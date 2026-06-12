Okolice Tłumaczył, że nie zauważył pociągu

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno

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Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek, 11 czerwca, na przejeździe kolejowo - drogowym w miejscowości Many (powiat piaseczyński).

61-letni kierujący pojazdem marki Hyundai nie zastosował się do znaku "STOP" i wjechał przed nadjeżdżający pociąg towarowy relacji Skierniewice-Małaszewicze.

"Na szczęście kierujący w tym zdarzeniu nie odniósł żadnych obrażeń. Tłumaczył, że pociągu po prostu nie zauważył ze względu na intensywne opady deszczu. Został ukarany mandatem w wysokości trzech tysięcy złotych oraz 10 punktami" - podała w komunikacie piaseczyńska policja.

Zderzenie na przejeździe kolejowo - drogowym w miejscowości Many Kierowca tłumaczył, że pociągu nie zauważył Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno Zniszczone auto i mandat w wysokości trzech tysięcy złotych - to konsekwencje chwili nieuwagi Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno Do groźnego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowo - drogowym w miejscowości Many (powiat piaseczyński) Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

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