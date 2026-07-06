"Wypadł z drogi i uderzył w drzewo". Kierowca nie żyje
Do zdarzenia doszło w miejscowości Małocice, na drodze w kierunku Brzozówki.
Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej. Strażacy otrzymali zgłoszenie o samochodzie osobowym, który wypadł z drogi.
- Pojazd wypadł z drogi i uderzył w drzewo. W środku znajdował się mężczyzna, już bez funkcji życiowych. Niestety, stwierdzono zgon 29-latka - poinformował kpt. Paweł Plagowski ze straży pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Autem podróżował wyłącznie kierowca.
Droga, na której doszło do wypadku, jest zablokowana.
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Źródło: tvnwarszawa.pl