Napadli na stację LPG, sprzedawcę spryskali gazem

Policjanci zatrzymali podejrzanych o rozbój na stacji LPG w Małopolu (Mazowieckie). Trzech mężczyzn i kobieta byli wcześniej notowani. Są też podejrzewani o szereg oszustw oraz dokonanie przestępstw przeciwko mieniu.

Do rozboju doszło na początku stycznia. Jak przekazała w komunikacie wołomińska policja, na teren stacji LPG w Małopolu wjechał samochód osobowy, z którego wysiadły trzy osoby. "Najpierw podeszli do sprzedawcy i obezwładnili go gazem łzawiącym, a potem splądrowali pomieszczenia biurowe, skąd ukradli pieniądze w kwocie przekraczającej dwa tysiące złotych. Po dokonaniu przestępstwa odjechali tym samym samochodem" - podała Komenda Powiatowa Policji w Wołominie.

Trzech mężczyzn w areszcie, kobieta z dozorem policji

Policjanci na podstawie zebranych dowodów ustalili, kto mógł dokonać napadu.

"Na terenie powiatu wyszkowskiego zatrzymali do sprawy trzech mężczyzn w wieku 38, 39 i 40 lat, oraz 34-letnią kobietę. Wszyscy byli wcześniej notowani oraz podejrzewani o dokonanie szeregu oszustw w gminie Tłuszcz i Jadów, a także innych przestępstw przeciwko mieniu" - wskazała komenda.

Zatrzymanym przedstawiono zarzut rozboju. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wołominie, sąd aresztował trzech mężczyzn, natomiast 34-latka została objęta dozorem policyjnym połączonym z zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi oraz podejrzanymi.

Zgodnie z Kodeksem karnym przestępstwo rozboju zagrożone jest karą nawet do 15 lat więzienia.

Odpowiedzą też za inne przestępstwa

Ponadto podejrzani odpowiedzą także za używanie tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do pojazdu, którym się poruszali w trakcie zdarzenia

Dodatkowo dwóm mężczyznom oraz kobiecie, w toku innych postępowań, przedstawiono także sześć zarzutów za oszustwa przy rozmienianiu fikcyjnych banknotów i cztery dotyczące kradzieży w sklepach.

