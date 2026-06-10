Okolice "Substancja ta wyjątkowo szybko uzależnia". Zlikwidowali laboratorium, zatrzymali dwóch 19-latków Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

CBŚP zlikwidowało laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki Źródło wideo: CBŚP Źródło zdj. gł.: CBŚP

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W środowym komunikacie CBŚP podało, że nielegalna wytwórnia - kompletne laboratorium przystosowane do produkcji narkotyków syntetycznych - znajdowała się w zabudowaniach gospodarczych w powiecie makowskim.

"Miejsce to było wyposażone w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w procesie technologicznym, w tym reaktor laboratoryjny wraz z osprzętem, prasy mechaniczne, mieszadła elektryczne, system wentylacyjny, sprzęt laboratoryjny, pojemniki, kuwety, sita, maski przeciwgazowe, a także liczne beczki i kanistry zawierające substancje chemiczne" - poinformowano.

"Proceder nastawiony na produkcję znacznych ilości substancji psychotropowych"

Materiał dowodowy - jak podano - wskazuje, że laboratorium nie miało charakteru przypadkowego ani incydentalnego - było elementem zorganizowanego procederu nastawionego na produkcję znacznych ilości substancji psychotropowych.

Policjanci zabezpieczyli ponad 25 kilogramów gotowego do sprzedaży narkotyku w postaci Alfa-PVP. Szacunkowa wartość czarnorynkowa zabezpieczonych środków odurzających wynosi około 0,5 mln zł.

Na miejscu zatrzymano dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy, ujętych podczas wytwarzania narkotyków. Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Tamtejszy sąd rejonowy zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Grozi im kara pozbawienia wolności od trzech do 20 lat. Postępowanie, jak poinformowano, ma charakter rozwojowy.

"Substancja ta wyjątkowo szybko uzależnia"

CBŚP wskazało, że zażywanie substancji takich jak Alfa-PVP może prowadzić do silnego pobudzenia, agresji, bezsenności, psychoz, zaburzeń pracy serca, przegrzania organizmu, drgawek, a nawet nagłej śmierci. "Substancja ta wyjątkowo szybko uzależnia, wyniszcza organizm i znacząco zwiększa ryzyko zachowań impulsywnych oraz utraty kontroli nad własnym postępowaniem" - dodano.

O sprawie poinformował też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który na X opublikował również nagranie. "Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali laboratorium Alfa-PVP i mefedronu w powiecie makowskim. Na gorącym uczynku zatrzymano dwóch 19-latków. Zabezpieczono ponad 25 kg gotowych do sprzedaży narkotyków o czarnorynkowej wartości około 0,5 mln zł” - napisał.

Funkcjonariusze @CBSPolicji zlikwidowali laboratorium Alfa-PVP i mefedronu w powiecie makowskim. Na gorącym uczynku zatrzymano dwóch 19-latków. Zabezpieczono ponad 25 kg gotowych do sprzedaży narkotyków o czarnorynkowej wartości około 0,5 mln zł. pic.twitter.com/VTT32KcWnQ — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) June 10, 2026 Rozwiń

CBŚP zlikwidowało laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki Laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki Źródło zdjęcia: CBŚP Laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki Źródło zdjęcia: CBŚP Laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki Źródło zdjęcia: CBŚP Laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki Źródło zdjęcia: CBŚP Laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki Źródło zdjęcia: CBŚP Laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki Źródło zdjęcia: CBŚP

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