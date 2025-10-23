Manewr "w ostatniej chwili" i zderzenie z ciężarówką. Nagranie

Gwałtowny manewr i zderzenie z ciężarówką. Nagranie ku przestrodze Źródło: Policja Mława

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w ubiegłym tygodniu (14 października) na trasie S7 w rejonie miejscowości Pepłowo.

"Kierujący audi, 52-letni obywatel Rumunii, w ostatniej chwili postanowił skręcić w zjazd prowadzący na MOP Pepłowo. Wykonując gwałtowny manewr, zmienił pas ruchu bez upewnienia się co do bezpieczeństwa i zajechał drogę ciężarowemu dafowi" - opisuje zdarzenie asp. szt. Anna Pawłowska z policji w Mławie. "Po zderzeniu z pojazdem ciężarowym, osobówka uderzyła w bariery ochronne. Kierowca dafa nie odniósł obrażeń. Dwoje pasażerów samochodu osobowego, 47-letnia kobieta oraz dziecko, zostało przewiezionych do szpitala w Ciechanowie.

Po zderzeniu dwie osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitala Źródło: Policja Mława

Kierowca audi nie odniósł obrażeń, został ukarany mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych.

Gwałtowne manewry na drogach ekspresowych to ogromne ryzyko - nawet drobny błąd może doprowadzić do tragedii. Pamiętajmy, by decyzje o zjeździe z trasy podejmować z wyprzedzeniem i zawsze sygnalizować zmianę pasa ruchu. Apel policji do kierowców o rozsądek i rozwagę za kierownicą

OGLĄDAJ: TVN24 HD