Okolice

Część narkotyków ukryła w bieliźnie, wyczuł je policyjny pies

Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Do zdarzenia doszło w Makowie Mazowieckim
Źródło: Google Earth
Policjanci z Makowa Mazowieckiego podczas przeszukania posesji jednej z mieszkanek miasta znaleźli prawie kilogram narkotyków. Część z nich 68-latka ukrywała z bieliźnie, wyczuł je policyjny pies Szron.

Podczas przeszukania posesji w Makowie Mazowieckim miejscowi policjanci pracowali wspólnie z przewodnikiem psa Szrona z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Według relacji funkcjonariuszy, pies od początku zachowywał się niespokojnie, również w pobliżu mieszkającej na posesji 68-latki.

Amfetamina w bieliźnie

- Funkcjonariusze znaleźli blisko kilogram narkotyków, kilka elektronicznych wag służących do porcjowania narkotyków oraz papierosy bez polskich znaków akcyzy. Wkrótce okazało się, dlaczego Szron reagował także na obecność kobiety. W trakcie osadzania zatrzymanej w komendzie, policjantka znalazła w bieliźnie 68-latki ukryte narkotyki. Wstępne testy wskazały, że zabezpieczony biały proszek to amfetamina - przekazała rzeczniczka makowskiej policji komisarz Monika Winnik.

Policjanci zatrzymali 68-latkę, usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i "udzielania ich". Prokurator zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Kobiecie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Narkotyki zabezpieczone przez policjantów
Miał marihuanę, mefedron i żelki z THC
Bielany
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, zatrzymali "chemików"
Śródmieście
Rozbicie narkotykowego układu w Warszawie. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Handlowali narkotykami w bramach. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Praga Północ

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Makowie Mazowieckim

PolicjaNarkotykiPrzestępczość w Warszawie
