4,5 kilograma narkotyków w aucie i mieszkaniu. Areszt dla dwóch zatrzymanych

Policja znalazła narkotyki podczas kontroli drogowej
Do zdarzenia doszło w Makowie Mazowieckim
Źródło: Google Earth
Podczas kontroli drogowej policjanci z Makowa Mazowieckiego i Radomia znaleźli w aucie i mieszkaniu 40-latka narkotyki. Do sprawy zatrzymano także 34-latka. Obaj zatrzymani trafili na trzy miesiące do policyjnego aresztu. Policja zabezpieczyła łącznie 4,5 kilograma narkotyków.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Makowie Mazowieckim wspólnie z policjantami Sekcji Zamiejscowej w Ciechanowie Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, prowadząc działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej, zatrzymali do kontroli drogowej audi, którym kierował 40-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego.

Dwie osoby zatrzymane

- W trakcie kontroli pojazdu policjanci ujawnili i zabezpieczyli substancje, których wstępne badania wskazywały, że są to marihuana i mefedron. Podczas przeszukania miejsca zamieszkana 40-latka policjanci znaleźli i zabezpieczyli kolejne narkotyki. W związku z tą sprawą zatrzymano również 34-letniego mężczyznę, mieszkańca powiatu przasnyskiego, u którego w mieszkaniu policjanci również znaleźli i zabezpieczyli narkotyki - łącznie 4,5 kilograma - przekazała rzeczniczka policji w Makowie Mazowieckim, komisarz Monika Winnik. Jak dodała, wszystkie substancje zostały zabezpieczone przez mundurowych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut posiadania narkotyków znacznej ilości.

Na wniosek śledczych, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec obu mężczyzn trzymiesięczny areszt tymczasowy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Narkotyki znalezione przez policję
Policja znalazła narkotyki podczas kontroli drogowej
Policja znalazła narkotyki podczas kontroli drogowej
Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim
Policja znalazła narkotyki podczas kontroli drogowej
Policja znalazła narkotyki podczas kontroli drogowej
Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim
Policja znalazła narkotyki podczas kontroli drogowej
Policja znalazła narkotyki podczas kontroli drogowej
Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Makowie Mazowieckim

PolicjaPrzestępczość w WarszawieMaków Mazowiecki
