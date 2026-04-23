Okolice Najechał na tył auta. To wpadło pod tira. Zginął 19-letni kierowca Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na drodze krajowej numer 9 w Makowcu, położonym w powiecie radomskim.

Siła uderzenia wepchnęła go pod ciężarówkę

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 42-latek kierujący BMW, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (około 0,4 promila alkoholu w organizmie) i nie zachowując należytej ostrożności i odległości od poprzedzającego go pojazdu, najechał na tył jadącego przed nim samochodu - również marki BMW - którym kierował 19-latek.

Jak opisali funkcjonariusze, samochód kierowany przez młodszego z mężczyzn zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącą tym pasem ciężarówką marki Volvo, którą kierował 23-latek.

"19-letni kierowca został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł" - poinformowała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

W więzieniu może spędzić osiem lat

Podejrzany o spowodowanie wypadku 42-latek został zatrzymany. W środę został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom Zachód, gdzie usłyszał zarzut z art. 177 §2 Kodeksu karnego.

Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kodeks karny

Śledczy wnioskowali o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku i najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.

"Za spowodowanie wypadku drogowego, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8" - zaznaczyła Jaśkiewicz.