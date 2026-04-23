Najechał na tył auta. To wpadło pod tira. Zginął 19-letni kierowca

Wypadek w Makowcu
15.11.2024 | W nowych przepisach o ruchu drogowym jednak nie będzie "zabójstwa drogowego". A co się zmieni?
Źródło: Marta Balukiewicz/Fakty po Południu TVN24
Tragiczny wypadek pod Radomiem. Jak ustaliła policja, kierujący BMW, najechał na inne auto tej marki, a to wjechało pod jadącego w przeciwnym kierunku tira. Kierowca drugiego samochodu zginął. Mężczyzna jadący pierwszym z pojazdów usłyszał poważny zarzut.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na drodze krajowej numer 9 w Makowcu, położonym w powiecie radomskim.

Siła uderzenia wepchnęła go pod ciężarówkę

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 42-latek kierujący BMW, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (około 0,4 promila alkoholu w organizmie) i nie zachowując należytej ostrożności i odległości od poprzedzającego go pojazdu, najechał na tył jadącego przed nim samochodu - również marki BMW - którym kierował 19-latek.

Jak opisali funkcjonariusze, samochód kierowany przez młodszego z mężczyzn zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącą tym pasem ciężarówką marki Volvo, którą kierował 23-latek.

"19-letni kierowca został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł" - poinformowała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

W więzieniu może spędzić osiem lat

Podejrzany o spowodowanie wypadku 42-latek został zatrzymany. W środę został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom Zachód, gdzie usłyszał zarzut z art. 177 §2 Kodeksu karnego.

Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Kodeks karny

Śledczy wnioskowali o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku i najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.

"Za spowodowanie wypadku drogowego, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8" - zaznaczyła Jaśkiewicz.

Magdalena Gruszczyńska
Czytaj także:
Wywrócony tir na węźle Konotopa
12 godzin blokady estakady i zniszczone ekrany. Jest zarzut dla kierowcy
Okolice
Sztylet sprzed wieków znaleziony na stoisku handlowym
Sztylet sprzed wieków na giełdzie kolekcjonerskiej. Jego posiadacz zatrzymany
Ursynów
CBA zatrzymało siedem osób, śledztwo dotyczy zleceń realizowanych dla MSZ
Zatrzymania w śledztwie dotyczącym zleceń dla MSZ
Włochy
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wysoki rangą policjant spowodował kolizję. Był pod wpływem alkoholu
Wola
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Pijany kierowca tira zniszczył bariery. Przywrócono ruch na estakadzie
Okolice
Kierował autem mając ponad dwa promile i trzy aktywne zakazy
Dwa promile, trzy zakazy i "niepewne manewry" na drodze
Żoliborz
UW
"Przykra sprawa". Rektor o dużym wycieku danych
Śródmieście
Zamknięta będzie ulica Idzikowskiego od Alei Witosa do Powsińskiej
Zamkną ulicę na Mokotowie. Kierowcy pojadą objazdami
Mokotów
Korzystała z miejsca dla osób z niepełnosprawnościami bezprawnie
Przerobiła trójkę na ósemkę. Parkowała na niebieskiej kopercie
Ochota
Policja zatrzymała poszukiwaną kobietę
Zachowywała się bardzo nerwowo. Miała dwa powody
Okolice
Policjanci zatrzymali 23-latka
Przyjechał po Bentleya, został zatrzymany
Wola
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Bagaż na stacji metra. Sześć stacji wyłączono z ruchu
Mokotów
Załoga LPR oślepiona laserem
Niebezpieczny incydent. Ktoś próbował oślepić załogę śmigłowca ratunkowego
Okolice
Ewakuacja stacji metra Pole Mokotowskie, Warszawa
Trzy stacje metra zostały zamknięte
Mokotów
Muzeum Literatury w Warszawie
Piszą o destabilizacji w muzeum, ostrzegają przed jego marginalizacją
Śródmieście
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Dostawca jedzenia wjechał skuterem pod tramwaj
Praga Południe
Pożar hali w miejscowości Bramki
Wielki pożar hal. Biegli nie mogą wejść na pogorzelisko
Okolice
Marihuana, amfetamina i extasy w praskim mieszkaniu (zdj. ilustracyjne)
Akcja w zagłębiu narkotykowym. 34-latek zatrzymany
Praga Północ
Zderzenie na ulicy 11 listopada
Zakleszczył się miedzy dwoma tramwajami
Praga Północ
Warszawskie zoo przypomina o zakazie wprowadzania psów na teren ogrodu
Pies podawany przez ogrodzenie. Zoo przypomina o surowym zakazie
Praga Północ
Najmniejszy zabytek w Warszawie przeszedł remont
"Galeria jednego dzieła" w najmniejszym zabytku Warszawy
Śródmieście
Pierwsza przeprawa nurogęsi w 2026 roku
Zatrzymały ruch na Wisłostradzie. Spacer ptasiej rodziny
Śródmieście
Będzie konkurs na "szpiegowo"
Od rosyjskiej enklawy do miejskiego osiedla. Pięciu finalistów konkursu architektonicznego
Mokotów
Wyrzutnia K239 CHUNMOO
800 żołnierzy i nowa 2 Brygada Rakiet
Okolice
Portret pamięciowy poszukiwanego
Stracił oszczędności życia w dwa dni. Policja szuka oszustów, jest portret
Białołęka
Zamykają przejście pod Targową
Ostatni rozdział historii tunelu pod Targową. Zamurują wejścia
Praga Północ
UW
Hakerzy zaatakowali Uniwersytet Warszawski. Skopiowane dane trafiły do darknetu
Śródmieście
W aucie butelka po alkoholu, za kierownicą 39-latka z blisko trzema promilami
Kompletnie pijana wiozła koleżankę. Uderzyła w słup i znieważyła policjantów
Okolice
Atak na Woli
Napad w apartamencie na wynajem. Umówił się z kobietą, przyszło z nią trzech mężczyzn
Wola
Pawilony nad Wisłą czeka remont
Łodzie już pływają po Wiśle, a pawilony świecą pustkami
Piotr Bakalarski
