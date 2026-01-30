Logo TVN Warszawa
Pies zaatakował 11-latkę wracającą ze szkoły. Jest akt oskarżenia

Pies zaatakował 11-latkę (zdjęcie ilustracyjne)
W 2024 roku psy w Polsce pogryzły ludzi niemal 27 tysięcy razy. Odpowiedzialność spada na właścicieli
Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
52-latek usłyszał zarzut nieumyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo 11-latki, którą pogryzł jego pies. Dziecko zostało zaatakowane w październiku ubiegłego roku pod Ostrowią Mazowiecką.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej zakończyła śledztwo w sprawie ataku psa na 11–latkę wracającą ze szkoły. 23 stycznia do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej skierowano akt oskarżenia przeciwko 52-letniemu mieszkańcowi Małkini Górnej.

Zarzucono mu, że 22 października 2025 roku w Małkini Górnej, będąc posiadaczem psów, nieumyślnie naraził małoletnią Nikolę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 §3 i art. 157 §3 w związku z art. 11 §2 Kodeksu karnego).

"Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień" - poinformowała Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Została zaatakowana

Prokuratura opisała przebieg wydarzeń. 22 października 2025 roku, około godziny 14 11-latka wracała ze szkoły. Z ogrodzonej posesji wydostały się dwa psy. "Prawdopodobnie wyszły z posesji przez otwór między bramą a bramką. Dziecko zaatakował jeden z psów. Drugi pies nie był agresywny" - opisała Łukasiewicz.

Jak podała, dziewczynka doznała obrażeń ciała w postaci licznych ran kąsanych, na prawym ramieniu. "Do powstania cięższych skutków nie doszło na skutek interwencji postronnych osób" - zaznaczyła Elżbieta Łukasiewicz.

Psy wymknęły się z posesji. Jeden z nich pogryzł 11-latkę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Psy wymknęły się z posesji. Jeden z nich pogryzł 11-latkę

Trafiła do szpitala

11–latka została przewieziona do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej, a następnie do szpitala dziecięcego w Warszawie. Tam udzielono jej pomocy medycznej.

Pies, który zaatakował pokrzywdzoną, został poddany obserwacji pod kątem wścieklizny. "Po przeprowadzonej obserwacji nie stwierdzono jej objawów" - podsumowała przedstawicielka prokuratury.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

zwierzętadzieckoProkuratura
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki