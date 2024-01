Stan alarmowy na Bugu. Strażacy wieźli dzieci do szkoły zalaną drogą

W późniejszym komunikacie powiadomili o działaniach w miejscowości Borowe. "Trwa umacniania wałów. W wyniku ubytku w wale przeciwpowodziowym, dochodzi do wzrostu poziomu wody. Apelujemy do okolicznych mieszkańców, o zaprzestanie "wycieczek" w miejsce działań strażaków. Na miejscu obecny jest patrol policji, który zabezpiecza nasze działania" - podali w mediach społecznościowych druhowie z Prostynia.

Z kolei ochotnicy z Zabrodzia pod Wyszkowem opublikowali film z drona, na którym widać wóz strażacki jadący zalaną drogą. Druhowie nazwali go żartobliwie "wesołym autobusem", który przewiózł dzieci z miejscowości Młynarze do szkoły. "W związku z wysokim stanem wody na drodze powiatowej w m. Młynarze w dniu dzisiejszym zastęp z naszej jednostki przewiózł dzieci do szkoły w Zabrodziu - chociaż taki plus dla dzieci w związku z końcem ferii" - napisali druhowie z OSP Zabrodzie.