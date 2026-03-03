Część narkotyków ukryła w bieliźnie, wyczuł je policyjny pies

Do zdarzenia doszło w Makowie Mazowieckim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas przeszukania posesji w Makowie Mazowieckim miejscowi policjanci pracowali wspólnie z przewodnikiem psa Szrona z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Według relacji funkcjonariuszy, pies od początku zachowywał się niespokojnie, również w pobliżu mieszkającej na posesji 68-latki.

Amfetamina w bieliźnie

- Funkcjonariusze znaleźli blisko kilogram narkotyków, kilka elektronicznych wag służących do porcjowania narkotyków oraz papierosy bez polskich znaków akcyzy. Wkrótce okazało się, dlaczego Szron reagował także na obecność kobiety. W trakcie osadzania zatrzymanej w komendzie, policjantka znalazła w bieliźnie 68-latki ukryte narkotyki. Wstępne testy wskazały, że zabezpieczony biały proszek to amfetamina - przekazała rzeczniczka makowskiej policji komisarz Monika Winnik.

Policjanci zatrzymali 68-latkę, usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i "udzielania ich". Prokurator zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Kobiecie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja znalazła u 68-latki narkotyki Policja znalazła u 68-latki narkotyki Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim Policja znalazła u 68-latki narkotyki Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim Policja znalazła u 68-latki narkotyki Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim

Opracowała Katarzyna Kędra