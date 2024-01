Stan alarmowy na Bugu. Strażacy układali worki z piaskiem

"Do późnych godzin nocnych, strażacy pracowali aby ułożyć wał z worków z piaskiem, w celu ochrony budynków przed zalaniem w miejscowości Klukowo-Morgi. Działania były prowadzone także w Małkini Górnej przy ulicy Nurskiej. O godzinie 6:00, rzeka Bug przekroczyła stan alarmowy o 50 cm" - przekazali strażacy z OSP Prostyń.

W poniedziałek na stronie Instytutu Meteorologicznego i Gospodarki Wodnej, wskazującego aktualny stan wód na terenie kraju, czytamy, że Bug w Małkini Górnej osiągnął poziom 483 centymetrów. Stan alarmowy to 430 centymetrów, a stan ostrzegawczy to 350 centymetrów.

Wizja lokalna

"Podczas wizji dokonano monitoringu stanu rzeki Bug, oceniono dotychczasowe podjęte działania przez sztab kryzysowy oraz przedstawiono zakres możliwej do uzyskania przez Gminę Małkinia Górna pomocy w przypadku zagrożenia powodzią i związanej z nią ewentualną ewakuacją. W związku z podnoszącym się stanem rzeki Bug władze oraz przedstawicie służb pozostają w stałym kontakcie ze sobą oraz są do dyspozycji mieszkańców Gminy Małkinia Górna, by reagować na zgłoszenia dotyczące lokalnych podtopień" - czytamy na stronie urzędu.