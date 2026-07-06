Okolice "Wypadł z drogi i uderzył w drzewo". Kierowca nie żyje Magdalena Gruszczyńska |

10.10.2024 | Mimo zaostrzenia przepisów, rośnie liczba ofiar wypadków. Władze szykują szeroki pakiet zmian w prawie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w miejscowości Małocice, na drodze w kierunku Brzozówki.

Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej. Strażacy otrzymali zgłoszenie o samochodzie osobowym, który wypadł z drogi.

- Pojazd wypadł z drogi i uderzył w drzewo. W środku znajdował się mężczyzna, już bez funkcji życiowych. Niestety, stwierdzono zgon 29-latka - poinformował kpt. Paweł Plagowski ze straży pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Autem podróżował wyłącznie kierowca.

Droga, na której doszło do wypadku, jest zablokowana.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 2⃣ wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

➡️ Od początku wakacji takich zdarzeń było 3⃣ 2⃣ (bez ostatniej doby).



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze‼️ #policja… pic.twitter.com/nvzInK8Scp — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 6, 2026 Rozwiń

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