4,5 kilograma narkotyków w aucie i mieszkaniu. Areszt dla dwóch zatrzymanych

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Makowie Mazowieckim wspólnie z policjantami Sekcji Zamiejscowej w Ciechanowie Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, prowadząc działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej, zatrzymali do kontroli drogowej audi, którym kierował 40-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego.

Dwie osoby zatrzymane

- W trakcie kontroli pojazdu policjanci ujawnili i zabezpieczyli substancje, których wstępne badania wskazywały, że są to marihuana i mefedron. Podczas przeszukania miejsca zamieszkana 40-latka policjanci znaleźli i zabezpieczyli kolejne narkotyki. W związku z tą sprawą zatrzymano również 34-letniego mężczyznę, mieszkańca powiatu przasnyskiego, u którego w mieszkaniu policjanci również znaleźli i zabezpieczyli narkotyki - łącznie 4,5 kilograma - przekazała rzeczniczka policji w Makowie Mazowieckim, komisarz Monika Winnik. Jak dodała, wszystkie substancje zostały zabezpieczone przez mundurowych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut posiadania narkotyków znacznej ilości.

Na wniosek śledczych, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec obu mężczyzn trzymiesięczny areszt tymczasowy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

