki. Zgodnie z deklaracją celną przesyłki miały zawierać odzież.

Badanie narkotestem wykazało, że jest to marihuana, co potwierdziła analiza w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym w Otwocku.

"Funkcjonariusze zabezpieczyli 26 hermetycznie zamkniętych opakowań foliowych z marihuaną o łącznej wadze ponad 27 kg. Wartość czarnorynkowa narkotyków to ok. 1,3 mln zł" - zaznaczyła Pasieczyńska.

Dwa tygodnie temu informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o tym, że również na terenie firmy kurierskiej w Pruszkowie funkcjonariusze KAS przechwycili kontrabandę z marihuaną. Wówczas było to ponad 50 kilogramów. Mechanizm działania był ten sam. Narkotyki były ukryte w paczkach z ubraniami nadanymi w Kanadzie.

Za przywóz narkotyków grozi grzywna i od 3 do 20 lat więzienia