Marihuana w paczkach z ubraniami, drugi taki przypadek w tym miesiącu

Narkotyki były ukryte w paczkach z ubraniami
Źródło wideo: KAS
Źródło zdj. gł.: KAS
W Pruszkowie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przejęli kontrabandę z marihuaną. W paczkach z ubraniami znaleźli 27 kilogramów narkotyku. To już druga udaremniona próba przemytu na terenie Pruszkowa.

Rzeczniczka Szefa Krajowej Administracji Skarbowej st.asp. Justyna Pasieczyńska przekazała, że narkotyki zostały znalezione podczas kontroli prowadzonej w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. W czterech paczkach z Kanady te zostały narkotyki. Zgodnie z deklaracją celną przesyłki miały zawierać odzież.

Narkotyki były ukryte w paczkach z ubraniami
Źródło zdjęcia: KAS

Badanie narkotestem wykazało, że jest to marihuana, co potwierdziła analiza w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym w Otwocku.

"Funkcjonariusze zabezpieczyli 26 hermetycznie zamkniętych opakowań foliowych z marihuaną o łącznej wadze ponad 27 kg. Wartość czarnorynkowa narkotyków to ok. 1,3 mln zł" - zaznaczyła Pasieczyńska.

Narkotyki były ukryte w paczkach z ubraniami
Źródło zdjęcia: KAS

Dwa tygodnie temu informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o tym, że również na terenie firmy kurierskiej w Pruszkowie funkcjonariusze KAS przechwycili kontrabandę z marihuaną. Wówczas było to ponad 50 kilogramów. Mechanizm działania był ten sam. Narkotyki były ukryte w paczkach z ubraniami nadanymi w Kanadzie.

Za przywóz narkotyków grozi grzywna i od 3 do 20 lat więzienia

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl
